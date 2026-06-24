＼BLの映像・音声がサブスクで楽しめる／BL特化型プラットフォーム「トゥンク」、6/23より正式始動！独占配信ボイスコミックキャストに声優・白井悠介が決定

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、同社が開発した次世代ファンコミュニティシステム「sheeta」を基盤とする、BL（ボーイズラブ）ジャンルに特化した映像・音声コンテンツ配信プラットフォーム「トゥンク」を、2026年6月23日（火）18時より正式リリースします。

サービス名「トゥンク」は、2022年に設立されたKADOKAWAのBLドラマレーベルに由来するものです。同レーベルは、これまでに『体感予報』『高良くんと天城くん』（MBS系列）など、実写TVドラマのヒット作を多数手掛けてきました。今回、その名称を継承し、映像・音声配信やコミュニティ機能を備えたBLコンテンツプラットフォームとして新たに展開。2026年4月23日の先行ローンチを経て、このたび正式リリースします。

本プラットフォームでは“もっと深くBLを楽しめる場所へ”をコンセプトに、レーベルの垣根を越えた公式チャンネルやクリエイターチャンネルを展開し、映像見放題作品や音声聴き放題作品、独占コンテンツなどをお届けします。各チャンネルは月額制のサブスクリプションサービスとして提供し、ユーザーは実写・アニメ作品や、ボイスコンテンツ、生配信、メイキング映像、ラジオ番組、バラエティ企画など、様々なコンテンツを楽しめます。また、作品公式や声優、作家、クリエイターらがファンコミュニティを開設できる機能も提供。ファン同士の交流やクリエイターとのコミュニケーションを通じて、BL作品をより深く楽しめる場を創出します。

「トゥンク」では正式リリースを記念し、様々な企画・コンテンツを展開します。映像見放題チャンネル「bloome+」では、2022年・2023年にギャラクシー賞「マイベストTV賞」で2年連続グランプリを受賞した人気TVドラマ『美しい彼』（MBS）のオンライン上映会となる「同時配信上映会」を実施します。シーズン1は7月10日（金）より、シーズン2は7月17日（金）より上映予定です。

また、独占コンテンツ第一弾として、ボイスコミック『エンドロールは地獄まで』を、ボイスコミックチャンネル「トゥンク ボイスシアター」にて2026年夏に公開予定。キャストには声優・白井悠介の出演が決定し、追加キャストは後日トゥンク公式X等にて発表します。

さらに、国内最大級のBLイベント「Boys Love Tokyo 2026」（主催：アニメイト・中央書店コミコミスタジオ・ムービック、開催：6月27日～28日）に、プラットフォーム「トゥンク」として初出展し、来場者特典としてオリジナルクリアファイルを無料配布します。

ドワンゴは、本プラットフォームの収益を新たなオリジナル企画やメディアミックス展開に還元し、BLカルチャーのさらなる発展に貢献してまいります。

※チャンネルや企画情報は随時更新予定です。追加情報はトゥンク公式Xや公式サイト等にてお知らせします。

┃「トゥンク」サービス概要

■サービス名：トゥンク

■開始日時：2026年6月23日（火）18時

■サービス内容：BLコンテンツ映像・音声配信プラットフォーム

■公式サイト：https://tunku.jp/

■公式X：https://x.com/tunku_jp

■公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@tunku_jp

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@tunku_jp

（「トゥンク」PR映像：https://youtu.be/syPyjNNhWB0）

※2026年4月23日からの先行ローンチでは、公式サイトにて一部コンテンツのみ展開しています。

┃「トゥンク」正式リリース記念企画

＜人気ドラマ2作品の同時配信上映会＞

コメント機能で感想を共有しながら視聴できる同時配信上映会を行います。

■チャンネル名：bloome+ ※月額：税込550円～

■番組名：同時配信上映会

■視聴方法：【上映会参加プラン】または【お得なセットプラン】に登録し、視聴URLをクリックすることで視聴できます

【第一弾：ドラマ『美しい彼』シリーズ2作品】

■『美しい彼』 全6話

・日時：2026年7月10日（金）21時～

・URL：https://tunku.jp/bloomeplus/live/smLSFDFwRhD8v7xsaz3kMKh2

■『美しい彼（シーズン2）』 全4話

・日時：2026年7月17日（金）21時～

・URL：https://tunku.jp/bloomeplus/live/smWquksXfHoWkyrXBdrYuBic

■作品情報

・出演：萩原利久、八木勇征（W主演）、他

・あらすじ：『美しい彼』言いたい言葉がはっきり伝えられない「吃音症」に悩んでいた、高校3年の平良一成（萩原利久）は、幼い頃から周囲に馴染めず、友達がいない。趣味に、と両親が買ってくれたカメラで、何気ない日常を写しては、自分の人生に半ば諦めを感じていた。そして迎えた、高校最後の新学期のクラス替え。平良はいつも以上に緊張し、自己紹介で「吃音」が出てしまい、自分の名前が言えなくなってしまう…。しかし、絶妙なタイミングで同じクラスの清居奏（八木勇征）が入ってきたことにより、クラスの空気が一変し、偶然にも助けられる。このことがきっかけで、平良は清居らのグループからパシリにされてしまうが、意外にも苦ではない様子で…!?

【第二弾：ドラマ『紫陌紅塵-Kill To Love-』】

■『紫陌紅塵-Kill to Love-』Ep.1-6

・日時：2026年7月31日（金）21時～

・URL：https://tunku.jp/bloomeplus/live/smjzrHWpXMBDNJptBDWeRjbz

■『紫陌紅塵-Kill to Love-』Ep.7-12

・日時：2026年8月7日（金）21時～

・URL：https://tunku.jp/bloomeplus/live/sm6ZyMKYHY5ikQAWrQB5aj4B

■作品情報

・出演：ジャン・ジョーシュー、ミー・ジン、他

・あらすじ：冀北国の刺客・段子昂は、敵国である南徽国の皇太子・蕭殊乾の暗殺任務に失敗し逃げる途中、幼い頃に助けた南徽国の第六皇子・蕭殊鶴と出会う。利用しない手はないと段子昂が運命的な再会を装い蕭殊鶴へ近づき、機会をうかがい太子を暗殺しようと策略する。その一方で、蕭殊鶴もまた自身の夢のために段子昂を利用しようと思いを巡らせていた。真の目的を隠したまま交流という名の駆け引きを繰り返す2人だったが、やがて互いに自らを犠牲にしても守りたい存在へと変わっていく。しかし、その愛はそれぞれの国の運命さえも変えてしまうのだった。

＜独占コンテンツ第一弾：ボイスコミック『エンドロールは地獄まで』＞

「トゥンク」プラットフォームオリジナルのコンテンツも制作します。第一弾は、作・三ツ星しずくによる人気作『エンドロールは地獄まで』。冬城純役には声優・白井悠介が決定。小犬丸嵐役のキャスト発表も後日解禁予定です。

■チャンネル名：トゥンク ボイスシアターチャンネル ※月額：未定

■配信時期：2026年夏 配信開始（予定）

■出演：白井悠介、ほか

■作者：三ツ星しずく（KADOKAWA刊）

■あらすじ：小犬丸嵐こと通称マルは、７人の彼女たちの家でヒモ生活をしていたが、ある日ついに７股がばれ…彼女たちに刺されてしまう。生死をさまよう中、何者かに拾われたマルは、「俳優にならないか」と誘いを受ける。マルを拾った男・純は、一流芸能事務所『スノーライトプロダクション』のマネージャーだった。天国への道標が、地獄への片道切符に変わる――！

┃「トゥンク」チャンネル一覧（一部）

＜映像見放題＞

■チャンネル名：bloome+

・月額：

【上映会参加プラン】月額：税込550円

【レギュラープラン】月額：税込660円

【お得なセットプラン】月額：税込990円

・内容：“好き”を自由に楽しめる場所をテーマに、BLやLGBTQ＋、ブロマンス、多様なジャンルの作品を届けるコンテンツチャンネル。視聴スタイルに応じて、映像見放題の「レギュラープラン」、同時配信上映会に参加できる「上映会参加プラン」、さらにその両方を利用できる「お得なセットプラン」の3種類から選択できます。

＜音声聴き放題＞

■チャンネル名：トゥンク 音声コレクション（※2026年8月以降開設予定）

・月額：税込990円

・内容：90年代の名作から最新作まで。BLドラマCDやボイスコンテンツが聴き放題。BLボイス作品の同時視聴会も実施予定。

＜トゥンクオリジナルコンテンツ＞

■チャンネル名：トゥンク ボイスシアターチャンネル

・月額：未定

・内容：「トゥンク」のオリジナルボイスコンテンツを配信。出演者のラジオ番組や作品にまつわるバラエティ企画も実施予定。

※そのほか映像作品など、トゥンクオリジナルコンテンツチャンネルは、今後も追加予定

＜ドラマ公式＞

BLTVドラマ作品のここでしか見られない特別メイキングや生配信番組、ラジオ、バラエティ企画などを展開。作品本編では見られない、出演者や制作現場の魅力を楽しめます。

■チャンネル名：ドラマ『フェイクファクトリップス』公式チャンネル

・月額：税込660円

・内容：現在BSフジ／FODにて放送中のドラマ『フェイクファクトリップス』公式チャンネルでは、特別メイキング映像や特別企画動画を配信中。6月27日（土）には主演キャストが出演する生配信番組を放送予定です。

・TV放映情報：4月30日（木）よりBSフジにて、毎週木曜深夜24時から放送中

・あらすじ：「この日--オレら史上最高に、頭の悪い勝負が始まった」高校時代から因縁のライバルとして競い合ってきた良（堀海登）と全（佐藤友祐）。 社会人となり同じ職場で再会しても負けず嫌いを発揮し続ける彼らは、ある出来事をきっかけに「先に落とした方が勝ち」という引くことができない新たな勝負をすることに……？

■チャンネル名：ドラマ『しもべの王子様』公式チャンネル

・月額：税込660円

・内容：7月3日（金）より放送開始となるTOKYO MX新金曜ドラマ『しもべの王子様』の公式チャンネルも放送に先立ちオープンします。放送に合わせて各話メイキングが更新されるほか、主演キャストが出演する特別企画や生配信番組も実施します。

・TV放映情報：7月3日（金）よりTOKYO MXにて、毎週金曜夜11時から放送予定

・あらすじ：社長令息・文武両道・校内ヒエラルキートップの直也（小川史記）と、直也から日常的にパシリにされていた陰キャ底辺の高明（瀬戸利樹）。 直也の理不尽な要求にも、高明は素直に従い続けていた。 それから10年の月日が流れ、直也は会社経営に失敗し、すべてを失って無職に。 一方、高明はベンチャー企業の若き社長として成功を収め、2人の社会的立場は完全に逆転…… しかし高明は今も直也のそばで“しもべ”のように尽くし続けていて――。

＜クリエイター＞

トゥンクがサポートするYouTube人気クリエイターによるチャンネルも続々登場します。人気BLカップル「たきとあき」や、BLコンセプトのASMR配信が人気の「あまね」、個人クリエイターによるBL作品『生徒会長と不良の三上くん』や『ぎゅっとBL。』など、多彩なBLコンテンツを展開します。

▲たきとあきチャンネル（月額：税込1,650円）▲あまねチャンネル（月額：税込1,100円）▲ちはこ『生徒会長と不良の三上くん』（月額：税込880円～）▲ぎゅっとBL。チャンネル（月額：税込550円）▲阿水一磨 BLボイスルーム（月額：税込550円）▲nooto.PICTURES（月額：税込880円）

┃「Boys Love Tokyo 2026」出展概要

「トゥンク」は、「Boys Love Tokyo 2026」にて以下企画を実施します。

1）フォトブース：お手持ちのぬいぐるみやアクリルスタンドを撮影できる特設フォトブースを設置

2）来場者プレゼント：「トゥンク」ブースへご来場の方へ 「トゥンク限定オリジナルクリアファイル（※数量限定・先着順）」を無料配布

3）Xキャンペーン：会場で指定ハッシュタグをつけてX投稿した方に、オリジナルアクリルキーホルダー（※数量限定・先着順）を贈呈

＜イベント概要＞

■イベント名：Boys Love Tokyo 2026（ボーイズラブトーキョー2026）

■期間：2026年6月27日（土）10時～19時、2026年6月28日（日）10時～18時

■会場：池袋・サンシャインシティ 展示ホールA・B

■公式サイト：https://boyslove.tokyo/

┃本リリースに関連するクレジット・権利表記

■『美しい彼』：(C)「美しい彼」 製作委員会・MBS

■『美しい彼（シーズン２）』：(C)「美しい彼」製作委員会S2・MBS

■『紫陌紅塵-Kill to Love-』：(C)SINGAPORE METAPLANET TELEVISION PTE.LT

■『エンドロールは地獄まで』：(C)Shizuku Mitsuboshi

■『フェイクファクトリップス』：(C) 末広マチ・竹書房／「フェイクファクトリップス」製作委員会

■『しもべの王子様』：(C) たつもとみお/シーモアコミックス (C) TOKYO MX

┃sheetaとは

株式会社ドワンゴが提供するファンコミュニティシステムです。2,000件を超える運営実績と独自の映像配信技術を融合し、KADOKAWAグループの多角的な事業連携を通じた独自のコンテンツ展開を支援します。ファンクラブ運営に必要な基本機能に加え、特許技術を活用した高品質な生放送・動画配信機能を標準搭載。会員プラン別の出し分けなど、多様なニーズに応じた柔軟なコミュニティ運用を実現します。

■公式サイト： https://www.sheeta-info.com/