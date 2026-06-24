Diver-X、社名を「Melt Interface Technologies」へ変更

Diver-X株式会社

Diver-X株式会社（本社：東京都、代表取締役：迫田大翔）は、2026年7月1日付で社名を「Melt Interface Technologies株式会社（メルト・インターフェイス・テクノロジーズ）」へ変更したことをお知らせします。

あわせて当社は、これまで個別に展開してきた事業を、ヒューマン・テクノロジー・インターフェースを共通の軸として3つの事業 ― XR・ロボティクス領域のインターフェース「Contact(R)」、汎用インターフェース「Melt Interface」、B2B受託開発「Solutions」 ― に再編・統合します。今回の社名変更は、インターフェースそのものを設計する企業へと事業構造を明確化し、その中核となる技術アイデンティティを社名に一致させるものです。

■ 社名変更の背景 ― 3つの事業をインターフェースの軸で統合

当社は創業当初、XR・ロボティクス領域の周辺機器メーカーとして認知されてきました。グローブ型デバイス「ContactGlove」をはじめ、人の身体の動きや指先の感覚をデジタル世界へつなぐインターフェースを開発してきました。ContactGloveはVRChatをはじめとする民生用VRの世界で多くのユーザーに使われると同時に、ロボティクスや製造現場といった産業用途にも広がっています。今回の社名変更にあわせ、これらの事業を新たに「Contact(R)」として体系づけ、ブランドとして確立します。

一方で当社は、PC操作のための入力デバイス「MeltMouse」に代表される、日常生活に根ざした汎用インターフェース「Melt Interface」の開発も進めてきました。さらに、これらの領域で培った要素技術を、パートナー企業の課題に応じて提供するB2B受託開発「Solutions」も手がけてきました。

これら3つの事業 ― XR・ロボティクス領域の「Contact(R)」、汎用の「Melt Interface」、受託開発の「Solutions」 ― は、これまで個別の取り組みとして展開されてきました。今回、これらを「ヒューマン・テクノロジー・インターフェース」という共通の軸のもとに統合する。それが社名変更の中心にある考え方です。

ここで重要なのは、ContactGloveもMeltMouseも、そして個別の受託開発も、当社にとってはインターフェースという中核技術の「アプリケーションの一つ」である、という点です。グローブやマウスといった個々の製品カテゴリ、あるいは個別の案件は、人とテクノロジーの境界をどう設計するかという問いに対する、その時々の答えの形にすぎません。

当社が本当に向き合っているのは、製品やソリューションそのものではなく、その先にあるインターフェースそのものです。「XRの会社」でも「入力デバイスの会社」でもなく、人とテクノロジーの接点を設計する企業へ ― この事業の本質に社名を一致させることが、今回の変更の目的です。

■ 新社名「Melt Interface Technologies」に込めた意味

新社名は、製品カテゴリではなくインターフェースそのものを中核に据えるという、当社の事業の本質を表しています。

・「Melt」― 人とテクノロジーを隔てる境界を溶かし、操作を意識させない自然な体験を生み出すという思想。

・「Interface」― グローブやマウスといった個々の製品ではなく、「接点の設計」こそが当社の中核能力であるという宣言。

・「Technologies」― Contact(R)・Melt Interface・Solutionsの3事業を統合し、複数領域に展開する技術群を一つに束ねる企業であることを示す。

■ 新体制 ― 3つの事業とその役割

新社名のもと、当社はインターフェースという中核技術を、3つの事業を通じて異なる接点へ展開します。各事業は、同じ技術基盤の上に立つ異なる「出口」であり、それぞれが固有の役割を担います。

【Contact(R)（XR・ロボティクス領域のインターフェース事業）】

XR・ロボティクス領域に向けたインターフェースを担う事業です。グローブ型デバイス「ContactGlove」は、VRChatをはじめとする民生VRの世界で自然な手の表現や操作を実現すると同時に、ロボットの遠隔操作・データ収集といった産業用途にも展開されています。Contact(R)が目指すのは、デバイス単体の提供にとどまりません。デバイスによって人とテクノロジーの「入口」を設計し、そこを起点に、その先のサービスやソリューションへと価値をつなげていきます。最も先鋭的な技術が試される領域であり、ここで磨かれた接点技術が他事業の基盤にもなります。

【Melt Interface（汎用インターフェース事業）】

「MeltMouse」に代表される、日常生活に根ざした汎用インターフェースを担う事業です。産業領域で培った接点設計の技術を、誰もが日々手にするPC入力デバイスをはじめとする一般向け製品へと展開し、操作を意識させない自然な体験を広く社会に届けます。Melt Interfaceが目指すのは、既存のインターフェースの改善にとどまりません。AIが日常のあらゆる場面に溶け込む時代に対応した、新しいインターフェースのあり方そのものを提案し、さらにそれを用いたサービスへと展開していきます。人とAIの自然な接点を設計することで、これからの時代の入力体験を再定義する役割を担います。

【Solutions（B2Bソリューション事業）】

これまで培った要素技術を基盤に、パートナー企業との契約開発・受託開発を担う事業です。Contact(R)とMelt Interfaceの双方で蓄積した知見を、個別の事業課題に応じたインターフェースとして提供します。技術を製品としてだけでなく、設計能力そのものとして提供する役割を担い、事業全体の収益基盤を支えます。

VRや産業の現場へ、日常生活へ、そしてパートナー企業の製品の内部へ ― いずれの事業も、デバイスやサービスという形で人と機械の接点を設計し、その先の価値へとつなげていきます。異なる出口に向き合いながら、当社はインターフェースという一つの問いに多面的に取り組んでいきます。

■ パートナーとの協業について

当社は、国内大手の製造業をはじめとする複数のパートナー企業と、資本提携および共同開発に取り組んでいます。各社との連携を通じて、産業・コンシューマー双方の領域で技術の社会実装を加速してまいります。

■ 今後の展望

当社は今後、3つの事業を通じてインターフェース技術の応用領域を広げ、人とテクノロジーの新しい関係を社会に提示していくことを目指します。社名変更は、その長期的なビジョンに向けた節目です。

■ 会社概要（2026年7月1日より）

会社名：Melt Interface Technologies株式会社

設立：2021年3月

所在地：東京都千代田区

代表者：代表取締役 迫田大翔

WEBサイト：https://melt-interface-technologies.com/(http://melt-interface-technologies.com/)

■ 本件に関するお問い合わせ

Diver-X株式会社 広報担当

お問い合わせフォーム：https://diver-x.jp/contact

※ ContactGlove3 / Magnetra3 はそれぞれ Magnetra3 / ContactGlove3 専用設計です。Magnetra1・Magnetra2、ContactGlove1・ContactGlove2 との組み合わせはサポート対象外となります。