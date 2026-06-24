“ぐるぐる思考”を認知行動療法の視点から改善！7/24（金）好評セミナー「『反すう思考』から抜け出すヒント ストレスの悪循環を断ち切る“考え方のメソッド”」のアーカイブ映像を無料配信!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社



株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は7月24日（金）、過去の失敗や後悔が頭から離れない方を対象に、今年4月に開催したオンラインセミナー「『反すう思考』から抜け出すヒント ストレスの悪循環を断ち切る“考え方のメソッド”(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176519/?rls)」のアーカイブ映像を無料配信します。



「なんであんなことを言ってしまったんだろう」「考えすぎだと分かっているのに止まらない」、そんな思考にとらわれて気持ちが落ち込んでしまった経験を持つ方も多いのでないでしょうか。多くの方が抱えるこの”ぐるぐる思考”は、心理学の世界で「反すう思考」と呼ばれます。考えれば考えるほど気分が悪化し、行動が止まってしまう悪循環を生み出す特徴があります。



本セミナーでは認知行動療法の視点から、考えすぎをやめようと頑張るのではなく、思考との付き合い方を変える「視点」と「道具」を学びます。後半は、皆さんからお寄せいただいたお悩みを一緒に考える時間を用意。ご興味をお持ちの方は、お気軽にご参加ください。



＜セミナー内容＞

・そもそも反すう思考とは何か

・反すう思考が起こる心理的メカニズム

・思考のループから抜け出すための具体的な方法



＜こんな方におすすめ＞

・過去の失敗や後悔が頭から離れない方

・「考えすぎ」とわかっていても、なかなかやめられないと感じている方

・自分を責めてしまいがちで、なかなか前に進めないと感じている方

・日々のお悩みを、同じ悩みを持つ人たちと一緒に考えてみたい方

・メンタルヘルスについて、一人で抱え込まずに学んでいきたい方



※アーカイブ配信のため、ご質問には対応しておりません。

【アーカイブ録画配信】「反すう思考」から抜け出すヒント ストレスの悪循環を断ち切る“考え方のメソッド”

■日時

2026年7月24日（月）12：00～13：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

AKKコンサルティング 代表

村田 沙織 (むらた さおり）氏

新卒から香料メーカーに勤務。食品や飲料のフレーバーの研究開発業務に従事したのち、開発チームのマネージャーとなる。多様なメンバーの個性とアイデアを活かすマネジメントを心がけ、多様な開発品を生み出すことに成功。新しいアイデアを求めて、経営者や研究者の講演を聴きに各地に足を運ぶのが趣味。神戸大学吉田満梨准教授の講演で出会った「エフェクチュエーション」の考え方に共鳴し、「手の中の鳥」を活かしてワクワクする方向へ進むことを決意、開業の道を選ぶ。聴く人の脳みそにストレスなく「すとん」と新しいアイデアが収まるように伝えることを心がけており、様々な概念をわかりやすく伝える技術に定評がある。働く人の幸せと組織の成長を同時に実現するコーディネーターとして、日々前進中。



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176519/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176519/?rls)

※締切：2026年7月24日（金）13：00



＜その他関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「考え方のメソッド」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜キャリア・ヒューマンスキル関連セミナー＞

▼プロフェッショナル語学 English Lesson

https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/146703/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/skillup/146703/?rls)



▼その他のキャリア・ヒューマンスキル関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_career-human-skills/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_career-human-skills/?rls)



イベント情報は、クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」でご覧いただけるほか、メールマガジンでも配信中です。ご興味をお持ちの方は、ぜひご登録ください！



▼「C&R社イベント情報メルマガ」のご登録はこちらから

https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w(https://go.creativevillage.ne.jp/l/924692/2022-01-14/hrr6w?rls)



▼クリエイターのための情報サイト「CREATIVE VILLAGE」はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/(https://www.creativevillage.ne.jp/?rls)



▼「CREATIVE VILLAGE」アプリのダウンロードはこちらから

iOS：https://apple.co/3qLDNbT

Android：https://bit.ly/3dkO2AS



＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



Webサイト：https://www.cri.co.jp/

X：https://twitter.com/creekcrv

Facebook：https://www.facebook.com/creekandriver

note：https://note.com/creek

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/cr.creekandriver

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCS9MHzddqWKsOAgmUnTgxIg



▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=2YRqMPcsv3o ]

https://youtu.be/2YRqMPcsv3o



▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

https://www.cri.co.jp/gobeyond/(https://www.cri.co.jp/gobeyond/?rls)