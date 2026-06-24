横浜マリンタワーにてアニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のイベント開催決定

シンクイノベーション株式会社

キャラクターグッズの企画・製造・販売を手がけるシンクイノベーション株式会社（代表取締役：三輪直之、本社：愛知県名古屋市）は、横浜マリンタワーにおいて、アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』のコラボレーションイベントを7月14日（火）～7月30日（木）の期間、開催いたします。



■イベント特設サイト

https://needygirl.sync-innovation.co.jp/

新規描きおろしイラストを使用したイベントとなり、横浜マリンタワーを舞台にした体験型謎解きイベントやフォトスポット、特別仕様のライトアップ、 限定コラボグッズやコラボメニューの販売を実施いたします。

■謎解きラリー

■コラボ限定ライトアップ



■コラボグッズ

■限定コラボメニュー

■限定ガチャ

■アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』公式HP

https://needygirl-anime.com/onair/

(C)WSS playground / NEEDY GIRL PROJECT

【主催】

シンクイノベーション株式会社

※問い合わせ先：mail@sync-innovation.co.jp

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◆シンクイノベーション株式会社

所在地：愛知県名古屋市中区栄1-29-27

代表者：代表取締役 三輪直之

設立： 2014年4月14日

事業内容：UV印刷・転写印刷事業／卸事業／MD事業／イベント事業

企業サイト：https://sync-innovation.co.jp

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