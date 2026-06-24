『崩壊：スターレイル』より、Dioramaシリーズ新作「カフカ 待つのみ Ver.」フィギュアが登場！あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「Myethos」より、『崩壊：スターレイル Diorama カフカ 待つのみ Ver. 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

■崩壊：スターレイル Diorama カフカ 待つのみ Ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203249&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■崩壊：スターレイル Diorama カフカ 待つのみ Ver. 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：14,905円(税込)

□発売日：2027年2月予定

□ブランド：Myethos

【サイズ】H約25.1cm×W約16.6cm×D約10.3cm

【素材】PVC＆ABS＆金属

【使用電池】単4×2(別売り)

「彼女は待つのみ、早々に網を張ったクモのように。」

燭火が冷ややかな額縁を照らし、薔薇はその奥に潜む鋭さをそっと包み込む。

カフカは額縁の中から身を乗り出し、視界に入るすべてを悠然と掌握する。髪の間には微かな煌めきが潜み、丹念に仕立てられたコートには、まだ露わにならない鋭意が漂う。肌に沿う手袋が細くしなやかな指先を包み、彼女は優雅に銀のフォークを手に取る。その所作は、あくまでゆったりと、焦ることなく――獲物を追う必要などない。網は、すでに張り巡らされているのだから。

ゲーム『崩壊：スターレイル』より、Dioramaシリーズ新作「カフカ 待つのみ Ver.」が登場！

本製品は、多層レリーフ技法により奥行きのある立体的な視点を表現。まるでカフカが平面の境界を越え、光円錐のイラストからこちらへ身を乗り出しているかのような仕上がりです。付属のスタンドで飾ることはもちろん、パーツを取り外して壁掛けでの展示もお楽しみいただけます。

特製のフレーム型ベースにはライト機能を内蔵。燭火を灯せば、暗がりの中に潜む彼女の精密な企てが、ゆっくりと浮かび上がります。

開拓者よ、君はすでに彼女の紡いだ網の中に足を踏み入れているのではないか？

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■崩壊：スターレイル Diorama カフカ 待つのみ Ver. 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203249&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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