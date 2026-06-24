『動き出す浮世絵展 HIROSHIMA』『広島もとまち水族館』・『リーガロイヤルホテル広島』コラボ企画の内容発表！

テレビ愛知株式会社

動き出す浮世絵展HIROSHIMA実行委員会（広島テレビ、シーズライブ、一旗、テレビ愛知）は、浮世絵の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアム『動き出す浮世絵展 HIROSHIMA』を、2026年7月18日（土）～2026年9月6日（日）までで開催いたします。

この度、『動き出す浮世絵展 HIROSHIMA』にて、周辺施設である『広島もとまち水族館』と『リーガロイヤルホテル広島』にて、特別コンテンツを提供するコラボレーションを実施いたします。展覧会とともにワークショップや食、宿泊を体験いただくことで、五感で浮世絵の世界をより楽しむことができます。

■『動き出す浮世絵展 HIROSHIMA』×『広島もとまち水族館』

『動き出す浮世絵展 HIROSHIMA』の会場である『NTTクレドホール』と同ビルに位置する『広島もとまち水族館』でのコラボレーション企画を開催いたします。館内では、限定のオリジナル映像を含む没入型空間演出を実施するとともに、江戸時代当時に刷られた歌川広重の「魚づくし かながしら・木の葉鰈に笹」や歌川国芳の「金魚づくし」（復刻版）といった実際の浮世絵展示、および作中に描かれた「海の生き物」の解説パネル設置を展開いたします。「生命の舞台」がテーマの広島もとまち水族館で、『動き出す浮世絵展 HIROSHIMA』とのコラボレーションをぜひお楽しみください。

WELCOME 無限に広がる「藍色」の浮世絵

葛飾北斎の「神奈川沖浪裏」をはじめ、美しい「藍色」を表現した浮世絵が、鏡の反射によって天井や床、壁面へと果てしなく連続する空間。まるで波が立体的に迫りくるような圧倒的なスケール感のなかに、全身で没入できる演出をぜひお楽しみください。

CORAL 江戸の情緒と生きものが躍動する浮世絵空間

賑やかな江戸の小川や街並みのほか、海辺の美人画、魚が描かれた浮世絵が壁面や床面で躍動する空間。生き物や自然、文化が融合した多様な「生命の舞台」を表現いたします。浮世絵の世界に入り込める「海と文化の融合空間」をぜひお楽しみください。

相互割引キャンペーンを実施

割引対象：会場にて『広島もとまち水族館』の入場券を提示されたお客様（ご本人様のみ）

割引内容：当日会場チケットより100円引き※その他の割引・クーポンとの併用不可

利用方法：会場券売機にて「100円割引チケット」をご購入の上、『広島もとまち水族館』の

入場券（電子チケットの発券画面含む）をご提示ください。

※相互割引：『広島もとまち水族館』で『浮世絵展』入場券を提示すると大人券親子チケットが100円割引

お得なセット券も販売中！（前売期間中のみ販売）

広島もとまち水族館セット券 3,600円（税込）

※アソビュー、ローソンチケットで販売

※「一般」のみの販売となりますのでご了承ください。それぞれ別日でもご入場いただけます。

『動き出す浮世絵展 HIROSHIMA』の入場チケット付きコラボレーション企画

チケット付き宿泊プラン

プラン特典内容

１.『動き出す浮世絵展』入場券 ※お一人様につき一枚

２. プロジェクター付き客室 ※１日５室限定。浮世絵映像をご鑑賞いただけます。

３. 朝食付き ※1階「ダイニング ルオーレ」

４. ワンドリンク券 ※お一人様につき一枚

５. オリジナルポストカード プレゼント ※お一人様につき一枚

チケット付ランチメニュー

リーガロイヤルホテル内の５つのレストランでのランチに『動き出す浮世絵展』で過ごすひとときを組み合わせた特別プランを、お得にご利用いただけます。

※それぞれ詳細は、リーガロイヤルホテル広島のWEBサイトをご確認ください。https://www.rihga.co.jp/hiroshima/restaurant/fair_list/ugokidasuukiyoeten-collaboration-202607/

■『動き出す浮世絵展 HIROSHIMA』×『リーガロイヤルホテル広島』

会場に隣接するホテル『リーガロイヤルホテル広島』では、『動き出す浮世絵展』からインスパイアされた「オリジナル浮世絵カクテル」を会期中提供いたします。ぜひ浮世絵展の余韻とともにお楽しみください。

提供店舗：リーガロイヤルホテル広島33階「スカイダイニング リーガトップ」

提供期間：会期中（7/18～9/6）

価 格：1,600円（税込） ※ノンアルコール1,400円（税込）

１.赤色のカクテル「麗紅華」（れいこうか）

江戸時代中期に流行した「美人画」を表現したカクテル。クランベリーと梅酒で仕上げた深紅の一杯を、繊細なラインのシャンパングラスで和の美しさに重ねました。チェリーと木の芽を竹のピンで束ね、簪を思わせるあしらいに金箔を添え、優美さを演出。甘酸っぱい味わいが広がるカクテルです。

２.青色のカクテル「藍碧」（らんぺき）

葛飾北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」を表現したカクテル。グラス外側のスノースタイルで波を描き、ジャパンブルーの藍色をイメージしました。広島県産の日本酒をベースに、ライチリキュールとグレープフルーツ、パイナップルを合わせ、やさしい甘みと爽やかさが広がる一杯です。

■ワークショップ

浮世絵展の余韻を“形”として残せる人気の体験型企画。グラスの中に色鮮やかな砂を敷き詰めてガラス細工を配置すれば、世界に一つだけのキャンドルが完成！ロウに当たる透明ジェルはスタッフが扱いますので、安全にご参加いただけます。毎日開催なので、来場のタイミングを問わず体験可能です。（入場チケットをお持ちでない方も参加可能です）

受付時間：10:00～最終受付17:00 ※毎週金・土、8/11,12,13は、最終受付19:00

開催場所：浮世絵展会場（NTTクレドホール【基町クレド・パセーラ１１階】）ロビー内

※浮世絵展の入場チケットをお持ちでない方も参加可能です。

参加費：1,430円（税込）～

所要時間：約20分（お渡しまで別途＋約40分）※混雑状況によって前後します。

対象年齢：3歳以上

※当日の天候・交通事情により、イベントの時間・場所・内容が変更になる場合が ございます。あらかじめご了承ください。

※在庫がなくなり次第、営業を終了させていただく場合がございます。

※画像はイメージです。

【「動き出す浮世絵展」とは】

「動き出す浮世絵展」は、葛飾北斎、歌川国芳、歌川広重、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川国貞など世界的な浮世絵師の作品300点以上をもとに、3DCGアニメーションやプロジェクションマッピングを駆使して大人から子どもまで楽しめるグラフィカルなデジタルアート作品として描き、立体映像空間で浮世絵の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアムです。デジタル展示に加え、江戸時代に刷られた著名な浮世絵や復刻版の浮世絵も展示し、浮世絵の歴史や江戸の文化、浮世絵師たちについて解説します。

これまで、名古屋、イタリア・ミラノ、鹿児島、東京、福岡、台湾・台北、台湾・高雄で開催し、多くの方にご来場いただきました本展覧会は、クールジャパン官民連携プラットフォーム事務局（内閣府知的財産戦略推進事務局）が主催する「CJPFアワード2025」プロジェクト部門において優秀賞も受賞しています。時代を超えて世界を魅了し続ける浮世絵の傑作の数々がダイナミックに躍動する期間限定のイマーシブ（没入型）展覧会が、ついに広島で開幕します。「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」に、どうぞご期待ください。

※CJPFアワード2025とは

クールジャパン官民連携プラットフォーム(CJPF)事務局(内閣府 知的財産戦略推進事務局)主催事業。新型コロナ禍を経て、クールジャパンを取り巻く環境は大きく変化しました。コンテンツ分野でもアニメやマンガを筆頭に、実写映画、音楽やドラマも世界各国で人気を博し、食やファッション、ビューティー等多岐に渡る分野が海外から注目をされ、経済を拡大しています。

【展示作品：9つの映像空間で表現される浮世絵の世界】

『藍』

世界から「ジャパン・ブルー」と称賛される、大迫力の表現を体感する藍色の世界

『眺』 『麗』

名所絵を極めた浮世絵師たちがみた世界、その遥かなる旅路をゆく美しい色使いで圧倒する花の世界、繊細に表現された美人画の世界を巡る

『彩』 『遊』

季節の移ろいを鮮やかに彩る、花鳥風月の空間さわって、遊んで楽しめる、遊び心に満ちた浮世絵の世界

『瀧』 『錦』

息をのむ美しさを放つ 諸国の名瀑に迫る役者の真の姿に迫る、謎の絵師・写楽「大首絵」の世界

『豪』 『雅』

【開催概要】

圧倒的なエネルギーと強烈なパワーを発する豪傑の共演心躍る圧倒的なお江戸ポップカルチャー、現代によみがえる

・名称：動き出す浮世絵展 HIROSHIMA

・会場：ＮＴＴクレドホール（基町クレド・パセーラ11階 広島市中区基町6-78）

・会期：2026年 7月18日（土）～ 9月6日（日） ※会期中無休 [開館日数51日間]

・主催：広島テレビ、シーズライブ、一旗、テレビ愛知

・後援：広島市、広島市教育委員会、福山市、福山市教育委員会、

東広島市、東広島市教育委員会、廿日市市、廿日市市教育委員会

・協力：パナソニックコネクト、キャライノベイト、ヤマハ

・浮世絵アドバイザー：堀口茉純

・企画制作：一旗、テレビ愛知

・お問い合わせ：広島テレビイベントインフォメーションセンター

TEL：082-567-2500（平日 10:00～18:00）

・WEB/SNS

公式ホームページ https://www.ukiyoeimmersiveart.com/hiroshima

Facebook Ukiyoe Immersive Art

Instagram @ukiyoeimmersiveart https://www.instagram.com/ukiyoeimmersiveart/

【チケット情報】

入場料：一般 2,000円（2,200円）、学生（高・大・専門）1,300円（1,500円）

子ども（4歳以上中学生以下）600円（700円）、シニア（65歳以上）1,700円（1,900円）

広島もとまち水族館セット券 3,600円（前売期間のみアソビュー！、ローソンチケットで販売）

※税込表記 ※（ ）内は当日料金 ※3歳以下入場無料

※当日会場で、学生証や年齢の分かるものをご提示いただく場合があります。

※小学生以下は、保護者同伴でご入場ください。

※会場にて当日券をご購入の際、障がい者手帳（身体・療育・精神）及び戦傷病者手帳を

お持ちの方とその付添いの方1名は割引料金（前売料金）が適用されます。

※手帳または受給者証のご提示がない場合差額をお支払いいただきます。

※土・日・祝、お盆・会期末は混雑が予想されます。平日または会期前半のご来場をお薦めします。

※混雑時は入場をお待ちいただく場合があります。

【チケット販売】

販売開始日：5月16日（土）10:00～

WEBチケット販売：

アソビュー！／ローソンチケット【Lｺｰﾄ゛：62640】／チケットぴあ【Pｺｰﾄ゛：995-902】／

セブンチケット／楽天トラベル観光体験

ショップ(店頭)チケット販売：

ローソン・セブンイレブン⇒店頭販売

ファミリーマート⇒チケット受取・支払いのみ

（※事前にWEB等での予約が必要、、発券は入金の１時間後より可能）

※チケットは当日会場でも購入可能です。（当日券のみ、現金のみ）

【コラボ企画】「広島もとまち水族館」 それぞれの前売券を個別に購入されるより400円お得となるセット券を販売！

「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」の会場となる「NTTクレドホール」と同じビル、

基町クレド・パセーラ７階の「広島もとまち水族館」とのお得なセット入場券を販売します。

「生命の舞台」がテーマの水族館で多様な生きものと没入感ある空間演出もお楽しみください。

広島もとまち水族館セット券 3,600円

※前売期間のみ販売 ※アソビュー、ローソンチケットで販売

※「一般」のみの販売となりますのでご了承ください。それぞれ別日でもご入場いただけます。

「リーガロイヤルホテル広島」 入場チケット付き宿泊プラン

会場に隣接するホテル「リーガロイヤルホテル広島」では、

「動き出す浮世絵展 HIROSHIMA」の入場チケット付き宿泊プランを提供。本日より受付を開始します。

プラン特典内容 １.「動き出す浮世絵展」入場券 ※お一人様につき一枚

２. プロジェクター付き客室 ※1日5室限定です。※浮世絵映像をご鑑賞いただけます。

３. 朝食付き ※1階「ダイニング ルオーレ」

４. ワンドリンク券 ※お一人様につき一枚

５. オリジナルポストカード プレゼント ※お一人様につき一枚

※詳細は、リーガロイヤルホテル広島のWEBサイトをご確認ください。

【報道関係者各位】

※資料・画像の提供については個別にお問い合わせください。

※掲載の際は必ず展覧会名、会期、会場名をご記載ください。

※本展広報目的での使用に限ります。使用可能期間は本展会期終了までとなります。

※監修が必要となりますので、掲載前に事務局宛に校正をお送りください。

※全ての画像素材において、トリミングや文字を重ねるなど画像の加工はできません。

※ご使用後はデータを廃棄するとともに、掲載誌、または同録を事務局宛にご送付ください。