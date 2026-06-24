「第1１回九谷ぬり絵コンテスト」作品募集！

能美市役所

◇募集内容

今回のお題は、武腰 一憲作 「月輪の器・帰路」（たけごしかずのりさく げつりんのうつわ・きろ）です。左上の大きな月が、月明かりの下で歩く馬と男性を照らし、帰路の静かな情景を想わせる作品です。

KAM能美市九谷焼美術館｜五彩 館｜朱赤の間でご覧いただけます。

色鉛筆やマジック、絵具、デジタル描画など、お好きなもので自由に色を塗り、世界に一つしかないオリジナル作品を創ってみませんか？

応募用紙は能美市公式ホームページやウルトラアートの公式サイトをからダウンロードできます。

◇応募締切

令和 ８年 10月 1日 （木） ※当日消印有効

◇各賞

グランプリ1点、準グランプリ2点、部門賞

◇留意事項

・応募作品は原則として返却できませんのでご了承ください。

・選考に関するお問合せにはお答えできません。

・応募された作品や受賞作は、オープンデータとして能美市やウルトラアートのホームページ・Facebook等で公開いたします。

・応募作品の著作権はすべて能美市に帰属します。応募された作品は本コンテストの運営に使用するとともに、能美市の広報活動などの二次利用に広く活用させていただきます。

・応募にあたって得た個人情報は市が適正に管理し、応募者への連絡においてのみ使用するものとします。 ただし、作品を展示する際に応募用紙２.に記載の「なまえ」、「年齢」、「学校名・施設名」のみ公開いたします。 また、入選者については市広報、市ホームページのほか、新聞等報道機関でお名前等を発表する場合がございます。

・その他、詳細についてはウルトラアートの公式サイト をご覧ください。

◇応募先・お問い合わせ

〒923-1198 石川県能美市寺井町た35番地

能美市産業交流部観光交流課

☎0761-58-2211 (メール)kankou@nomicity.org

＜関連情報URL＞

１.能美市公式ホームページ

https://www.city.nomi.lg.jp/docs/4499.html

２.ウルトラアート公式ホームページ

ultraart.jp/kutaninurie_vol11_oubo/