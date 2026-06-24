横浜マリンタワーにてアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のイベント開催決定
キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）は、横浜マリンタワーにおいて、アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のコラボレーションイベントを7月14日（火）～7月30日（木）の期間、開催いたします。
■イベント特設サイト
https://needygirl.sync-innovation.co.jp/
新規描きおろしイラストを使用したイベントとなり、横浜マリンタワーを舞台にした体験型謎解きイベントやフォトスポット、特別仕様のライトアップ、 限定コラボグッズやコラボメニューの販売を実施いたします。
■謎解きラリー
■コラボ限定ライトアップ
■コラボグッズ
■限定コラボメニュー
■限定ガチャ
■アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』公式HP
https://needygirl-anime.com/onair/
(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT
【主催】
シンクイノベーション株式会社
※問い合わせ先：mail@sync-innovation.co.jp
-------------------------------------------------------------------------
◆シンクイノベーション株式会社
所在地：愛知県名古屋市中区栄1-29-27
代表者：代表取締役 三輪直之
設立： 2014年4月14日
事業内容：UV印刷・転写印刷事業／卸事業／MD事業／イベント事業
企業サイト：https://sync-innovation.co.jp
-------------------------------------------------------------------------