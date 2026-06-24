【夏休みの過ごし方】7/27出発 夜の水族館！鴨川シーワールド裏側探険＆アニマルアドベンチャーキャンプ

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年７月27日 (月)から７月29日 (水)に、「夜の水族館！鴨川シーワールド裏側探険＆アニマルアドベンチャーキャンプ(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1997)」を開催いたします。

■7/27出発 夜の水族館！鴨川シーワールド裏側探険＆アニマルアドベンチャーキャンプ 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026/7/27 (月) ～ 2026/7/29 (水) 2泊3日

（申込締切日：2026/7/17(金)）

・対象：年長～小6（男女）

※ツアー出発日の学年です

・開催地：千葉県君津市「ロマンの森共和国」

千葉県鴨川市「鴨川シーワールド」

千葉県富津市「マザー牧場」

・宿泊：「民宿 長谷川」和室

・食事：朝2回、昼3回、夕2回

・交通手段：貸切観光バス利用（東都観光バスまたは宮園自動車）

・旅行代金：【年長・小学生】73,700円

※旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・

旅行傷害保険料

・定員：40名（40名の内、年長は10名まで。最少催行人員：15名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※添乗員が全行程同行（引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行）

・詳細URL：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1997

■おすすめポイント

１．閉館後の水族館に潜入！普段は見られない夜のいきものたちを観察する裏側探険

閉館後水族館見学ツアーに参加できます。日中見学する海のいきものたちの普段はみることができない様子を観察しながら、知的好奇心を刺激します。過去パフォーマンスを行っている水槽で、シャチが寝ている姿が見られました！

２．ゴールするまで帰れないハラハラ感！スタッフのサポートで安心の山岳アスレチック

山のアスレチックや巨大迷路で身体をいっぱい動かします。特に山のアスレチックは、山の斜面にできている一方通行のアスレチックのため、スタートしたらゴールにたどり着くまで帰れないハラハラ感があります。（スタッフも一緒に体験するので、怖がるお子様にはサポートさせていただきます）

３．水槽の上からベルーガにタッチ！マザー牧場の動物たちとも触れ合う贅沢な生き物体験

最終日のマザー牧場では、いきものふれあいを行います。鴨川シーワールドのベルーガタッチでは、ベルーガ水槽の上にあがってベルーガの柔らかい頭を触ることができます。

マザー牧場では毛刈りショー後の羊や、馬、ヤギ（出場権は抽選になりますが、当選者はブタ）と触れ合っていただきます。

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過去実施時の様子はこちら！(https://www.instagram.com/p/DMraEs_Rj2X/?fbclid=IwY2xjawQThAJleHRuA2FlbQIxMABicmlkETBhWkZoSzJOM1VKWWJNVFBsc3J0YwZhcHBfaWQPNTE0NzcxNTY5MjI4MDYxAAEeTGkNIT22rKk_jtO2kdu6SagZF66Kh-ql8ixJ9KqLADVLYrTxISyTwistx-0_aem_47Jtki-rTInvJgCYAXNm0g)

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■スケジュール

■STS（スクールツアーシップ）とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/77507/table/794_1_04d49df14deb04abbc540f5a7ba155fe.jpg?v=202606240651 ]

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きる上で本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーのお申し込みを受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問合せ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 辺見・有竹

Email ：riso-pr@tomas.jp