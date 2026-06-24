2026年6月23日以降の役員体制ならびに経営体制刷新について

トキエア株式会社

新潟拠点の地域航空会社トキエア株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役：長谷川政樹、以下「トキエア」）は、2026年6月23日に開催された定時株主総会において、取締役の選任について決議し、新たな経営体制を発足いたしましたので、お知らせいたします。

また、同日開催の取締役会において、当社は共同代表制を廃止し、代表取締役を1名とする体制へ変更いたしました。

これは、経営責任の所在を明確化し、意思決定の迅速化および実行力の向上を図ることを目的としたものです。

当社は新たな経営体制のもと、地域航空会社として安全運航を最優先に、新潟を起点とした航空ネットワークの充実を通じて、地域経済・観光の活性化に貢献してまいります。

お客様に安心してお選びいただける航空会社を目指し、サービス品質の向上、安定運航の確保、迅速な経営判断に取り組んでまいります。

今後とも、トキエアへの変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

■代表取締役 長谷川政樹コメント

このたび、新たな経営体制のもと、代表取締役として引き続きトキエアの経営を担うこととなりました。

株主の皆様、地域の皆様、関係者の皆様、そして日々運航を支えている従業員の皆様に、心より感謝申し上げます。

トキエアは、新潟を拠点とする地域航空会社として、安全運航を最優先に、人と地域をつなぎ、地域経済の発展に貢献する使命を担っています。

今後は、意思決定の迅速化と実行力の向上を図りながら、安定した経営基盤の構築と黒字転換を目指してまいります。

そして、お客様に「また乗りたい」と思っていただける航空会社、地域の皆様に必要とされる航空会社となれるよう、全社一丸となって取り組んでまいります。

トキエア株式会社について

社名：トキエア株式会社 （英文名 TOKI AIR Co., Ltd.）

設立：2020年7月

代表者：代表取締役：長谷川 政樹

本社所在地：新潟県新潟市東区松浜町3710番地 新潟空港ターミナル1F

事業内容：航空運送事業

URL：https://tokiair.com/

トキエアは「革新的なモビリティサービスを通じて地域産業の活性化を目指す 」をビジョンに掲げ、2020年に創業した新潟拠点の地域航空会社です。地球環境にやさしく脱炭素・運航コストを削減するATR 72-600/ATR42-600などのプロペラ機を使用し、「新潟＝札幌（丘珠）」「新潟＝名古屋（中部）」「新潟＝神戸」「名古屋（中部）＝札幌（丘珠）」線を運航、人やモノを運ぶことを通じて ビジネス・観光・インバウンドなどあらゆる地域創生に貢献しています。

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