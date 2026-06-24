【SPORTEC 2026出展】ピラティスマシンブランド「MIYABI」ブースの見どころ

MIYABI株式会社

ピラティスマシンブランド「MIYABI」は、2026年7月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される日本最大級のスポーツ・健康産業総合展示会「SPORTEC 2026」に出展いたします。2025年の出展では、多くの来場者にMIYABIというブランドを知っていただく機会となりました。そして2026年、MIYABIはその先へ。今年は「品質」と「機能美」をテーマに、ブランドとしての価値をより深く体感いただける展示を行います。

日本の感性とものづくりへのこだわり

MIYABIは、日本市場のニーズを深く理解しながら設計・開発を行うピラティスマシンブランドです。

洗練されたデザインだけではなく、実際のスタジオ運営において求められる耐久性・操作性・省スペース性を追求し、長く安心して使用できる製品づくりに取り組んでいます。

今回のブースでは、MIYABIが大切にする「品質へのこだわり」を実機を通してご体感いただけます。

見どころ１.：折りたたみ式リフォーマー「THE PRO EDITION I」の展示。

今回の目玉展示のひとつが、折りたたみ式リフォーマー「THE PRO EDITION I」

従来モデルをご利用いただいているスタジオオーナー様やインストラクターの皆様からいただいたフィードバックをもとに、機能性・操作性・使い心地をさらに向上させたアップグレードモデルです。

「よりスムーズな折りたたみ操作や収納」

「より安定した使用感」

「より快適なレッスン体験」

を目指し、細部にわたる改良を重ねました。

限られたスペースを有効活用したいスタジオや、自宅で本格的なピラティス環境を実現したいユーザーのニーズに応えながら、業務用マシンとして求められる品質も妥協なく追求しています。

ベーシックバージョン VS THE PRO EDITION I

会場では、来場者参加型の「組立チャレンジ」を開催。

実際に折りたたみ・展開を体験していただくことで、折り畳みリフォーマーが実現する利便性と機能性を直感的に感じていただけます。

MIYABIが目指したのは、単なる折りたたみ機能ではありません。

お客様の声をもとに進化し続ける、“現場発想”のピラティスマシンです。

見どころ２.：あえて部品を見せる。MIYABIの品質展示

MIYABIは完成品だけでなく、その品質を支える素材や構造にもこだわっています。

ブース内では通常見えない内部構造や主要パーツを特別展示。

木材、レザー、スプリングをはじめとした各種部材や素材サンプルを通じて、MIYABIがどのような基準で製品づくりを行っているのかをご覧いただけます。

美しいデザインだけではない。

長く安心して使える品質への考え方を、素材レベルからご紹介します。

見どころ３.プロインストラクターによるデモンストレーション

会期中はMIYABIアドバイザーやプロピラティスインストラクターによるデモンストレーションを実施。

マシンの動きの滑らかさや安定感、身体との一体感を間近で体感いただけます。

スペックだけでは分からない「動きの質」を感じていただける貴重な機会です。

見どころ４.日本の“侘び寂び”を表現したブース空間

↑去年の様子

今年のMIYABIブースは、日本の美意識である「侘び寂び」をテーマに設計。

余白を活かした空間構成と自然素材を取り入れた演出により、喧騒の中でも静かにブランドの世界観を感じられる空間を目指しました。

単なる展示ブースではなく、MIYABIが考えるウェルネスライフスタイルそのものを体験できる場所となっています。

ご来場特典

会場限定の特別キャンペーンをご用意しております。

・SPORTEC限定特別価格

・数量限定オリジナルノベルティ

など、会場でしか手に入らない特典をご用意しております。

出展概要

数量限定オリジナルノベルティ数量限定オリジナルノベルティ

展示会名：SPORTEC 2026

会期：2026年7月8日（水）～10日（金）

会場：東京ビッグサイト

ブース番号：E2-15-43

MIYABIが目指すのは、単なるピラティスマシンメーカーではありません。

品質、空間、美意識を通じて、人々のウェルネスライフを支えるブランドへ。

ぜひ会場にて、MIYABIの「体感する品質」をお楽しみください。