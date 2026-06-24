『インフィニティニキ』Ver2.7「星々の行路」は6月24日より開幕。日常を忘れて、物語の世界へ。素敵な舞台を見届けよう！

INFOLD PTE. LTD.

Infold Gamesは、無限に広がる旅路を進むオープンワールドRPG『インフィニティニキ』において、本日6月24日にVer2.7「星々の行路」最新アップデートを実施したことをお知らせします。今回のアップデートでは、新☆5「夢は心の波紋」を実装しました。

▼Ver2.7「星々の行路」PV

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=daB_u95Z9bA ]

■限定イベント「心ときめく舞台」開催！

星海の舞台で、舞台美術を決める対決イベントが開催！イベント期間中、【バブルの旅路】と【花火の出会い】の2つの舞台美術が解放されます。ミュージックエリア内のコンテンツをプレイすることで、心響ポイントを集めることができます。・イベント期間中、お気に入りの舞台美術に心響ポイントを注ぎ込むと、心響ポイントがエールに変換され、エール集計後、最も多くのエールを獲得した舞台美術が勝利します。

>>イベント期間中、心響ポイントは段階によってリセットされることはなく、獲得数に応じてダイヤ、【ときめきの宝箱】、置物「リズムブロック」、育成素材などの報酬を受け取れます。【ときめきの宝箱】を開けると、トップス「陽光に満ちて」とトップス「陽花開く夜空」のうち1つを選んで獲得できます。心響ポイントを集め、2つ目の【ときめきの宝箱】を開くと、もう一つのトップスを獲得できます！



【開放期間】2026年6月24日Ver2.7アップデート後～2026年7月17日04:49（UTC+9）

■新☆5セットコーデが「夢は心の波紋」が登場

【セットコーデ紹介】

期間中に限定共鳴「幾千万の巡り逢い」で共鳴を行うと、新登場の☆5セットコーデ【夢は心の波紋】を獲得できます。

▼セットコーデ紹介PV

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=tsT3E824_5o ]

【セットコーデ紹介】

この奇跡に満ちた大陸は、世界から贈られたひとつの歌。すべての音符が、夢のような初めての出会いなのだ。ページをめくるたびに、心の底に果てしない波紋が広がる。もう一度、出発しよう。優しく、明るく、輝かしく、あるいは物悲しい、そんな歌声を響かせるために。



【セット効果】

スキル【波打つ星河】を使用すると、彼女が星の川に飛び込むと、波は目を覚まし、流れる星々で彼女を持ち上げます。その一つひとつの星は、自らの誕生を忘れることなく、彼女を思い出の地へ導いていきます。



【進化報酬】

▷進化1達成でポーズ【ひらりと夢の中へ】を獲得できます。

▷進化2達成でテンプレート【軽やかな出会い】を獲得できます。また、【衣装進化】-【置物・異彩】で素材を使って置物【星光の返礼・異彩】を獲得できます。

▷進化3達成で「虹は心の軌跡・メイク」とポーズを獲得でき、衣装エフェクトも進化し、新たな待機モーションが開放され、一部パーツは様式を切り替えられるようになります。



【共鳴回数報酬】

共鳴回数によってメイクボックスやアイコンフレーム、モモのマントなどの報酬を獲得できます。共鳴を160回行うと、置物【星光の返礼】を獲得できます。



【開催期間】

2026年6月24日Ver2.7アップデート後～2026年7月17日04:49（UTC+9）

■風物クエスト「すべての瞬間、そして旅路へ」

星海で交わる鮮やかな旅の想いは、互いに出会った瞬間、奇跡の歌となって響き合うのだろうか。イベント期間中、風物クエストをクリアすると、ダイヤ、限定プロフィール「星光とともに」、育成素材などの報酬を獲得できます。

■期間限定で天啓水晶×15、2500以上のダイヤを無料獲得



Ver2.7で開催される各種イベントに参加すると、天啓水晶×15、2500以上のダイヤ、限定コーデ・置物・プロフィール・称号などの豪華報酬をGETできます。ぜひゲーム内をご確認ください。

■作品概要

「インフィニティニキ」は、Infold Gamesが開発したニキシリーズの第5作目で、UE5エンジンで構築されたマルチプラットフォームのオープンワールドゲームです。シリーズの特徴である着せ替え要素とオープンワールドの探索要素を巧みに融合させた本作は、ジャンプアクション、ギミックといった多様なゲームプレイを取り入れ、独創性ある豊かな体験を提供しています。ニキとモモはマーベル大陸に旅立ち、風土や文化の異なる幻想的な国々を巡ります。その旅の途中で、様々な人々や奇想溢れる生き物たちと出会い、数多くの魅力的なコーデを手に入れることができます。

■ゲーム概要タイトル：インフィニティニキジャンル：無限に広がる旅路を進むオープンワールドRPG配信形式：スマートフォン（iOS/Android）、PC、PS、Steam、Epic販売価格：基本無料（アイテム課金制）グローバル配信日：2024年12月5日

■最新情報はこちら

公式サイト：https://infinitynikki.infoldgames.com/ja/home

公式X：https://x.com/infinitynikkijp

公式YouTube：https://www.youtube.com/@InfinityNikkiJP

公式Discord：https://discord.com/invite/dA3mqGg9Py

■Infold Gamesについて

Infold Gamesは、ゲームの共感性と没入感を重視し、「豊かな精神世界の構築」と「全ての人にポジティブな力を与える」ことを目指して設立されました。この理念を基に、グローバル戦略の下で視野をさらに広げ、創意工夫によって世界にエネルギーを与えていきます。

Infold Gamesが手がける恋シリーズの新作『恋と深空』は、2024年1月18日にリリースされて以来、多くの国と地域で目覚ましい成果を挙げました。ハイクオリティな3D没入型恋愛シミュレーション体験が多くのユーザーを惹きつけ、各国の無料ゲームランキングとセールスランキングでトップを飾りました。また、ニキシリーズの最新作『インフィニティニキ』は、2024年12月グローバルリリース以来、世界中のプレイヤーから好評を得ました。

本社をシンガポールに構えるInfold Gamesは、現在ロサンゼルス、東京、ソウルなどの主要都市に支社を設立しています。各拠点では「自社作品で全ての人にポジティブな力を与える」という使命を共有し、創造力を核とした原動力によって、継続的に良質な作品を提供し続けていきます。同時に、Infold Gamesは積極的に世界の優秀な企業や人材と協力し、共にエンターテインメント業界の繁栄と発展を推進してまいります。

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