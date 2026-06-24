SSKが阪神タイガース西勇輝選手、通算1500奪三振記念アイテムを限定発売！

株式会社エスエスケイ

野球メーカーのSSK（エスエスケイ）は、阪神タイガース西勇輝選手の通算1500奪三振達成を記念した軟式グラブとTシャツを公式オンラインショップ限定で発売。西勇輝選手限定のワッペンタイプの復刻ラベルを付けた特別仕様。キャメルとブラックの2色展開。6月24日から7月8日まで予約を受付け、軟式グラブは9月中旬お届け、Tシャツは8月上旬お届け予定です。

プロ野球史上61人目となる通算1500奪三振を達成

西勇輝選手は、オリックスバファローズ・阪神タイガースと長年ローテーションの一角を担ってきたプロ入り18年のベテラン投手です。昨季は4月中旬に右膝を故障して戦線を離脱。その後は一軍のマウンドに上がれず、わずか1登板と不本意なシーズンに終わりました。18年目の今季は、4月末に1軍合流以降、先発ローテに復帰し、3勝・防御率2.05を記録。2026年6月4日、対埼玉西武ライオンズ戦、3回表にプロ野球史上61人目となる通算1500奪三振を達成しました。球団では、村山実氏、江夏豊氏に次ぐ5人目の偉業です。

試合後、西選手は「18歳のときからそんなに速いボールもありませんでしたが、ファームにいる選手や他球団の選手が西さんみたいな生き方もできるというひとつの方針になったんじゃないか」と語りました。

西勇輝選手の達成について阪神タイガース才木浩人選手は、「通算1500奪三振は、積み重ねないと達成できない記録なので、自分も同じ記録を達成できるように頑張りたいと思います。おめでとうございます」と語り、阪神タイガース梅野隆太郎選手は、「西さん1500奪三振おめでとうございます。この記録を少しづつ共に積み上げられてきたことを非常に嬉しく思います。また、1つ2つと数多く三振を取れるようにお互い切磋琢磨して、バッテリーとして頑張っていきましょう」と語りました。

通算1500奪三振記念グラブ

西選手が使用しているモデルを軟式グラブで再現。バックスタイルは握り込みがしやすいNバックで、縦閉じ・横閉じの両方に対応する万能型。ラベルには、西選手が幼少期に憧れていた選手が使用していた「ワッペンタイプ」を採用。また、薬指には弾丸SSK刺繡を施しました。カラーは、キャメルとブラックの2種類、サイズはL（右投げ）・R（左投げ）を展開。実戦での使用も可能なメモリアルグラブです。

阪神タイガース西勇輝選手通算1500奪三振達成記念軟式グラブ

PRICE：49,500円（税込）

COLOR：キャメル

SIZE：L（右投げ）,R（左投げ）

阪神タイガース西勇輝選手通算1500奪三振達成記念軟式グラブ

PRICE：49,500円（税込）

COLOR：ブラック

SIZE：L（右投げ）,R（左投げ）

商品・販売情報

阪神タイガース西勇輝選手通算1500奪三振達成記念グラブは、SSKオンラインショップ限定で6月24日（水）から7月8日（水）まで予約を受け付けます。商品は9月中旬頃お届け予定です。

※お届け予定、発送日については確定ではございません。

※ご注文後のキャンセルはいたしかねます。またご注文確定後の追加や変更等もいたしかねますのでご注意ください。



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