ネットシスジャパン、「第18回 ホテル・レストラン・ショー＆FOODEX JAPAN in 関西」に出展　ホテルDXで省人化・業務効率化を支援する3製品を展示

株式会社ネットシスジャパン

ホテル運営を支えるシステムの開発・販売を行う株式会社ネットシスジャパン(本社：東京都中央区、本店：新潟県新潟市／代表取締役：徳正 賢)は、2026年7月22日(水)～7月24日(金)の期間、インテックス大阪にて開催される「第18回 ホテル・レストラン・ショー＆FOODEX JAPAN in 関西」に出展いたします。

事前登録はこちら :https://www.ult-thunder.jp/kansai-exhibition-2026/visitor/introduce/FH1090/fill

宿泊業界の人手不足対策に、ホテルDXで省人化・業務効率化を支援する3製品を展示

観光庁の調査によると、関西2府4県における2025年の延べ宿泊者数は約1億2,074万人泊となりました。なかでも大阪は約5,760万人泊、京都は約3,397万人泊と、関西全体の宿泊需要を大きくけん引しています。

さらに大阪は、2025年の客室稼働率が全国1位となる78.8％を記録しました。宿泊需要が高まる一方で、限られた人員で安定した運営体制を維持することは、宿泊施設にとってますます重要な課題となっています。

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001984051.pdf

こうした市況に加え、宿泊業界では慢性的な人手不足が続いており、省人化・業務効率化を目的としたシステム導入の重要性が高まっています。一方で、「IT人材が現場にいない」「導入後のサポートに不安がある」といった理由から、DX化に踏み出しきれない宿泊施設も少なくありません。

当社は、約20年にわたり宿泊業界に寄り添い、現場の声をもとに改善・提案・実行を重ねてきました。本展示会では、ホテル運営における省人化と業務効率化を一気通貫で支援する以下の3製品をご紹介します。

ホテル管理システム(PMS)「Core Cast」

予約管理、会計、清掃管理など、400以上の機能によりホテル運営をシームレスに一元化します。フロント業務をはじめとする日々の運営業務を効率化し、現場スタッフの負担軽減と省人化を支援します。

詳細： https://www.netsysjapan.co.jp/solution_corecast.html

自動チェックイン機「Core Touch」

多言語対応の自動チェックイン機により、チェックイン・チェックアウト業務の効率化を促進します。フロントスタッフの業務負荷を軽減するとともに、インバウンドゲストにもスムーズで快適な受付体験を提供します。

詳細： https://www.netsysjapan.co.jp/solution_coretouch.html(https://www.netsysjapan.co.jp/solution_coretouch.html?utm_source=prtimes&utm_medium=direct&utm_campaign=coretouch)

ホテルインフォメーション「Core TV」

館内案内、ランドリー・大浴場の混雑状況、緊急通知などを客室テレビ画面で一元配信できます。多言語対応により客室サービスの品質向上を図るとともに、スタッフへの問い合わせ対応工数の削減にも貢献します。さらに、閲覧履歴を自動収集・可視化する「閲覧ログデータ分析機能」で顧客満足度向上を支援します。

詳細： https://www.netsysjapan.co.jp/solution_tvs.html(https://www.netsysjapan.co.jp/solution_tvs.html?utm_source=prtimes&utm_medium=direct&utm_campaign=tvs)

事前登録はこちら :https://www.ult-thunder.jp/kansai-exhibition-2026/visitor/introduce/FH1090/fill

出展概要

名称 ： 第18回 ホテル・レストラン・ショー＆FOODEX JAPAN in 関西 2026

日程 ： 2026年7月22日(水)～7月24日(金) 10:00～17:00 ※最終日のみ16:30まで

会場 ： インテックス大阪（〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102）

ブース番号： 5号館 5-AD3

入場料 ： 無料 ※事前来場登録が必要です

公式サイト： https://hoteres-osaka.jma.or.jp/

「ホテル・レストラン・ショー＆FOODEX JAPAN in 関西」とは

「ホテル・レストラン・ショー＆FOODEX JAPAN in 関西」は、宿泊・外食・食品・観光業界を対象とした関西最大級の専門展示会です。ホテル・旅館向け設備・備品・DXソリューションから、食品・飲料、厨房機器、インバウンド対応、人手不足対策、ペットツーリズムまで、業界の課題解決と新たなビジネス創出につながる製品・サービスが一堂に集結します。

宿泊・外食・観光産業の最新トレンドと実践事例を学び、商談できる場として、ホテル・旅館、レストラン、小売、卸、商社、食品メーカーなど多くの業界関係者が来場します。

公式サイト： https://hoteres-osaka.jma.or.jp/

株式会社ネットシスジャパンについて

株式会社ネットシスジャパンは、「ともに、楽しく、豊かに」を理念に、宿泊施設向け業務支援システムを開発しています。

これまでに取引ホテル数1,850棟以上、導入客室数12万室以上の実績(※2025年12月時点)を有し、ホテル管理システム(PMS)「Core Cast」やホテルインフォメーション「Core TV」などを展開。

現場理解に基づいたサービス開発を強みに、宿泊施設の課題解決とゲスト満足度向上の両立を支援しています。

会社概要

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-5-6 ツカキビル5F(東京本社)

〒950-0914 新潟県新潟市中央区紫竹山1丁目7番地20号(新潟本店)

設立 ： 2004年4月19日

代表者 ： 代表取締役 徳正 賢

URL ： https://www.netsysjapan.co.jp/

公式Xアカウント： https://x.com/netsysjapan

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ネットシスジャパン 広報担当

メールアドレス： business@netsysjapan.co.jp