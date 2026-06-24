キム ユンシク選手 FC大阪より期限付き移籍加入のお知らせ

写真拡大

ALBIREX SINGAPORE PTE LTD


このたび、キム ユンシク選手がFC大阪より期限付き移籍で加入することが決定しましたので、お知らせいたします。


プロフィール

氏名


キム ユンシク



背番号


2



ポジション


DF



生年月日


2003年7月21日 (22歳)



出身地


韓国



身長 / 体重


183cm / 77kg



利き足




チーム歴


仁昌高等学校（韓国） → 中源大学（韓国） → FC大阪



※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.albirex.com.sg/news/44935/)にてご確認ください。


コメント

FCジュロンファン・サポーターの皆さん、こんにちは。FC大阪から期限付き移籍で加入しました、キム・ユンシクです。このチームの一員になれたことをとても嬉しく思っています。

チームのために全力を尽くし、ピッチで良いプレーをお見せできるよう頑張ります。応援よろしくお願いします！