エヴァンゲリオン公式ストア「EVANGELION STORE」がBuyee利用者を対象に海外限定キャンペーンを開催

BEENOS株式会社

エヴァンゲリオン公式ストア「EVANGELION STORE」は、BEENOSグループで越境ECの導入とジャパニーズコンテンツの海外進出を支援するBEENOS Solutions株式会社（代表取締役社長：本間哲平、本社：東京都品川区）と共同で、越境ECサービス「Buyee」を利用する海外ユーザーを対象にノベルティ配布キャンペーン「海外限定補給作戦、始動」を2026年7月1日より開催します。

■キャンペーン実施の背景

「EVANGELION STORE」は、アニメの放送開始から30周年を迎えた『エヴァンゲリオン』の公式ストアです。同作品はBEENOSが2026年3月に海外のお客様を対象に実施したアニメ視聴の実態調査において、「2025年に視聴した最も好きな日本アニメのランキングTOP10」にランクインしており（※1）、現在も不動の人気を誇っています。

「EVANGELION STORE」は2019年より、越境EC支援サービスBuyeeの仕組みを自社ECサイトでも利用できるようになる「Buyee Connect」を導入し、世界中のファンに公式グッズを販売しています。2025年に30周年記念としてBuyeeを利用する海外のファンを対象にノベルティキャンペーンを実施したところ、利用者から大変な好評をいただきました。海外のファンの更なる期待に応えるため、このたび新たにノベルティを用意して「海外限定補給作戦、始動」を実施する運びとなりました。

「EVANGELION STORE」を利用するお客様の層は性別や年代、国境を越えて広がっており、様々なファンがグッズ購入を楽しんでいます。本キャンペーンでは海外のファンに『エヴァンゲリオン』の魅力を届けます。

※1出典：BEENOS、海外ファンの「アニメ視聴の実態調査」を発表 https://beenos.com/news-center/detail/20260525_bns_pr/

■EVANGELION STORE様のコメント

7月は世界各地で大型アニメイベントが多数開催され、海外における日本コンテンツへの注目やファンの熱量が一段と高まるシーズンです。「EVANGELION STORE」では、このイベントシーズンに合わせて海外のファンの方々に「EVANGELION STORE」を知っていただき、さらにショッピングを楽しんでいただけるよう、Buyee購入者限定の購入特典施策を実施するに至りました。

■ノベルティ配布キャンペーン

・名称 海外限定補給作戦、始動（英語表記：Operation: Overseas Supply - START, 繁体字表記：國際限定補給作戰、始動）

・実施期間 2026年7月1日0時（JST）受注分より受付開始、予定数量に達し次第終了

・配布条件 Buyee経由で「EVANGELION STORE」でのご購入5,000円ごとにランダムでクリアカードを1枚プレゼント（1回のご購入で最大8枚）

・ノベルティ アクリル製クリアカード（縦120mm×横70mm）、全2種類

・特設サイトURL https://www.evastore.jp/shop/e/e260701-overseas/

■「EVANGELION STORE」について

「EVANGELION STORE」は運営20周年を迎えたエヴァンゲリオン公式ストアです。国内外のエヴァンゲリオンファンに向けて音楽・映像、書籍、複製原画、フィギュア・模型、ファッションなどのグッズを販売するほか、ストア限定商品も取り扱っています。「EVANGELION STORE」は、世代や性別、国境を超えて愛される『エヴァンゲリオン』の魅力を公式グッズで発信し続けています。

・エヴァンゲリオン公式ストア「EVANGELION STORE」：https://www.evastore.jp/

■Buyeeについて

BuyeeはBEENOSグループが提供する海外在住のお客様向けの代理購入サービスです。日本の商品を海外のお客様に代わって購入し、指定された国や地域にお届けします。多言語のカスタマーサポートや現地で主流の決済手段、通関手続き、真贋鑑定、商品補償、おまとめ梱包など、海外のお客様の越境EC利用負荷を下げるために様々なサービスを提供しています。また、国内事業者様の海外進出の挑戦ハードルを下げるため、Buyeeの仕組みを任意のECサイトで利用できるようになる越境EC支援サービス「Buyee Connect」などのソリューションをBEENOS Solutionsが企画・開発・提案しています。

・Buyee公式サイト：https://buyee.jp/

・Buyee Connectについて：https://beenos-solutions.com/buyeeconnect/

【BEENOS Solutions株式会社の概要】

BEENOS Solutionsは日本企業の海外展開を再現性ある成功へ導く専門組織です。越境EC導入から販路拡大まで一貫して実施できるインフラを提供し、日本商品の価値を世界に届ける支援を行っています。

(1)社名：BEENOS Solutions株式会社

(2)代表者：代表取締役社長 本間 哲平

(3)所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号

(4)設立年月：2019年3月

(5)資本金：100百万円

(6)URL：https://beenos-solutions.com/