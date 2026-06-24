【岩間でシネマ１６.】「モリのいる場所」上映会

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

時流にも無頓着、まるで少年のように自分のやりたいことだけに夢中「仙人」と呼ばれた画家・モリ94 歳。ともに人生の荒波を乗り越え、ちょっと変わった夫との暮らしを楽しんでいる（？）笑顔がチャーミングな妻・秀子76 歳。画家が愛する庭と小さな生命たち、老夫婦のお茶の間に集う人々のある夏の日。それは、愉しくて、温かくて、かけがえのない物語。

昭和49 年、東京・池袋。老夫婦に魅せられて、若い写真家さんやら画商さんやら近所の人やら得体の知れない人やら…熊谷家はいつも賑やか。今日もまた、モリとモリを愛する人々の、なんでもない、でもちょっとオカシナ一日が始まる。

30 年もの間、家の外へ出ることなく、ひたすら庭に生きるたくさんの虫や猫や草木などを見つめ、描きつづけた画家・熊谷守一のエピソードをもとに、現在の日本映画を牽引する沖田監督が、どこか懐かしく温かなオリジナルストーリーを紡ぎました。今作が初共演となる山崎努（80 歳）と樹木希林（74 歳）は言わずと知れた日本を代表する名優。このふたりと、ふたりを取り囲む豪華キャストたちが繰り広げる、可笑しくてオカシなやりとりにクスクス、夫婦愛にほろり、珠玉の物語をお届けします。

「モリのいる場所」 【2018年/カラー/99分】

監督：沖田修一

出演：山崎努、樹木希林、加瀬亮、吉村界人、光石研、青木崇高 ほか

開催概要

(C) 2017「モリのいる場所」製作委員会(C) 2017「モリのいる場所」製作委員会(C) 2017「モリのいる場所」製作委員会(C) 2017「モリのいる場所」製作委員会

日 時 2026年9月10日(木） 第1回目 開場10:00 上映開始10:30 終演12:09予定

第2回目 開場13:30 上映開始14:00 終演15:39予定

会 場 横浜市岩間市民プラザ 4Fホール

参 加 費 前売り1,000円 当日1,200円【全席指定 各回165名】

ご予約 7月15日（水）10:00～受付開始 直接来館又は電話予約（045-337-0011）

来場者へのお得なサービス！

入場券のご提示で、１F喫茶「いろえんぴつ」でのご利用料金10％割引となります。

※1枚につき1回、公演当日まで有効。

「いろえんぴつ」⇒https://i-works.kaikei-en.com/kissa.html

【問合せ】

横浜市岩間市民プラザ 〒240-0004横浜市保土ケ谷区岩間町1-7-15

Tel:045-337-0011

【主催】

横浜市岩間市民プラザ（吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ/株式会社tvkコミュニケーションズ、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、株式会社清光社、株式会社横浜メディアアド共同事業体）

横浜市岩間市民プラザ

相鉄線・天王町駅近くに位置するホール、ギャラリー、会議室、4つのスタジオの貸出施設を備えた地域の文化施設です。



吉野町・岩間アート＆メディアパートナーズ（株式会社tvkコミュニケーションズ、公益財団法人横浜市芸術文化振興財団、株式会社清光社、株式会社横浜メディアアド）