株主優待制度の拡充に関するお知らせ

株式会社gumi

株式会社gumi(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川本 寛之、以下「当社」)は、本日開催の取締役会において、株主の皆様の日頃のご支援に応えるべく、2026年10月末日の株主の皆様を対象に、株主優待としてQUOカードを贈呈することを以下の通り決議しましたので、お知らせいたします。

１.中間期株主優待について

当社の通常の株主優待基準日は毎年４月末日(期末決算期)でありますが、今期(2027年４月期)におきましては、株主の皆様への日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への一層のご理解とご支持をいただくため、中間期にあたる「2026年10月末日」を基準日とした株主優待（QUOカードの贈呈)を実施することといたしました。

２.中間期株主優待の詳細について[表1: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/229_1_6af51135e7b93f30dc6a57023a06df0f.jpg?v=202606240651 ]

３.今後の株主優待方針について

今回の株主優待は、2026年10月末日を基準日として実施するものです。翌期(2028年４月期)の中間期以降における同タイミングでの株主優待の実施につきましては現時点で未定であり、従来通り、期毎に内容を精査して決定する方針となります。

なお、毎年４月末日を基準日とする通常の株主優待制度（500株以上保有の株主様を対象としたBTCまたはXRPの贈呈）につきましては、別途お知らせ「株主優待の決定に関するお知らせ(https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS01462/245d4c9f/1548/452e/9a22/4bcc65610bf4/140120260210554940.pdf)」の通りです。

■会社概要：株式会社gumi

gumiは、「Wow the World! すべての人々に感動を」をMissionに掲げ、ネオメディアエンタメ事業とネオクリプト事業の二つの事業を展開しています。

ネオメディアエンタメ事業においては、当社ゲームエンジンと他社有力IPを組み合わせたゲーム開発のみならず、製作委員会出資等を通じたIPの獲得、周辺エンタメ事業への参入を推進しております。

ネオクリプト事業においては、XRPを中心とした暗号資産の保有および積極運用、Hinode Technologiesにおける暗号資産のポートフォリオ運用やシステム開発事業の展開、ファンド事業等を主軸として事業拡大を図っております。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/229_2_19d6426ec0215f5e9f58b61c43e60283.jpg?v=202606240651 ]