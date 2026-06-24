最大”85名様”にあたる【総額30万円分】Amazonギフト券がもらえる「Amazonギフト券 抽選プレゼントキャンペーン」を開催【IKKAQ株式会社】

IKKAQ株式会社

事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「IKKAQファンディング」を運営するIKKAQ株式会社（本社：大阪市中央区／代表取締役社長：前田利和）は、「最大”85名様”に当たる！【総額30万円】Amazonギフト券 抽選プレゼントキャンペーン（以下「本キャンペーン」という。）」を開催いたします。

社名変更後、初めての募集となる、第1号ファンド「商品流通支援ファンド（以下「本ファンド」という。）」

本ファンドは、美容関連商品の仕入れ等に係る資金需要に対して金銭の貸付けを行う、モノの流れと資金使途が比較的明確なスキームのファンドです。



そんな第1号ファンドの募集開始を記念し、本キャンペーンの開催が決定いたしました。

これまで、投資のきっかけがなかった方も、ぜひこの機会をご活用ください。



■キャンペーン概要

最大”85名様”に当たる！

【総額30万円】Amazonギフト券 抽選プレゼントキャンペーン



【対象ファンド】

商品流通支援ファンド

https://funding.ikkaq.com/product/view/1



【対象者・条件】

以下の条件をすべて満たした方が対象となります。

- 「IKKAQファンディング」にて投資家登録が完了していること- 対象期間中に、募集ファンドへ投資申込および入金が完了していること- ファンドが成立していること- 最低投資金額：100,000円～

【特典内容】

10万円以上コース（30万円未満）：抽選で 48名様に Amazonギフト券1,000円分

30万円以上コース（50万円未満）：抽選で 29名様 に Amazonギフト券3,000円分

50万円以上コース（100万円未満）：抽選で 3名様 に Amazonギフト券5,000円分

100万円以上コース：抽選で 5名様 に Amazonギフト券30,000円分



【注意事項】

※本キャンペーンは、上記キャンペーン期間中に当社所定の条件を満たしたお客様が対象となります。

※本キャンペーンの内容は予告なく変更または中止となる場合があります。また、今後同様のキャンペーンを実施する可能性があります。

※ファンド不成立の場合は、キャンペーン適用外となります。

※特典は、申込ファンド募集終了後、1ヶ月後を目途に配布いたします。なお、当選者のみへのご案内となります。ご登録のメールアドレス宛てに、ギフトコードを送付予定です。

※当落に関するお問い合わせにはお答え出来かねます。予めご了承ください。

※当選メールが、迷惑メールフォルダに入った場合や、お客様都合による通信エラー、アドレス不備での再送はいたしかねます。

※付与されたギフトコードを第三者へ譲渡・転売することは固く禁止しております。

※本キャンペーンは、IKKAQ株式会社が企画・実施しており、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の提供、協賛、後援等によるものではありません。

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※本キャンペーンのお問い合わせは、IKKAQまでお願いいたします。



■IKKAQ株式会社

代表者：代表取締役社長 前田利和

設立日：昭和47年2月2日

所在地：〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町4-4-7 おおきに御堂筋瓦町ビル3階

公式サイト：https://ikkaq.com/

問い合わせ先：https://ikkaq.com/contact



金融商品取引業者：IKKAQ株式会社

登録番号：近畿財務局長（金商）第318号

加入協会：一般社団法人第二種金融商品取引業協会

取扱業務：第二種金融商品取引業



■事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「IKKAQ（イッカク）」

事業投資型クラウドファンディングプラットフォーム「IKKAQ（イッカク）」は、事業者の資金需要に対して、匿名組合出資持分等を通じた出資機会を提供するサービスです。



投資家は、案件ごとの商品内容、資金使途、運用期間、手数料、リスク、契約条件等を確認したうえで、投資判断を行う必要があります。



お金を集めたい人にとっても、資金を集めながらファンを増やし、ブランドを育てるきっかけになるサービスです。

https://ikkaq.com/