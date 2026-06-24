企業研修DXツール「NAiN」が、特許技術を基盤とした「3つのAI機能」を新たに搭載

AiO株式会社

社員研修および人材育成事業を展開するAiO株式会社（本社：東京都台東区、代表取締役：花島 克彰）は、2026年6月10日、企業研修DXツール「NAiN（ナイン）」において、受講者の主体的な学びと現場での行動変容をサポートする「3つのAI機能」をリリースいたしました。

NAiNは、研修と現場での学びをクラウドでシームレスにつなぎ、新たな学習体験を創造する対面研修支援システムです。本機能の追加により、従来の管理主導型な「LMS（学習管理システム）」との差別化を図りました。受講者自らが主体的に深い学びを獲得できる「LXP（学習体験プラットフォーム※）」として、研修中の能動的な議論から研修後の継続学習までを網羅し、従来の根深い課題であった「学びっぱなし」などの軽減を目指します。

※LXP（Learning Experience Platform）：AI等の技術を駆使し、受講者一人ひとりの課題に合わせ、パーソナライズされた主体的な学習体験を提供する先進的な学習体験プラットフォーム

■先進的な「3つのAI機能」について

独自開発のAI・クラウド技術、および当社取得の特許技術（第7435944号）を基盤に、研修中のグループワークにおける対話学習から、研修後の振り返り環境までを包括的に実現しました。

１. 振り返り学習機能（専用AIとの対話復習）

特定の研修カリキュラムやスライド内容を事前に学習した「専用AI」が、講義の文脈に沿った的確な解説を提供し、受講者のスムーズな復習を動機づけます。24時間いつでも実務への落とし込みを個別相談でき、行動変容を促す伴走パートナーとして機能します。

２. 成長課題管理機能（AIコーチによる行動定着支援）

受講者のスキルやキャリアに合わせ、AIコーチが最適な「成長課題」と、明日から実践できる具体的な「アクションプラン」を自動提案します。進捗を可視化することで、自発的な学習継続をサポートします。

２.成長課題管理機能の画面イメージ３. ダイナミックファシリテーター機能（ディープダイアローグによる議論深掘り）

グループメンバーの回答をAIが瞬時に分析・要約し、議論の前提となる共通認識を作ります。さらに、議論を深掘りする「問い」の提案や、テーマごとのスレッド分け機能により、限られた時間内での質の高い結論導出を支援します。

■ 開発の背景と今後の展望：企業研修の内製化と持続的な行動変容を目指して

変化のスピードが増す現代において、自社に合わせた人材育成や、受講者の自発的な学びを促す仕組みづくりは重要性を増しています。一方で、「外部の講師に頼り切りでノウハウが蓄積されない」「研修がその場限りで終わってしまう」といった課題に対し、試行錯誤を重ねている企業も少なくありません。

AiO株式会社は「すべての学びに、最高の学習体験を。」を存在意義に掲げ、企業研修を内製化へと導くツールとして「NAiN」を提供してきました。AIによるファシリテーションのサポートで「議論のクオリティ担保」 を目指し、同時に事務作業のデジタル化により「運用の効率化」を支援します。すでに多くの人事担当者様からご評価をいただいており、AIとクラウド技術を通じて、受講者自らが「学びたくなる研修」を創り出せる環境の実現を目指しています。今後も企業の持続的な人事戦略・育成計画に直結する「総合型研修内製化DXプラットフォーム」として進化を続けてまいります。

【製品概要】

サービス名：NAiN（ナイン）

対象：企業の社内教育担当者、新入社員・階層別研修の受講者

URL：https://nain.studio/

note：https://note.com/nain_aio

【AiO株式会社について】

企業名：AiO株式会社

本社所在地：東京都台東区浅草一丁目13番5号

代表者：代表取締役 花島 克彰

設立：2018年4月

事業内容：社員研修、人材育成事業、組織・人事コンサルティング事業

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】

AiO株式会社

E-mail：contact@anythingis-ok.com