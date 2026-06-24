【ＢＳ日テレ】2026年7月期アニメ編成

株式会社ＢＳ日本

ＢＳ日テレでは、23時以降のアニメゾーンを『アニメにむちゅ～』と銘打ち

新作や話題作などバラエティ豊かなアニメ作品や実写作品をお届けしています。

そして！今回2026年7月期は14タイトルの新作アニメをラインナップ！

アニメファン必見の注目作品が目白押しです！

日本全国無料で見られるＢＳ日テレの深夜アニメゾーン『アニメにむちゅ～』にぜひご期待ください！

【新作作品一覧】

毎週月曜23:00「花織さんは転生しても喧嘩がしたい」

毎週月曜23:30「猫と竜」

毎週月曜24:00「捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました」

毎週火曜23:30「対ありでした。 ～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～」

毎週水曜24:00「天は赤い河のほとり」

毎週水曜24:30「クレバテスII-魔獣の王と偽りの勇者伝承-」

毎週水曜25:00「株式会社マジルミエ 第2期」

毎週木曜23:00「令和のダラさん」

毎週木曜24:00「バンドリ！ ゆめ∞みた」

毎週木曜25:00「乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2」

毎週金曜26:00「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」

毎週土曜23:00「神の雫」

毎週土曜24:00「ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～ 2nd Season」

毎週日曜23:30「刃牙道」

【アニメにむちゅ～HP】 https://www.bs4.jp/animenimuchoo/

【アニメにむちゅ～公式X】 @BS4anime (https://x.com/BS4anime)

【2026年7月期 新作アニメ 作品資料はこちらから】

花織さんは転生しても喧嘩がしたい

(C)氷川へきる・講談社／『花織さんは転生しても喧嘩がしたい』製作委員会

■放送日時

2026年7月13日（月）スタート！

毎週月曜23:00～23:30放送

https://www.bs4.jp/hanaorisan-anime.com

■作品内容

鳴神流星、職業ニート。

ひきこもってゲーム三昧の日々を送るが、実はここではない世界では魔王をやっていた！

そこにかつて流星を倒した勇者であり、

現在は女子高生の花織ミーティアが押しかけてきて…。

ミーティアとの再会を経て、ニートから御剣女子高等学校の高校教師として社会復帰を果たす流星。だが、そこはミーティアが通う学校だった！

平和な世界に転生し、再び巡り合った二人の恋がはじまった！？

猫と竜

(C)アマラ・宝島社／「猫と竜」製作委員会

■放送日時

2026年7月6日（月）スタート！

毎週月曜23:30～24:00放送

https://www.bs4.jp/nekoryuu

■作品内容

深い深い、森の奥。

一匹の火吹き竜が、魔法を操る猫たちと暮らしています。

生まれる前に実親を失ったその竜は、

偶然出会った一匹の母猫によって育てられました。

猫たちは、空を飛び火を噴く“ちょっと変わった猫”として、

竜を家族に迎え入れたのです。

好奇心旺盛な森の猫たちの生き方は十猫十色。

竜は母猫への恩を返すかのように、森の猫たちに寄り添い、見守り続けます。

そんな竜を猫たちは“羽のおじちゃん”と呼び、慕っています。

一方、人間は畏怖を込めて“猫竜”と呼ぶのでした……。

シリーズ累計140万部突破！

「小説家になろう」日間ランキングにて

短編作品としては異例の1位を獲得した大人気ファンタジー作品が、

オムニバス形式でアニメ化決定！！

これは、猫に育てられた竜と猫たち、そして人間たちが織りなす、

心あたたかく、そしてちょっと切なくなる不思議な絆の物語──。

※「小説家になろう」は株式会社ヒナプロジェクトの登録商標です。

捨てられ聖女の異世界ごはん旅 隠れスキルでキャンピングカーを召喚しました

(C)2026/米織・仁藤あかね/KADOKAWA/「捨てられ聖女の異世界ごはん旅」製作委員会

■放送日時

2026年7月6日（月）スタート！

毎週月曜24:00～24:30放送

https://www.bs4.jp/isekai-gohantabi

■作品内容

どうも、20ウン歳のアラサー社会人、小鳥遊倫です。私の現状、手っ取り早く説明しますね。

《美少女JKと異世界召喚された》

《ゴミスキル＆役立たず扱いされた》

《追放！》←今ココ！

召喚先に美少女JKちゃんだけ採用されて、ひとり異世界に放り出されてしまった私はこれからのことを思って途方に暮れる――ことは特になかったりして。

だって私のスキル【野営車両（モーターハウス）】ことモーちゃんと【生存戦略（サバイバル）】さんは実はとんでもない神スキルだったから。

こうなったら趣味のソロキャンとお料理、異世界でもやっちゃう？ やっちゃおう！

な～んて考えていたら、素敵な仲間たちが続々登場♪ よーっし、いっちょみんなで異世界ごはん旅といきましょう！

さあ、乗ってください！ 異世界を楽しみつくすため、モーちゃん出発進行！

対ありでした。 ～お嬢さまは格闘ゲームなんてしない～

(C)2025 江島絵理/KADOKAWA/「対ありでした。」製作委員会

■放送日時

2026年7月7日（火）スタート！

毎週火曜23:30～24:00放送

https://www.bs4.jp/taiari

■作品内容

お嬢さま学校に入学した庶民・深月綾は、

校内で最も注目を集める存在「白百合さま」こと夜絵美緒に憧れていた。

「......私もお嬢さまオーラを全身に纏いたい......!」

しかしある日、綾は美緒が誰もいない教室で対戦格闘ゲームに興じている場面を目撃してしまう。

そして、美緒は綾が格闘ゲーマーであることを見抜き――!?

学内でゲームをすることは厳禁。それでも二人は、今、戦いたい!

お嬢さまたちの熱き格ゲーライフの火蓋が切って落とされる!!

天は赤い河のほとり

(C)篠原千絵／小学館／アニメ「天は赤い河のほとり」製作委員会

■放送日時

2026年7月8日（水）スタート！

毎週水曜24:00～24:30放送

https://www.bs4.jp/sorahaakaikawanohotori/

■作品内容

数々の名作を世に送り出してきた少女漫画界の巨匠・篠原千絵の作品が、待望の初テレビアニメ化！

1995年「少女コミック」（小学館）での連載開始から約30年――累計発行部数 2,000万部超！（2026年1月時点、電子版含む）

今もなお世界で愛される少女漫画の金字塔が、アニメとなって再び動き出す！

現代日本で暮らす普通の女の子・夕梨（ユーリ）。

しかしある日、ボーイフレンドとのデート中に突如水たまりから現れた“手”によって捕らえられ、水中に引きずりこまれてしまう――

目が覚めるとそこは、紀元前14世紀のヒッタイト帝国。

自らの息子の皇位継承のため、他の皇子たちを亡き者にしようとする皇妃・ナキアの謀略により、時空を超えて、いけにえとして召喚されたのだった。

そんなユーリが出会ったのは、皇位継承最有力候補と目される皇子・カイル。

側室として彼にかくまわれることになったユーリは、やがて民衆の心を掴み戦いの女神・イシュタルとして名を馳せるようになる。

現代日本への帰還のタイムリミットが迫る中、皇妃の陰謀や周辺国との対立に巻き込まれ、そしていつしか想いを寄せるようになっていたカイルへの恋心に揺れる、ユーリの選ぶ道とは……？

数千年の時を超え、突如古代オリエント世界に召喚された少女が自らの手で運命を切り開く、本格大河ロマン！

クレバテスII-魔獣の王と偽りの勇者伝承-

(C)Yuji Iwahara/LDF/クレバテスII製作委員会

■放送日時

2026年7月8日（水）スタート！

毎週水曜24:30～25:00放送

https://www.bs4.jp/clevatess2/

■作品内容

勇者アリシアがドレル将軍を討ち取り、ハイデンとボーレートの戦争は終結した。

エスリンを含めた三国協議で争点になったのは、ドレルが遺した“秘密の部屋”。

その存在をめぐって、各国の使者が続々とボーレートの神学校ソルセインを訪れる。

そのなかには、ルナ専属の魔術教師となったクレンの姿もあった――。

株式会社マジルミエ 第2期

(C)岩田雪花・青木裕／集英社・マジルミエ製作委員会

■放送日時

2026年7月8日（水）スタート！

毎週水曜25:00～25:30放送

https://www.bs4.jp/magilumiere2

■作品内容

「魔法少女――それは強くて、格好良くて、しなやかで。誰もが憧れて、高給取りで、人気が高い、立派なひとつの職業だ」

就職活動中に魔法少女としての才能を見出され、ベンチャー企業・株式会社マジルミエに新卒入社した桜木カナ。

新人魔法少女となったカナは、越谷仁美をはじめとした、ひと癖もふた癖もある先輩社員たちと共に自然災害“怪異”の退治に励むことに。

業務を通じてマジルミエ社が掲げる企業理念や人の命、仕事への責任を実感したカナは、社会人として、魔法少女として大きく成長を果たす。

カナが入社してから半年後……。マジルミエ社は、現場の状況や“怪異”に応じて必要な魔法を魔法少女自身が発注する独自のシステム『アリスシステム』を業界全体へ浸透させるため、新種の“怪異”退治に乗り出す。

だが、その裏には魔力の規制緩和や魔法少女を通じて金儲けを目論む勢力の思惑が渦巻いていて……。

今、人々の笑顔と幸せを守る魔法少女たちの新たな戦いが始まる――

令和のダラさん

(C)ともつか治臣・KADOKAWA／令和のダラさん製作委員会

■放送日時

2026年7月2日（木）スタート！

毎週木曜23:00～23:30放送

https://www.bs4.jp/darasan/

■作品内容

山奥の集落に、立ち入りを固く禁じられてきた“忌み地”がある。

怪しげな様相の祠が佇むその場所は、踏み入れば祟られ、命を落とすことすらあるという。

その山を代々管理する三十木谷家に生まれた日向と薫。

ある嵐の夜、禁忌の地に踏み入った二人は、巨大な蛇体を持つ祟り神・屋跨斑（ヤマタギマダラ）に遭遇してしまう。

……のだが、二人は怪異を恐れるどころか「ダラさん」と親しげに呼び、あっさり懐いてしまった！

「わし一応、祟り神なんじゃが！？」

怖いもの知らずの日向と薫に振り回され、気づけば怪異がツッコミ役に！？

悲しい過去を持つダラさんと自由すぎるきょうだいが織りなす、騒がしくもハートフルな日々――。

令和が生んだ新感覚オカルト＆コメディ、いざ開幕！

バンドリ！ ゆめ∞みた

(C)BanG Dream! Project

■放送日時

初回3話一挙放送

7月2日(木) : 23:30～25:00

#4以降：毎週木曜24:00～24:30

https://www.bs4.jp/yumemita

■作品内容

「ピャーーーーっ！！！」

バンドとしてデビューするために突然集められたメンバーたち、

それぞれの個性や能力には光るものがあるが、とてもバンド活動ができる状態ではない。

果たして彼女たちは、バンドは、生き残っていけるのか！？

「音が止んでも、あらがえ」

乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です2

(C)三嶋与夢・孟達／マイクロマガジン社／モブせか2製作委員会

■放送日時

2026年7月9日（木）スタート！

毎週木曜25:00～25:30放送

https://www.bs4.jp/mobseka2/

■作品内容

とある剣と魔法の“乙女ゲー”世界に転生した元・社会人リオン。

超女尊男卑のこの世界で、彼に唯一残された武器は、前世で妹に無理矢理やらされていたこのゲームの“知識”。

その知識を駆使した行動で、理不尽な世界を生き抜こうとする。

リオンは、本来なら主人公としてイケメン軍団の中心になるはずだったオリヴィア、彼女を虐げる悪役令嬢となるはずだったアンジェリカと友情を育み、なぜか主人公ポジションに居座るマリエの妨害に遭いながらも子爵にまで上り詰めた。

しかし、リオンがゲームの流れを大きく変えたことで、世界は少しずつ“歪み”を見せ始める。

聖女となったマリエの聖女親衛隊に抜擢されたリオンは、やがてホルファート王国を揺るがす陰謀に巻き込まれていき……。

追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する

(C)猫子・武六甲理衣・じゃいあん・講談社／「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」製作委員会

■放送日時

2026年7月3日（金）スタート！

毎週金曜26:00～26:30放送

https://www.bs4.jp/jukishi-anime/

■作品内容

＜重騎士＞――それは守り特化で敵の攻撃を引き付けて味方を守るクラスである。

だが、他の防御クラスと比べても性能に応用が利かず、攻撃性能が低すぎてレベルもまともに上げられない。

それゆえに――“不遇”を超えた“欠陥”クラスといわれていた。

代々＜剣聖＞の血筋であるエドヴァン伯爵家に生まれたエルマは、跡継ぎとして大切な儀式である＜加護の儀＞で“欠陥”クラスといわれる＜重騎士＞を発現し、次期当主の座も奪われ不当に追放されてしまう。

しかし、その際に前世の記憶を取り戻し、この世界が生前にやり込んでいたVR対応オンラインゲーム＜マジックワールド＞と全く同じであることに気がついた。

そして、エルマは知っていた。

＜重騎士＞こそが、最強のクラスであることを・・・！

伯爵家を追放され一人の冒険者となったエルマは、生前の知識をフル活用し、この世界の効率的な攻略を始めるのだった。

ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～ 2nd Season

(C)ハム男/アース・スター エンターテイメント/ヘルモード製作委員会

■放送日時

2026年7月4日（土）スタート！

毎週土曜24:00～24:30放送

https://www.bs4.jp/hellmode-anime/

■作品内容

名前の無いネットゲームの世界に、 最高難易度「ヘルモード」で転生した元廃ゲーマーの少年・アレン。 攻略本なし。掲示板なし。 レベル上げすら命懸け――絶望的な環境を前にしてなお、 彼のゲーマーとしての本能は歓喜していた。

転生時に手に入れた唯一無二にして謎多き才能「召喚士」の能力や、転生前の知識を駆使して、数々の死線を突破してきたアレンは、 農奴の生まれでありながら貴族であるグランヴェル家の「客人」として迎えられることになる。

そして新たな舞台――ラターシュ王国学園都市へ。

学園で待っているのは新たな仲間や人類最強の勇者ヘルミオスとの出会い、 そして念願のパーティ結成＆ダンジョン攻略……etc.

しかしこの世界はどこまで行っても“ヘルモード”。 新たな舞台で元廃ゲーマーが行く、超高難易度異世界冒険譚の幕が再び上がる！！

刃牙道

(C)板垣恵介(秋田書店)／刃牙道製作委員会

■放送日時

2026年7月5日（日）スタート！

毎週日曜23:30～24:00放送

https://www.bs4.jp/baki-anime

■作品内容

世界一の格闘マニアである徳川光成が所有するスカイツリーの地下深くの研究所。そこで禁忌の実験が行われようとしていた…。

その実験とは最新鋭の科学技術によって伝説の剣豪、宮本武蔵の亡骸からクローンを作り出し、現世へと復活させる事。

究極の武、剣聖、天下無双とありとあらゆる強さの称号と賞賛を欲しいままにしてきた武蔵の復活は、この現代の日本、いや世界中を震撼させ、非常事態へと叩き込む！！

地下闘技場戦士の面々や刃牙、そして勇次郎…すべての闘いに生きる者たちを巻き込んだ時代を超えた史上最強決定戦が今、幕を開ける…！！

【4月期スタート、7月期継続作品】

神の雫

(C)亜樹直・オキモト・シュウ・講談社／TVアニメ「神の雫」製作委員会

■放送日時

2026年4月11日（土）スタート！

毎週土曜23:00～23:28放送

https://www.bs4.jp/dropsofgod/

■作品内容

世界的ワイン評論家・神咲豊多香がこの世を去り、時価120億円を超えるワインコレクションが遺された。

その遺言状には、彼が選んだ偉大なる12本のワイン“十二使徒”とその頂点に立つ幻の１本“神の雫”を、銘柄および生産年まで言い当てた者に遺産のすべてを譲り渡すと記されていた。

この壮大な挑戦に挑むのは、豊多香の実の息子でワインの英才教育を受けながらも父に背き、ワインを口にした経験のない神咲雫と、豊多香と養子縁組を結んだ若きカリスマワイン評論家・遠峰一青の２人。

ワインとは、親子とは、人生とはなにか。

幻のワイン“神の雫”を巡り繰る複雑で芳醇な戦いが、今、始まる――