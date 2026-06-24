【1ヶ月利用料無料】24時間換気・二重ロック完備。室内型トランクルーム「スペースプラス豊川国府」がキャンペーンを開始

山八商事株式会社

合同会社ワイズワン豊川国府（山八商事株式会社子会社）が運営する室内型トランクルーム「スペースプラス豊川国府」（愛知県豊川市新栄町1-17）は、より多くの方に快適な収納環境を体験していただくため、2026年6月16日より「1ヶ月利用料無料キャンペーン」を開始しました。

こんなもの、置き場に困っていませんか？スーツケース・季節家電など（画像はイメージです。）

■「置き場所がない」を解決する新たな収納の選択肢

近年、住宅のコンパクト化やライフスタイルの変化に伴い、自宅以外の収納スペースとしてトランクルームを活用する方が増えています。季節家電やアウトドア用品、スポーツ用品の保管はもちろん、建て替えやリフォーム、引越し時の一時保管としても利用されるなど、その用途は多様化しています。

一方で、「屋外型は温度や湿度の変化が気になる」「室内型は料金が高そう」といった理由から、利用をためらう方も少なくありません。

スペースプラス豊川国府は、24時間換気設備や二重ロックなど、室内型ならではの安心・安全な保管環境を備えながら、地域の皆さまに利用しやすい料金設定を実現したトランクルームです。今回の取り組みを通じて、収納スペース不足に悩む方々へ、より快適な収納環境をご提案します。

■ キャンペーン概要

名鉄名古屋本線「国府駅」徒歩2分の便利なアクセス

・内容：1ヶ月分の利用料が無料

・期間：2026年6月16日（火）～

・適用条件：6か月以上継続してご利用いただける方

※詳細な条件や費用シミュレーションは公式ホームページをご確認ください。

・店舗ページ：https://www.spaceplus.jp/result/4901/

■「スペースプラス豊川国府」の特長

1. 室内型ならではの安心設備を利用しやすい料金設定で

当店舗は、大切な荷物をカビやホコリから守る「24時間換気設備」や、部外者の立ち入りを防ぐ「二重ロック」を完備した安全・清潔な室内型トランクルームです。これだけの充実設備を備えながらも、地域の皆様が気軽にご利用いただけるよう、徹底してリーズナブルな料金設定にこだわりました。「予算重視で屋外型（コンテナ等）を考えていた」という方にも、ぜひ選択肢の一つとしてご検討いただきたい店舗です。

こちらが2.0帖のトランクルーム2. 24時間いつでも出し入れ可能＆充実のサポート設備

名鉄名古屋本線「国府駅」から徒歩2分、駐車場も完備しており、24時間いつでもお好きなタイミングでお荷物を出し入れいただけます。館内には自動照明や台車もご用意しているため、夜間や女性お一人での重い荷物の運搬もスムーズです。

部外者の立ち入りを防ぐ「二重ロック」を完備台車があるので、重い荷物の運搬もスムーズ夜間も安心、自動照明3. 趣味の道具から一時的な家財保管まで、様々な用途に対応

現在、以下のような幅広い用途で多くの皆様にご活用いただいています。

・職人さんの資材・道具置き場に：いつでも気軽に資材・道具の出し入れがしたい

・オフィスの保管庫代わりに：新築、増改築、引越時の一時保管に。書籍、書類、資料の保管庫に。

・趣味・レジャー：ゴルフセット、キャンプ用品、スキー板、釣り具などのシーズンアイテム

・カーライフ：スタッドレスタイヤやメンテナンス工具の保管

・ライフイベント：自宅の建て替え、リフォーム、お引越し時の引っ越し荷物の一時保管

・思い出の品：アルバム、普段使わない季節家電、衣替え用衣類、お子様の成長記録など

■ 無駄なくスマートに収納。1.5畳から3.0畳まで、用途に合わせた複数タイプをご用意

複数サイズの区画をご用意しており、収納したい荷物の量や用途に応じて最適な区画をお選びいただけます。

「スペースプラス豊川国府」は、皆様の住まいをより広く、快適にするためのパートナーとして、安心・安全な収納環境を提供してまいります。この機会にぜひ、スマートな収納生活をスタートさせてみませんか。

■ 店舗概要

・店舗名：スペースプラス豊川国府

・住所：〒442-0855 愛知県豊川市新栄町1-17 1階

・アクセス：名鉄名古屋本線「国府駅」徒歩2分

・設備：駐車場、24時間換気、台車、全室棚付、自動照明、二重ロック、24時間利用可能

・店舗ページ：https://www.spaceplus.jp/result/4901/

■管理会社：株式会社ランドピア

お問い合わせ・お申し込み TEL 0120-816-185