HUNTER（ハンター）、海藻由来EVA素材を採用した新作サンダルコレクションを発売

Hunter Japan株式会社

1856年創業の英国ブランドHUNTER（ハンター）は、ブランド創立170周年を迎える2026年夏、新作サンダルコレクション「Light Algae Foam Sandal」を発売します。海藻由来成分を配合したEVA素材を採用し、軽量性・快適性・サステナビリティを兼ね備えた一足として、デイリーユースはもちろん、ビーチや、旅行、フェスなどアクティブなシーンにも最適で幅広いシーンに対応します。

本コレクションには、「Women's Light Algae Foam Buckle Platform Sandal」と「Women's Light Algae Foam Webbing Sandal」の2モデルをラインアップ。海藻由来成分を配合した軽量なEVA素材を採用し、環境への配慮と機能性を兼ね備えています。

両モデルとも、5cmのチャンキーアウトソールと二重構造設計を採用。クッション性と安定感を高め、長時間の歩行でも快適な履き心地を実現しました。日常使いはもちろん、旅行やフェスなどアクティブなシーンにも最適な一足です。

「Women's Light Algae Foam Buckle Platform Sandal」は、クラシックなバックルディテールを取り入れた洗練されたデザインが特徴。一方、「Women's Light Algae Foam Webbing Sandal」は、やわらかな光沢感のあるウェビングストラップを採用し、スポーティさとフェミニンさを兼ね備えたデザインに仕上げています。

■Women's Light Algae Foam Buckle Platform Sandal

価格：18,150円（税込）

カラー：BEIGE、BLACK

サイズ：UK3～UK6

【特徴】

・5cmチャンキーアウトソール

・海藻由来成分を配合したEVA素材

・100％リサイクルポリエステルライニング

・二重構造設計による優れたクッション性と耐久性

■Women's Light Algae Foam Webbing Sandal

価格：18,150円（税込）

カラー：Glow Lagoon、Lavender、Cast、Black

サイズ：UK3～UK6

【特徴】

・光沢感のあるウェビングストラップ

・5cmチャンキーアウトソール

・海藻由来成分を配合したEVA素材

・100％リサイクルポリエステルライニング

・軽量で快適な履き心地

＜販売店舗＞

ハンター公式オンラインショップ

https://hunterboots.co.jp/

ABOUT HUNTER

1856年にアメリカの起業家ヘンリー・リー・ノリスによってスコットランドで設立されたハンターは、象徴的なオリジナルブーツで有名な英国ブランドです。世界的に有名であるウェリントンのブーツは、28個におよぶパーツを用いて今日でも手作業で作られ、職人の手によって丁寧に1956年と同じ靴型で仕上げられています。ハンターは、 170年以上の歴史の中で革新性と伝統を兼ね備えた英国ブランド。フットウェアの可能性を広げ、天候から足元を保護し、すべての地形にフィットするアウターウェア・バッグ・アクセサリーを提供し続けています。

ブランド問い合わせ先：ハンタージャパン カスタマーサービス

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