【7/19（日）・20日（月・祝）】生活の木 創業70周年記念イベント”原宿祭” 開催

株式会社 生活の木

株式会社 生活の木（本社：東京都渋谷区 代表取締役：重永忠 以下 生活の木）は、創業70周年を記念して、7月19日（日）・20日（月・祝）の2日間、生活の木 創業の地・原宿表参道店にて、「原宿祭」を開催いたします。



長年に渡り支えていただいたお客様と原宿の地に感謝を込めて。

70年のありがとうと共に、未来へ。

”原宿祭” 特設サイトはこちら :https://onlineshop.treeoflife.co.jp/pages/harajukufes2026



会場では、生活の木が大切にしてきた「自然・健康・楽しさ」を、香りや味わい、体験を通じて感じていただける商品や企画をご用意。この日限りで、生活の木のアイテムが全品10％オフにてお買い物いただけます。また、生活の木の人気商品を詰め合わせた、原宿祭限定のハッピーバッグ（数量限定）も販売いたします。

さらに、生活の木のこれまでの事業に共感いただいたパートナー企業各社とコラボレーションした体験コーナーも展開。日々の暮らしを心地よく彩る新しい発見をお届けします。



この2日間でしか体験できない特別なイベントをご用意してお待ちしております。

＜開催概要＞

70年前の原宿表参道店。当時は写真館だった。現在の生活の木 原宿表参道店

開催日時：7/19（日）・7/20（月・祝）11:00～20:00

開催場所：生活の木 原宿表参道店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-3-8

入場料：無料

＜予約制イベント＞※要事前予約

「夏のかかとケアセミナー」

生活の木 × 亀の子束子西尾商店



肌をいたわるバタフライピーのバスソルトをご作成いただき、かかとの角質をケアする亀の子束子の天然素材ブラシをプレゼント。

仕上げにかかとバームで保湿すれば理想のかかとに。

亀の子束子西尾商店 ※画像はイメージ

「Nagi’s Knits 凪さんと編みパ」

生活の木 × 藤久（クラフトハートトーカイ）



国内外のニットファンから絶大な支持を集める人気クリエイター・凪さんとともに自由な編み物タイムをお過ごしできます。

編み物後の疲れた体におすすめのアロママッサージ・トリートメントレクチャーもします。

藤久（クラフトハートトーカイ） ※画像はイメージ

「香りとヨガでととのえる、わたし時間～選べる2つのアロマワークショップ～」

生活の木 × スポーツクラブNAS

自分に合う香りを見つけるロールオンアロマづくりと、好きな香りを楽しむルームスプレーづくり。2つの香り体験をご用意しました。

その後は、アーユルヴェーダにに精通したヨガインストラクターによるヨガレクチャーで、心身ともにリフレッシュ。



※こちらのイベントは、新宿中央公園内「PARKERS TOKYO」での開催です。

＜随時開催イベント・キャンペーン＞※ご予約不要

スポーツクラブNAS ※画像はイメージヒノキサシェづくり

檜の端材を使用したアロマサシェづくり

（Tree of lifeメンバーシップ会員様限定・当日の会員登録でご参加可）



檜の端材から生まれたヒノキチップを使って、クローゼットやドアノブにかけて香りを楽しめるサシェを作れます。

季節におすすめの精油を垂らしてお持ち帰りいただけます。

ハーブコーディアル試飲会

ハーブコーディアル試飲会



人気のコーディアルをこの期間中限定で全種ご自由にお試しいただけます。

気になっていたフレーバーをこの機会にぜひ店頭でお試しください。

原宿祭限定ハッピーバッグ ※限定70セット

70年の感謝を込めて...生活の木の人気アイテムを詰め込みました。



＜価格＞

\5,500（税込）



＜セット内容＞

・おいしいハーブティー アソートBOX

・ライミーバカンス 10ml

・ライミーバカンス ルームミスト

・hinokiアロマキャップ

・スティックアロマ ハッピーノーズ

ハーブ染めハンドタオル プレゼント



ハーブティーの製造の際、製品基準に満たない規格外の原料で染めたハンドタオルを、開催期間中にご来店のお客様へ、おひとり様につき１点プレゼントいたします。

タグにはお好きな精油を滴下して香りをお楽しみいただけます。

※ハンドタオルがなくなり次第終了となります。

イベントの詳細とご予約は下記特設サイトよりご覧ください。

＜会社概要＞

イベントの詳細とご予約はこちら :https://onlineshop.treeoflife.co.jp/pages/harajukufes2026

株式会社 生活の木

1976年より「自然」「健康」「楽しさ」のある生活を日本に提案・普及し続けてきた、原宿・表参道の地で生まれたライフスタイルカンパニー。心身ともに健康で美しくあるためのWellness（ウェルネス）＆Well-being（ウェルビーイング）なライフスタイルを提案している。



所在地：東京都渋谷区神宮前 6丁目3番8号

代表取締役：重永 忠

会社HP： https://www.treeoflife.co.jp



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 生活の木 マーケティング本部

メール：press@treeoflife.co.jp