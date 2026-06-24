安達秀都選手 育成型期限付き移籍延長のお知らせ

株式会社ザスパ

このたび、ヴィッセル神戸から育成型期限付き移籍で加入しておりました安達秀都選手との移籍期間を延長し、2026/27シーズンもザスパ群馬でプレーすることが決まりましたので、お知らせいたします。



なお、移籍期間は2027年6月30日までとなり、移籍期間内の公式戦におけるヴィッセル神戸との対戦には出場することができません。

安達 秀都 Shuto ADACHI

【移籍】

育成型期限付き移籍（～2027年6月30日）

【ポジション】

MF

【生年月日】

2004年7月15日（21歳）

【出身地】

熊本県

【身長/体重】

170cm/63kg

【経歴】

リベルタ北熊本→ソレッソ熊本→ヴィッセル神戸U-18→ヴィッセル神戸→いわてグルージャ盛岡（育成型期限付き移籍）→ザスパ群馬（育成型期限付き移籍）

【出場記録】

明治安田J2・J3百年構想：10試合/0得点

J3：63試合/1得点

リーグカップ：7試合/0得点

天皇杯：3試合/1得点

Jリーグ通算：63試合/1得点



【安達選手コメント】

「2026/27シーズンもザスパ群馬でプレーすることになりました。

自分の持っているすべてを出して昇格に貢献します。よろしくお願いします」