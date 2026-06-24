FIFAワールドカップ2026注目は「日本代表の活躍」　優勝国予想、日本はアルゼンチンをおさえて第1位

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「FIFAワールドカップ2026に関する調査（2026年）」を実施しました。4年に1度開催されるサッカーの祭典であるFIFAワールドカップ。「最高の景色を」を掲げて躍進する日本代表や、世界的なスター選手の活躍が注目されています。今回は、ワールドカップの興味度、観戦方法、試合映像の視聴手段、注目・楽しみにしていること、優勝国予想、注目の選手・監督・解説者について調査しました。



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https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260624worldcup(https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20260624worldcup)

■調査結果

FIFAワールドカップ2026に興味がある人は40.6％で、そのうち「とても興味・関心がある」は16.8％。

男性の49.5％は興味・関心がある。年代が上がるほどワールドカップへの関心が高く、20～30代は「まったく興味・関心はない」が半数近くを占める。＜図1＞

ワールドカップの試合は、「テレビのニュース番組・スポーツ番組で結果を見る」が54.6％と最多。「試合をリアルタイムで観戦する」「試合のハイライト・ダイジェスト映像を見る」が4割台。

次いで、「ネットニュースやポータルサイトの記事」。60代は「テレビのニュース番組・スポーツ番組」が6割を超える。＜図2＞

試合映像は、「テレビ放送」で視聴する人が85.9％と突出。

「無料動画配信」 は21.3％、 「インターネット配信」 は14.4％と続く。全年代においてテレビが最も高いが、20～30代は「無料動画配信」「有料スポーツ配信サービス」が高め。＜図3＞

FIFAワールドカップ2026で注目・楽しみにしていることは、「自国（日本代表）の勝敗・活躍」が53.5％でトップ。「試合の勝敗・結果そのもの」「華麗なゴールなどのスーパープレー」が3割台で続く。＜図4＞

今大会に出場している48か国の中で、優勝すると思う国は、「日本」をあげた人が30.0％で最も多い。2番手以降は「アルゼンチン」「フランス」「ブラジル」といった強豪国が上位。＜図5＞

今大会で注目している選手など関係者は、「リオネル・メッシ」「本田圭佑」「森保一」が多くあげられた。

メッシ選手は「歴代ワールドカップ最高得点記録の更新」への期待、本田圭佑氏は「解説が選手目線で分かりやすい」といった解説の明快さを評価する声が目立った。＜図6＞

■調査項目

□属性設問

□FIFAワールドカップ2026への興味

□FIFAワールドカップ2026の観戦方法

□FIFAワールドカップ2026の試合映像の視聴手段

□FIFAワールドカップ2026で注目・楽しみにしていること

□FIFAワールドカップ2026の優勝予想国

□FIFAワールドカップ2026の注目選手・監督・解説者

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■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～69歳の男女

調査期間 ：2026年6月19日（金）～20日（土）

有効回答数：本調査1,100サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

【会社概要】

会社名 ：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ：2003年4月1日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

◆本件に関する報道関係からのお問い合わせ先◆

株式会社クロス・マーケティング 広報担当マーケティング部

TEL ： 03-6859-1192 FAX ： 03-6859-2275

E-mail ： pr-cm@cross-m.co.jp

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＜例＞ 「マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査によると・・・」