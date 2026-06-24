戦国 A LIVE × THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店の事後通販スタート！

株式会社コンテンツシード

株式会社コンテンツシード（東京都品川区、代表取締役：大塚 則和）は2026年6月24日(水)より戦国 A LIVE × THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店の事後通販をTHEキャラ通販サイトにて開始いたします。

THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店にて開催しておりました戦国 A LIVE × THEキャラ CAFE STAND 東京ドームシティ店の商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！

ぜひこの機会をお見逃しなく！

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4735

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年6月24日(水)18:00～7月8日(水)23:59

【発送予定日】

・2026年8月下旬～9月中旬以降順次発送



【製品情報】

ホログラムカンバッジ(ランダム)3rd Anniversary ver.

価格：550円（税込）

種類数：全17種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

ホログラムステッカー(ランダム)3rd Anniversary ver.

価格：550円（税込）

種類数：全17種

※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。

アクリルネームバッジ3rd Anniversary ver.

価格：各880円（税込）

種類数：全17種

オーロラアクリルスタンド3rd Anniversary ver.

価格：各1,650円（税込）

種類数：全17種

【販売詳細】

・通販サイト「THEキャラ」

https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4735

※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。

【注文受付期間】

・2026年6月24日(水)18:00～7月8日(水)23:59

【発送予定日】

・2026年8月下旬～9月中旬以降順次発送



【権利表記】

(C)10ANTZ Inc.



【関連サイト】

通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/



【会社概要】

会社名：株式会社コンテンツシード

所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F

代表者：代表取締役 大塚 則和

設立：平成24年8月1日

URL：https://contents-seed.co.jp/

事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売