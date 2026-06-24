BASE FOOD Selection オリジナルブレンドコーヒー新発売

ベースフード株式会社

完全栄養の主食※1「BASE FOOD」等を開発・販売するベースフード株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：橋本舜、https://basefood.co.jp）は、BASE FOODをもっと楽しく、そしてもっとおいしく続けていただくために、当社がセレクトしたおすすめの商品を販売する継続コース会員向けサービス「BASE FOOD Selection」から、BASE BREADを引き立てる3種のブレンドコーヒーを2026年7月1日（水）よりベースフード公式HPオンラインショップ BASE FOOD Selectionサイト（https://shop.basefood.co.jp/selected-items）にて順次販売を開始します。

特設WEBサイト：https://shop.basefood.co.jp/selected-items/original/coffee

パンを引き立てるコーヒー。

BASE FOOD Selection オリジナルブレンドコーヒーは、コーヒーのプロフェッショナルであるUCCグループと共同開発した、BASE BREADのためだけのオリジナルコーヒー。11種類のコーヒー豆から広がる約1,600万通りもの比率や組み合わせの中から、BASE BREADを引き立てるブレンドのベースを作成。毎日食べるパンに合わせて美味しくなるように、コーヒーのプロフェッショナルであるUCCコーヒーアカデミー講師による監修から生まれた、特別な一杯です。BASE BREAD好きの皆さんのための、特別な一杯をお楽しみいただけます。

■BASE BREAD チョコレートに合う珈琲

チョコレートのビター感に負けないよう、スパイシーな印象のマンデリンと酸味のあるグアテマラを配合。しっかりとしたボディをもたせることでカカオ感をより引き立て、深いコクと甘い余韻が続くブレンドです。

■BASE BREAD ミルクに合う珈琲

ミルクの優しい甘さを損なわないよう、ブラジル産をメインに、フルーティーな甘さと柔らかな酸味が特徴のホンジュラスを配合。ミルクパン本来のマイルドな風味をより引き立て、心地よい余韻を感じさせてくれるブレンドです。

■BASE BREAD さつまいも、シナモンに合う珈琲

さつまいもの甘みや穀物テイストに合うブラジルに、グアテマラとホンジュラスを合わせ、シリアル感のある酸味とフルーティーな甘さに。芳醇に広がる風味を引き立て、シナモンのスパイス感とも絶妙に調和するブレンドです。

■商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/22258/table/336_1_72c959ee09b7ac43620f678a4900f555.jpg?v=202606240851 ]

「BASE FOOD Selection」では、継続コース会員向けに、BASE FOODをもっと楽しく、そしてもっとおいしく続けていただくために、当社がセレクトしたおすすめの商品を販売。マイページから対象の商品を追加するだけで、簡単にご注文いただけます。

■スマートフード完全栄養食「BASE FOOD」とは？

「BASE FOOD」は、1食で1日に必要な栄養素の1/3がバランスよくとれる完全栄養の主食です。全粒粉や大豆、チアシードなど主に自然由来の厳選した原材料を使用しながら、栄養バランスとおいしさを独自のテクノロジーによる配合と製法で実現。たんぱく質や食物繊維、26種類のビタミン・ミネラルなど1日に必要な33種類の栄養素をとることができるスマートフードです。

2017年2月の販売開始から、BASE PASTA、BASE BREAD、BASE YAKISOBA、BASE RAMEN、BASE Cookies、BASE Pancake Mixとシリーズを増やし、累計販売数は3億袋を突破（2026年3月時点）、累計定期購入者数は100万人を超えました（2025年11月時点）。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IoVXML5tkIw ]■ベースフード株式会社 概要

当社は、「主食をイノベーションし、健康をあたりまえに。」をミッションに掲げ、2016年にスタートしたフードテック企業です。日本における完全栄養食のパイオニアとして、「かんたん・おいしい・からだにいい」のすべてをかなえるあたらしい主食を提案し、すべての人が食事をたのしみながら、健康があたりまえになる社会の実現を目指しています。

設立：2016年4月5日

本社：東京都目黒区中目黒5-25-2

代表者：橋本舜

事業内容：完全栄養食等の開発・販売

URL：https://basefood.co.jp