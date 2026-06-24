【大好評のプレミアムアイスに新フレーバー】北海道・トワ・ヴェールから、至高の口どけ「トワ・ヴェール リッチアイス Wチーズの贅沢仕立て」が2026年6月24日（水）新発売！

株式会社フジタコーポレーション【新商品】トワ・ヴェール リッチアイス「Wチーズの贅沢仕立て」

株式会社フジタコーポレーション（本社：北海道苫小牧市、以下「当社」）は、指定管理者として運営する「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」において、地元産素材を活かしたプレミアムアイスクリームシリーズ「トワ・ヴェール リッチアイス」の新商品「Wチーズの贅沢仕立て」を、2026年6月24日（水）より公式ECサイトおよび各取扱店にて販売開始いたします。

公式ECサイト：https://toitvertice.official.ec/

■ トワ・ヴェールが誇る「チーズ造りの技術」を結集

二つのチーズが織りなす、至福のひとくち。

トワ・ヴェールはこれまで、黒松内町の新鮮な生乳を使用し、職人が丹念に仕上げるチーズやハム、ウインナーなどの特産品を通じて、地域の魅力を発信してまいりました。近年は、自分へのご褒美需要やギフト需要の高まりを背景に、高品質で付加価値の高いスイーツへの関心が高まっています。

このたび、そうした需要に応えるべく、当施設が培ってきたチーズづくりの技術を活かし、ご好評をいただいているプレミアムアイスクリームシリーズ「トワ・ヴェール リッチアイス」の新フレーバー「Wチーズの贅沢仕立て」を開発いたしました。

■ 「Wチーズの贅沢仕立て」3つのこだわり

自分へのご褒美に。大切な方への贈り物に。

1. 北海道黒松内町産の新鮮な生乳を100％使用

ベースとなるアイスクリームには、酪農のまち・黒松内町で生産された新鮮な生乳を100％使用しています。風味豊かでなめらかな口どけが特長で、ミルク本来の自然な甘みとコクが、チーズの豊かな旨味を引き立てます。

2. 自社製クリームチーズ × マスカルポーネの黄金比

トワ・ヴェール自慢のクリームチーズと、上品な甘みとまろやかな味わいが特長のマスカルポーネを絶妙なバランスでブレンドしました。クリームチーズの深いコクと爽やかな酸味、マスカルポーネのなめらかな口当たりが調和し、濃厚でありながら後味はすっきり。一口ごとに贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

3. ご褒美時間を彩る、洗練されたパッケージ

シックな焦げ茶色を基調とした高級感のあるカップに、白とゴールドをあしらった上品なパッケージを採用しました。ご自身へのご褒美としてはもちろん、お中元や夏のギフト、大切な方への手土産にもおすすめです。

■ 商品概要

商品名： トワ・ヴェール リッチアイス Wチーズの贅沢仕立て

販売価格：378円（税込）／ 350円（税抜）

発売日： 2026年6月24日（水）

販売場所：トワ・ヴェール公式ECサイト（https://toitvertice.official.ec/ ）

※なお、本商品は公式ECサイトでの先行販売を皮切りに、今後は北海道内の主要土産物店、アンテナショップ、および一部百貨店等へ順次販路を拡大していく予定です。

■ その他商品ラインナップ

トワ・ヴェール リッチアイス シリーズ

・しあわせミルク

黒松内町産生乳の豊かな風味と自然な甘みを活かした、シリーズを代表する定番フレーバーです。

・手摘みカシスとクリームチーズ

黒松内町産カシスの爽やかな酸味と、自社製クリームチーズの濃厚なコクを組み合わせたフレーバーです。

・香り高い魅惑のラムレーズン

ラム酒の芳醇な香りとレーズンの豊かな風味が楽しめる、大人向けのフレーバーです。

・カカオ香るほどよい甘さのチョコレート

カカオの豊かな香りとミルクのまろやかな味わいが特長のチョコレートフレーバーです。

■「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」について

黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール

「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」は、北海道黒松内町の豊かな自然と地域資源を活かし、チーズ、ハム、ウインナー、アイスクリームなどの高品質な食品を製造・販売する地域ブランド拠点です。

施設名の「トワ・ヴェール（toit vert）」は、フランス語で「緑の屋根」を意味し、日本最北端のブナ原生林を有する黒松内町の豊かな自然環境を象徴しています。1993年の開設以来、地域の基幹産業である酪農・畜産と連携しながら、地元産および北海道産の厳選素材を活用したものづくりに取り組んでまいりました。

また、単なる食品加工施設にとどまらず、地域の一次産業と消費者をつなぐ「食の発信拠点」として、黒松内町の魅力を全国へ発信しています。施設内には製造工程を見学できる機能や直売機能を備え、地域の食文化やものづくりの価値を体感できる場として、多くのお客様にご利用いただいております。

トワ・ヴェールは今後も、地域資源の高付加価値化を通じて地域経済の活性化に貢献するとともに、黒松内町の魅力を発信するブランド拠点として持続的な価値創出に取り組んでまいります。

■ 株式会社フジタコーポレーションについて

当社は、北海道苫小牧市に本社を置き、「食」を軸とした多角的な事業を展開する企業です。

1978年の創業以来、大手フランチャイズチェーンの運営を中心に、地域に根差した飲食・小売事業を推進してまいりました。

現在はそのノウハウを活かし、黒松内町において「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」の指定管理者として、高品質なチーズや肉製品の製造・販売を担っております。

また、自社事業としてカシス農園を運営するほか、2023年には「株式会社TOMONIゆめ牧舎」を連結子会社化し、酪農事業へも進出いたしました。

地域の資源を活かした独自ブランドの展開と、一次産業から三次産業までを網羅する独自のビジネスモデルを通じて、地域経済の活性化と持続的な企業価値の向上に邁進してまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社フジタコーポレーション

設立：1978年3月

資本金：7,000万円（2025年07月31日現在）

代表者：代表取締役社長 遠藤 大輔

本社所在地：北海道苫小牧市若草町5丁目3番5号

事業内容：飲食・小売事業、製造・卸売事業、農畜産事業

株式上場：東京証券取引所 スタンダード市場（証券コード：3370）