キム ユンシク選手 FC大阪より期限付き移籍加入のお知らせ

ALBIREX SINGAPORE PTE LTD

このたび、キム ユンシク選手がFC大阪より期限付き移籍で加入することが決定しましたので、お知らせいたします。

プロフィール

氏名

キム ユンシク

背番号

2

ポジション

DF

生年月日

2003年7月21日 (22歳)

出身地

韓国

身長 / 体重

183cm / 77kg

利き足

右

チーム歴

仁昌高等学校（韓国） → 中源大学（韓国） → FC大阪

※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.albirex.com.sg/news/44935/)にてご確認ください。

コメント

FCジュロンファン・サポーターの皆さん、こんにちは。FC大阪から期限付き移籍で加入しました、キム・ユンシクです。このチームの一員になれたことをとても嬉しく思っています。



チームのために全力を尽くし、ピッチで良いプレーをお見せできるよう頑張ります。応援よろしくお願いします！