キム ユンシク選手 FC大阪より期限付き移籍加入のお知らせ
ALBIREX SINGAPORE PTE LTD
FCジュロンファン・サポーターの皆さん、こんにちは。FC大阪から期限付き移籍で加入しました、キム・ユンシクです。このチームの一員になれたことをとても嬉しく思っています。
このたび、キム ユンシク選手がFC大阪より期限付き移籍で加入することが決定しましたので、お知らせいたします。
プロフィール
氏名
キム ユンシク
背番号
2
ポジション
DF
生年月日
2003年7月21日 (22歳)
出身地
韓国
身長 / 体重
183cm / 77kg
利き足
右
チーム歴
仁昌高等学校（韓国） → 中源大学（韓国） → FC大阪
※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.albirex.com.sg/news/44935/)にてご確認ください。
コメント
FCジュロンファン・サポーターの皆さん、こんにちは。FC大阪から期限付き移籍で加入しました、キム・ユンシクです。このチームの一員になれたことをとても嬉しく思っています。
チームのために全力を尽くし、ピッチで良いプレーをお見せできるよう頑張ります。応援よろしくお願いします！