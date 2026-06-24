TVアニメ『Fate/strange Fake』LINEスタンプ・LINE着せかえ　配信開始のお知らせ

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株式会社Creative Plus

　株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、TVアニメ『Fate/strange Fake』（(C)RN,TM/K/FSFPC）のLINEスタンプ・LINE着せかえを配信を開始したことをお知らせいたします。




■配信はこちらにて


LINEスタンプTVアニメ『Fate/strange Fake』（100LINEコイン（スタンプショップ）／250 円（LINE STORE））
LINE STORE：https://line.me/S/sticker/34483957



LINE着せかえTVアニメ『Fate/strange Fake』（150LINEコイン（スタンプショップ）／370 円（LINE STORE））


LINE STORE：https://line.me/S/shop/theme/detail?id=a47f27af-bf42-4b93-a23c-948f00f11807


■TVアニメ『Fake/strange Fake』とは


魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が、


あらゆる願いをかなえる願望機「聖杯」をめぐり戦う――「聖杯戦争」。



かつて、日本で行われた第五次聖杯戦争の終結から幾年。


新たな聖杯の予兆がアメリカ合衆国西部の都市・スノーフィールドにおいて観測される。


そして集う、魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉達――



欠けたクラス。


選ばれるはずのないサーヴァント。


暗躍する国家。


戦争の為に造られた街。


――数多のイレギュラーにより、「聖杯戦争」は混迷し、捻じれていく。



偽りの聖杯の壇上で踊る、人間と英霊〈サーヴァント〉達の饗宴が幕を開ける――。



【アニメ公式HP】https://fate-strange-fake.com/　　　　　　　　　　　　　　　


【アニメ公式X】https://x.com/Fate_SF_Anime　　　　　　　　　　　　　　　




※参考情報



・株式会社エムアップホールディングス


代表取締役　　　美藤宏一郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業


URL 　 　https://m-upholdings.co.jp/



・株式会社Creative Plus


代表取締役　　　加藤周太郎


本社　　　　　　東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号　 渋谷南東急ビル10階


事業内容　　　　コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業


URL　　 　　　　https://creativeplus.co.jp/



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社Creative Plus


お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp




以上