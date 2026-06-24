新たな観光スポットとして「コミLab.」が沖縄に上陸！『原神』『崩壊：スターレイル』『崩壊3rd』『ゼンレスゾーンゼロ』公式グッズ1,800種類以上が集結！
※参考画像：「コミLab.」成田店
イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆）は、2026年6月26日(金)より、イオンモール沖縄ライカム内の未来屋書店 沖縄ライカム店をリニューアルオープン致します。
今回のリニューアルでは、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化した「コミLab.（コミラボ）」を新設。エンターテインメントの魅力をより一層感じられる、ここでしか体験できない世界観をお届けします。
またオープン記念として『崩壊3rd』購入特典企画や、『原神』キャラクター等身大パネル展示など、ファンには嬉しい企画を多数実施いたします。
■ 「コミLab.」沖縄ライカム店の特長
1. 人気アプリゲームの公式グッズが1,800種類以上集まる売場
『原神』『崩壊：スターレイル』『崩壊3rd』『ゼンレスゾーンゼロ』をはじめとした人気ゲームタイトルの公式グッズを豊富に取り揃えています。
種類は1,800種類を超え、アクリルスタンドや缶バッジなどの定番アイテムから、最新商品まで幅広く展開されます。ゲームの世界観を再現した装飾で、何度訪れても楽しめる売場となっています。
※参考画像「コミLab.」成田店
2. 『煌めく夜の宴シリーズ』関連商品を店頭購入で特典プレゼント
『原神 煌めく夜の宴』シリーズ第二弾関連商品を1点以上含む、「原神」関連商品を税込2,750円ご購入ごとに、特典【クリアカード 全5種】をランダムで1枚プレゼントいたします。
購入特典配布開始日：6月26日(金)～
購入特典：【クリアカード 全5種】
※1会計につきおひとり様1点までのお渡しとなります。
※特典はランダム配布です。絵柄はお選びいただけません。
※数量限定のため、なくなり次第終了となります。
※レシートの合算はできません。
※店舗・施設内での交換行為はご遠慮ください。
3. 『原神』煌めく夜の宴シリーズバージョンの「放浪者」「宵宮」スタンディパネル展示
6月26日（金）より、店内に『原神』に登場するキャラクター「放浪者」「宵宮」のスタンディパネルを展示いたします。同日より、煌めく夜の宴シリーズVol2の公式グッズ販売も実施いたしますので、ご来店の際には、ぜひ記念撮影をお楽しみください。
■『原神』煌めく夜の宴シリーズバージョン「放浪者」「宵宮」
展示開始日：6月26日（金）
※画像はイメージです。
■「コミLab.」とは
イオングループの株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区）が未来屋書店大日店（大阪府）のリニューアルに合わせ、2025年３月よりコミック売場に設置している、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化したエンターテインメントコーナー。人気コンテンツのPOP-UP SHOPやグッズ販売、イベントなどの開催を積極的に行っています。
■店舗概要
【施設名称】 未来屋書店 沖縄ライカム店
【住所】 〒901-2306沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地
イオンモール沖縄ライカム1Ｆ
【電話番号】 070-1598-6033
【営業時間】 10:00～21:00
■会社概要
【社名】 株式会社未来屋書店
【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F
【電話番号】 043-298-1021（代表）
【設立】 1985年12月24日
【資本金】 1億円（イオン（株）100％出資）
【代表取締役社長】 平川 雅隆
【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社未来屋書店
千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F
e-mail : Press@miraiyashoten.co.jp
公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp