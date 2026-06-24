『作戦名は純情』 POP UP SHOPの事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

ダイバーシティ東京 プラザ 5F THEキャラSHOPにて開催しておりました『作戦名は純情』 POP UP SHOPの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4731

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年6月24日(水)18:00～7月8日(水)23:59

【発送予定日】

・2026年8月下旬～9月下旬以降順次発送



【製品情報】

ホログラムカンバッジ(ランダム)

価格：715円（税込）

セット：8,580円（税込）

種類数：全12種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

証明写真風ブロマイド(ランダム)PALE TONE series

価格：660円（税込）

セット：3,960円（税込）

種類数：全6種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ホログラムカード(ランダム)

価格：715円（税込）

セット：8,580円（税込）

種類数：全12種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

お名前バッジ(ランダム)

価格：990円（税込）

セット：5,940円（税込）

種類数：全6種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

コミックデザインアクリルマグネット(ランダム)

価格：990円（税込）

セット：5,940円（税込）

種類数：全6種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

場面写アクリルスタンド(ランダム)

価格：1,320円（税込）

セット：10,560円（税込）

種類数：全8種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルコースターPALE TONE series

価格：各1,320円（税込）

種類数：全3種

ガラケーキーホルダー

価格：各2,090円（税込）

種類数：全3種

デカアクリルスタンド

価格：各2,420円（税込）

種類数：全3種

ミニアクリルアートPALE TONE series

価格：各2,750円（税込）

種類数：全2種

巾着

価格：1,870円（税込）

種類数：全1種

複製原稿

価格：各2,200円（税込）

種類数：全2種

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4731

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年6月24日(水)18:00～7月8日(水)23:59

【発送予定日】

・2026年8月下旬～9月下旬以降順次発送



【権利表記】

LINEマンガ 作戦名は純情 (C)kkokkalee・Dledumb. All rights reserved.



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売