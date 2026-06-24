【本編無料公開】ケヴィン・コスナー製作・主演！緊迫の社会派サスペンス『13デイズ』を吹替版で6/26（金）21:00～2週間限定無料配信！
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Prime Video「シネフィルWOWOWプラス」の公式YouTubeにて、ケヴィン・コスナーが製作・主演を兼ね、1962年のキューバ危機の真相に迫った緊迫の社会派サスペンス『13デイズ』を、原康義らの豪華吹替版で6月26日（金）21：00～2週間限定無料公開！
主演は、『ボディガード』(1992)『ダンス・ウィズ・ウルブズ』(1990)等に出演し、俳優としてだけでなく、映画監督やプロデューサーとしても数々の傑作を世に送り出しているケヴィン・コスナー。
世界が核戦争の恐怖に震えた13日間、歴史の裏側に迫る社会派サスペンスの傑作を、至高の吹替版でお楽しみください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cMrDDJQoETI ]
13デイズ［吹替版］（2000年／アメリカ／146分）
監督：ロジャー・ドナルドソン
キャスト：ケヴィン・コスナー（原 康義）／ブルース・グリーンウッド（安原 義人）／スティーヴン・カルプ（森田 順平）／ディラン・ベイカー（水内 清光）
■あらすじ
1962年10月16日、ソ連がキューバに核兵器を持ち込んだという衝撃の知らせがJ・F・ケネディ大統領の寝室に届く。大統領は直ちに緊急の危機管理チームを招集。会議では軍部がキューバへの空爆を提案するが、核戦争という最悪の事態を避けたい大統領は、本音を打ち明けられる弟の司法長官ロバート、親友の大統領特別補佐官ケネス・オドネルとともに最善の手を探っていくが……。
※作品は予告なく変更となる可能性がございます。
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