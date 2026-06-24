新たな観光スポットとして「コミLab.」が沖縄に上陸！『原神』『崩壊：スターレイル』『崩壊3rd』『ゼンレスゾーンゼロ』公式グッズ1,800種類以上が集結！

株式会社未来屋書店※参考画像：「コミLab.」成田店

イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆）は、2026年6月26日(金)より、イオンモール沖縄ライカム内の未来屋書店 沖縄ライカム店をリニューアルオープン致します。

今回のリニューアルでは、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化した「コミLab.（コミラボ）」を新設。エンターテインメントの魅力をより一層感じられる、ここでしか体験できない世界観をお届けします。

またオープン記念として『崩壊3rd』購入特典企画や、『原神』キャラクター等身大パネル展示など、ファンには嬉しい企画を多数実施いたします。

■ 「コミLab.」沖縄ライカム店の特長

1. 人気アプリゲームの公式グッズが1,800種類以上集まる売場

『原神』『崩壊：スターレイル』『崩壊3rd』『ゼンレスゾーンゼロ』をはじめとした人気ゲームタイトルの公式グッズを豊富に取り揃えています。

種類は1,800種類を超え、アクリルスタンドや缶バッジなどの定番アイテムから、最新商品まで幅広く展開されます。ゲームの世界観を再現した装飾で、何度訪れても楽しめる売場となっています。

※参考画像「コミLab.」成田店

2. 『煌めく夜の宴シリーズ』関連商品を店頭購入で特典プレゼント

『原神 煌めく夜の宴』シリーズ第二弾関連商品を1点以上含む、「原神」関連商品を税込2,750円ご購入ごとに、特典【クリアカード 全5種】をランダムで1枚プレゼントいたします。

購入特典配布開始日：6月26日(金)～

購入特典：【クリアカード 全5種】

※1会計につきおひとり様1点までのお渡しとなります。

※特典はランダム配布です。絵柄はお選びいただけません。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※レシートの合算はできません。

※店舗・施設内での交換行為はご遠慮ください。

3. 『原神』煌めく夜の宴シリーズバージョンの「放浪者」「宵宮」スタンディパネル展示

6月26日（金）より、店内に『原神』に登場するキャラクター「放浪者」「宵宮」のスタンディパネルを展示いたします。同日より、煌めく夜の宴シリーズVol2の公式グッズ販売も実施いたしますので、ご来店の際には、ぜひ記念撮影をお楽しみください。

■『原神』煌めく夜の宴シリーズバージョン「放浪者」「宵宮」

展示開始日：6月26日（金）

※画像はイメージです。■「コミLab.」とは

イオングループの株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区）が未来屋書店大日店（大阪府）のリニューアルに合わせ、2025年３月よりコミック売場に設置している、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化したエンターテインメントコーナー。人気コンテンツのPOP-UP SHOPやグッズ販売、イベントなどの開催を積極的に行っています。

■店舗概要

【施設名称】 未来屋書店 沖縄ライカム店

【住所】 〒901-2306沖縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地

イオンモール沖縄ライカム1Ｆ

【電話番号】 070-1598-6033

【営業時間】 10:00～21:00

■会社概要

【社名】 株式会社未来屋書店

【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

【電話番号】 043-298-1021（代表）

【設立】 1985年12月24日

【資本金】 1億円（イオン（株）100％出資）

【代表取締役社長】 平川 雅隆

【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社未来屋書店

千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1イオンタワー9F

e-mail : Press@miraiyashoten.co.jp

公式ホームページ : https://www.miraiyashoten.co.jp