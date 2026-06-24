セキュリティ・キャンプ2026ミニ（専門講座）全国9地域 一斉受付開始＆講義内容・講師決定発表

一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会

次代を担う若年層の情報セキュリティ人材の発掘・育成を目的とする一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会は、全国各地の教育機関・地域団体と連携し、学生を対象とした育成プログラム「セキュリティ・キャンプ2026ミニ（専門講座）」について、各開催の参加申込み受付の一斉開始および、各地域における講義内容・講師の決定情報をあわせて公開します。

本プログラムは、より多くの学生に情報セキュリティ分野へ挑戦する機会を提供します。

本受付開始および講義内容・講師情報の一斉公開により、学生が各地域のプログラム内容を事前に把握し、十分に検討したうえで申込みしやすい環境につなげます。

セキュリティ・キャンプミニは、何度でも参加することが可能です。異なる地域で開催されるミニキャンプに複数回申し込むことはもちろん、過去に参加した方でも全国大会や他のミニキャンプへ再度応募できます。

各開催の詳細および申込みについては、以下よりご確認ください。

イベント詳細：https://www.security-camp.or.jp/minicamp/(https://www.security-camp.or.jp/minicamp/)

※各プログラムには年齢制限を含む応募条件が設定されています。詳細は各開催の開催概要をご確認ください。

【セキュリティ・キャンプ2026ミニ 開催一覧（全国9地域）】

各開催の講義内容や講師等の詳細については、公式SNS等においても順次紹介していきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96005/table/82_1_b1c1735b9b9e75709feeb2dc378086df.jpg?v=202606240851 ]

※各開催の日程等は、都合により変更となる場合があります。※申込締切および選考スケジュールは開催地ごとに異なります。なお、申込締切は各日16:00必着となります。

【セキュリティ・キャンプミニ（ミニキャンプ）について】

より多くの学生に情報セキュリティへ挑戦する機会を提供するため、若年層の育成に力を入れる地域を中心に「セキュリティ・キャンプミニ（ミニキャンプ）」を開催しています。

セキュリティ・キャンプ全国大会（*1）は高度な内容を扱う合宿形式のプログラムである一方、初心者や遠方に住む学生にとっては参加のハードルが高いという側面があります。ミニキャンプは、1～3日間の短期開催とすることで、より気軽に挑戦できる場として毎年実施しています。全国大会への参加を目指す学生はもちろん、地域で情報セキュリティに関心を持つ学生の応募をお待ちしています。



*1：セキュリティ・キャンプ全国大会（https://www.security-camp.or.jp/camp/index.html）は、セキュリティ・キャンプのメインイベントとして主に夏休み期間中に実施する合宿形式の勉強会です。毎年テーマ別に集められるエキスパートが講師となり、専門的・実践的な講義が受講できるほか、合宿の中で同じ趣味を持った仲間との出会いもあります。

【専門講座について】

全国大会レベルのテーマを初学者向けにアレンジした学生向け講座です。講師は主に全国大会経験者で構成され、1日1～2コマ程度の講義を行います。応募課題の合格が参加条件ですが、正答ではなく挑戦の過程を重視しています。

【一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会 概要】

過去の専門講座例- AIを騙すテクニックと対策を学ぼう ～敵対的サンプル入門～- ペネトレーションテストを通じて学ぶAWSセキュリティ- マイナンバーカードの暗号技術とセキュリティ- OSのセキュリティ～コンテナの作り方、壊し方～- コンテキストを読み解き進めるモダンWebセキュリティ入門- アクセス制御から学ぶゼロトラストネットワーク入門 -認証プロキシ編-- シミュレーションを用いたIoT機器の解析体験- Introduction to Malware Analysis- ランサムウェア調査を体験しよう！フォレンジックとインテリジェンスの基礎- Phishing Analysis ～ フィッシングサイトの仕組みを学ぶ- ゼロからはじめるAIセキュリティ～画像認識から生成AIまで～

本会は、次代を担う日本発で世界に通用する若年層の情報セキュリティ人材を発掘・育成するため、産業界、教育界を結集した講師による「セキュリティ・キャンプ」を実施し、それを全国的に普及、拡大していくことを目的としています。

基本情報- 名称：一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会- 所在地：東京都千代田区平河町二丁目16-1 平河町森タワー（株式会社ラック内）- 代表理事：長谷川 陽介- 設立：2004年4月- URL：https://www.security-camp.or.jp/- 活動内容：国内の学生に対して産業界の第一線で活躍する技術者から情報セキュリティに関する高度な技術教育を実施し、次世代を担う情報セキュリティ人材を発掘・育成する活動公式SNS- X：https://x.com/security_camp- Facebook：https://www.facebook.com/seccampjapan- YouTube：https://www.youtube.com/user/securitycampjapan/featured



【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

一般社団法人セキュリティ・キャンプ協議会

E-mail： info@security-camp.or.jp

TEL：03-6757-0196

広報担当：協議会事務局、大倉