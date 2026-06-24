【おうちにプロ】累計予約件数70,000件突破！
予約数上昇の背景
近年のハウスクリーニング系サービスの需要拡大による業界全体の成長に伴い、「おうちにプロ(https://ouchipro.com/)」もユーザーの皆様が信頼・納得できるサービスとなるように日々発展を続けてまいりました。
2026年2月には、「認定バッジ」を導入。作業の品質・接客対応などをおうちにプロ独自の基準で採点し、ユーザー様にも信頼していただける業者を選定してご紹介しています。
更に2026年6月にはメッセージ機能のUIをリニューアル。従来よりも使用感が向上したことで業者との連絡が取りやすくなり、作業予約に際しての円滑なコミュニケーションが可能になりました。
この度、累計予約件数70,000件突破を達成できたのも多くのユーザー様からご支持をいただいた結果であり、ハウスクリーニング系サービスのプラットフォームとしての信頼性と利便性が着実に評価されている証です。
今後の展望
今後も「おうちにプロ」は、ユーザーと業者の双方にとって、より使いやすく安心して利用できるプラットフォームを目指し、機能改善やサポート体制の強化を継続してまいります。
具体的には、対応サービスのさらなる拡充や利便性向上に向けた新機能の実装を進め、住まいに関する多種多様なお悩みを解決できるプラットフォームへと進化を続けます。
おうちにプロとは
「おうちにプロ(https://ouchipro.com/)」は、住まいに関するさまざまなサービスを、信頼できる専門業者から安心して選べる比較・予約サイトです。
エアコンクリーニング(https://ouchipro.com/airconcleaning/)や水まわりクリーニング(https://ouchipro.com/watercleaning/)、ハウスクリーニング(https://ouchipro.com/housecleaning/)や遺品整理(https://ouchipro.com/memory/)など、暮らしに密着した多岐にわたるサービスを掲載し、全国4000件以上の登録業者の中から、対応エリア、価格帯、サービス内容、さらには2万件を超える利用者の口コミ評価をもとに、条件に合った業者を効率よくお探しいただけます。
口コミ情報は、実際の利用者による評価や感想が反映されており、初めてご利用になる方でも安心してサービスをご検討いただけます。
現在、口コミ投稿キャンペーンを実施しており、投稿いただいた方には最大1100円分のデジタルギフトを進呈中です。「おうちにプロ」は、安心・納得の業者選びを通じて、より快適な住環境づくりをサポートいたします。
【対応地域】
北海道(https://ouchipro.com/airconcleaning/hokkaido/) / 青森県(https://ouchipro.com/airconcleaning/aomori/) / 岩手県(https://ouchipro.com/airconcleaning/iwate/) / 宮城県(https://ouchipro.com/airconcleaning/miyagi/) / 秋田県(https://ouchipro.com/airconcleaning/akita/) / 山形県(https://ouchipro.com/airconcleaning/yamagata/) / 福島県(https://ouchipro.com/airconcleaning/fukushima/) / 茨城県(https://ouchipro.com/airconcleaning/ibaraki/) / 栃木県(https://ouchipro.com/airconcleaning/tochigi/) / 群馬県(https://ouchipro.com/airconcleaning/gunma/) / 埼玉県(https://ouchipro.com/airconcleaning/saitama/) / 千葉県(https://ouchipro.com/airconcleaning/chiba/) / 東京都(https://ouchipro.com/airconcleaning/tokyo/) / 神奈川県(https://ouchipro.com/airconcleaning/kanagawa/) / 新潟県(https://ouchipro.com/airconcleaning/niigata/) / 富山県(https://ouchipro.com/airconcleaning/toyama/) / 石川県(https://ouchipro.com/airconcleaning/ishikawa/) / 福井県(https://ouchipro.com/airconcleaning/fukui/) / 山梨県(https://ouchipro.com/airconcleaning/yamanashi/) / 長野県(https://ouchipro.com/airconcleaning/nagano/) / 岐阜県(https://ouchipro.com/airconcleaning/gifu/) / 静岡県(https://ouchipro.com/airconcleaning/shizuoka/) / 愛知県(https://ouchipro.com/airconcleaning/aichi/) / 三重県(https://ouchipro.com/airconcleaning/mie/) / 滋賀県(https://ouchipro.com/airconcleaning/shiga/) / 京都府(https://ouchipro.com/airconcleaning/kyoto/) / 大阪府(https://ouchipro.com/airconcleaning/osaka/) / 兵庫県(https://ouchipro.com/airconcleaning/hyogo/) / 奈良県(https://ouchipro.com/airconcleaning/nara/) / 和歌山県(https://ouchipro.com/airconcleaning/wakayama/) / 鳥取県(https://ouchipro.com/airconcleaning/tottori/) / 島根県(https://ouchipro.com/airconcleaning/shimane/) / 岡山県(https://ouchipro.com/airconcleaning/okayama/) / 広島県(https://ouchipro.com/airconcleaning/hiroshima/) / 山口県(https://ouchipro.com/airconcleaning/yamaguchi/) / 徳島県(https://ouchipro.com/airconcleaning/tokushima/) / 香川県(https://ouchipro.com/airconcleaning/kagawa/) / 愛媛県(https://ouchipro.com/airconcleaning/ehime/) / 高知県(https://ouchipro.com/airconcleaning/kochi/) / 福岡県(https://ouchipro.com/airconcleaning/fukuoka/) / 佐賀県(https://ouchipro.com/airconcleaning/saga/) / 長崎県(https://ouchipro.com/airconcleaning/nagasaki/) / 熊本県(https://ouchipro.com/airconcleaning/kumamoto/) / 大分県(https://ouchipro.com/airconcleaning/oita/) / 宮崎県(https://ouchipro.com/airconcleaning/miyazaki/) / 鹿児島県(https://ouchipro.com/airconcleaning/kagoshima/) / 沖縄県(https://ouchipro.com/airconcleaning/okinawa/)
株式会社ゼロアクセルについて
新しい価値の創造」で、人々の生活を豊かにすることを理念に事業展開をしている株式会社ゼロアクセル。ペットフード・化粧品・シェアオフィス・Webメディアの運営・広告運用など、多岐に渡る事業を展開しており、webマーケティングに関する豊富な経験をもとに、上場を目指して事業を拡大しています。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/117030/table/556_1_ccc209d608b5cf29034211e4027fd4b7.jpg?v=202606240651 ]
公式サイト：https://zero-accel.co.jp/
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■株式会社ゼロアド
コーポレートサイト https://zero-ad.co.jp/(https://zero-ad.co.jp/)
サービスサイト https://zero-ads.jp/(https://zero-ads.jp/)
■株式会社BimoRa
公式サイト：https://bimora.co.jp/
公式EC：https://bimora.jp/
■株式会社ワンプレート
公式サイト：https://wan-plate.co.jp/
公式EC：https://wan-plate.jp/
■株式会社ザ・建物
コーポレートサイト https://the-building.co.jp/(https://the-building.co.jp/)
赤坂駅前店 https://the-building.co.jp/lp/daifuku/(https://the-building.co.jp/lp/daifuku/)
昭和通り店 https://the-from.com/(https://the-from.com/)
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■GLOW-NAVI（グロウナビ）
https://glownavi.com/
■Coco-Moola（ココモーラ）
https://cc-moola.com/
■ゼロメディア
https://zero-medi.com