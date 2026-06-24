旅も日常も気軽に残せる4K Vlogカメラ【AUSEK POCKET】。7月03日（金）11時にCAMPFIREにて登場。今すぐ事前登録最大50％OFF！

株式会社RT

【プロジェクト公開日時】7月03日（金）11時

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/956085/preview(https://camp-fire.jp/projects/956085/preview)

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1、4K高精細録画

4K動画撮影に対応。旅行先の絶景、街歩きの風景、日常のワンシーンまで、空の色や光の質感、風景の奥行きを鮮明に記録できます。スマホでは物足りなかった映像表現も、より臨場感のあるVlogとして残せます。

2、120°の超広角レンズ

一般的なカメラ(約90°)を凌駕する、120°の超広角レンズを搭載。目の前に広がる美しい景色を、端から端まで「余すことなく」捉えます。

3、美肌モード

自動美肌モード機能を搭載し、肌の印象を自然に整えながら撮影できます。旅行Vlog、日常の自撮り、ライブ配信などでも、明るく見やすい映像づくりをサポート。加工しすぎない、自然な雰囲気で記録できます。

4、64MP高精細

6400万画素の高解像度写真に対応。風景の奥行き、人物の表情、日常の細かなディテールまで鮮明に写し出します。トリミングしても美しさを保ちやすく、SNS投稿や思い出の保存にも便利です。動画だけでなく、写真もきれいに残したい方におすすめです。

５、連写機能

3ステップで完了。あなたの入眠リズムに寄り添うスマートタイマー。複雑な設定は一切不要。中央ボタンを2回押すだけでタイマーモードに入り、「＋」「－」ボタンで 5分刻みの微調整 が可能です。あなたが深い眠りにつく頃、スピーカーもそっと魔法を解くように自動で停止します。バッテリーの浪費を防ぎ、朝まで静かで快適な入眠環境づくりをサポート。

6、31種類のフィルター

7、顔トラッキング

顔をしっかり捉えて、主役を逃さない。人顔追跡機能により、顔を自動で認識してフレーム内にキープ。自撮りVlogや歩きながらの撮影でも、自然で見やすい映像を残せます。ひとりで撮影する時も構図を調整しやすく、Vlog撮影の自由度が広がります。

8、1.72インチタッチディスプレイ

見ながら、直感的に操作できる。本体には1.72インチの2.5D高精細タッチディスプレイを搭載。撮影前に画角や構図を確認しながら、直感的に操作できます。スマホ感覚で扱いやすく、初めてVlogカメラを使う方にもわかりやすい設計です。

9、タイムラプス撮影

時間の流れを、美しい映像に。空の移ろい、街の流れ、夕暮れの変化などを印象的に記録できるタイムラプス撮影に対応。普段とは違うダイナミックな映像表現を楽しめます。旅行先の景色や日常のひとときを、特別な記録として残せます

10、Webカメラ対応

PCやMacに対応し、Webカメラとしても使用可能。オンライン会議、リモート授業、ライブ配信など、日常のさまざまなシーンで活躍します。撮影用カメラとしてだけでなく、デスクまわりでも便利に使えます。

11、専用アプリ

スマホから、かんたん遠隔操作。専用アプリと接続すれば、スマホ画面でプレビューを確認しながら撮影操作が可能。離れた場所からでも操作しやすく、ひとり撮影や固定アングルでの撮影にも便利です。

Wi-Fiで接続に対応し、撮影した写真や動画をスマホへ手軽に転送できます。旅先で撮った映像をすぐに確認したり、SNSへ投稿したりする時にも便利です。ケーブルに頼らず、撮影後のデータ管理もスマートに行えます。

【プロジェクトページ】https://camp-fire.jp/projects/956085/preview(https://camp-fire.jp/projects/956085/preview)

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