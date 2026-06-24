【Makuakeで大ヒット】応援購入総額2,000万円を突破！次世代の万能鍋「ゼロカーボンポット」がプロジェクトを終了。

株式会社新陽トレーディング

株式会社新陽トレーディング（東京都中央区）は、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて、インテリアブランド「tobest cooker」からゼロフライパンのゼロシリーズの新ラインナップの「ゼロカーボンポット」の先行予約販売プロジェクトを終了いたしました。



プロジェクト期間中、多くのサポーターの皆様から温かいご支援をいただき、応援購入総額2,000万円を達成いたしましたことをお知らせいたします。

【次世代の炊飯鍋】高純度炭素材が魔法のように食材の旨みを引き出し、プロ級の味へ

プロジェクトページ(Makuake)

https://www.makuake.com/project/zero-carbonpot/

先行予約販売期間：2026年3月28日～2026年6月21日



■ プロジェクト結果概要

応援購入総額： 20,000,000円

サポーター数： 566名

目標達成率： 20,292％

■ 「ゼロカーボンポット」とは

特徴1：独自の技術で自在な成形を可能にし、様々な用途に適した形状に

特徴2：遠赤外線効果で熱を食材の芯まで伝える

特徴3：高い熱伝導率で素早い調理を可能に



本プロジェクトはこれまで炭を削り出すことでしか作れなかった炭素鍋を新たな技術で成形することで「炊く」「煮る」「蒸す」「焼く」を一台で完結することができる新たなプロダクトとして、多くの共感をいただき、今回の大きな成果へと繋がりました。

特に「炊く」にフォーカスし、金属のように高い熱伝導率と土鍋と同様に発生する遠赤外線による「匠の二重炎奏炊き」でお米本来の旨みを引き出す炊飯鍋に。

「五ツ星お米マイスター」レシピ監修

東京・浅草橋で明治18年創業「吉田屋」の五代目 小林健志様に実際にゼロカーボンポットを使用したお米の美味しい炊き方を監修していただきました。

小林様は「五ツ星お米マイスター」のさらに上位に位置する資格である「五ツ星お米マイスター Prof.』を取得しており、全国の産地から厳選した玄米を扱い、飲食店や料理人にも米を届け、テレビ出演や講演なども行い、日本の米文化を伝える「米の伝道師」として活動。

まさにお米のプロフェッショナルとも言える小林様に、皆様に美味しいお米を食べていただけるようレシピを伝授していただきました。

圧倒的な熱伝導

圧倒的な熱伝導率で鍋全体が一気に加熱。この均一な沸き上がりが米をやさしく動かし、ふっくらと揃った炊き上がりに。

遠赤外線で旨くする

約35°C以上に温まると遠赤外線を放射し、食材の内部まで素早く加熱。外は香ばしく、中はふっくらと素材の旨みをさらに引き出す仕上がりに。

オール熱源対応

これまで直火での遠赤外線炊きといえば土鍋でしたが、土鍋の大きなデメリットであったIHでの使用不可という点をプレートを入れずにゼロカーボンポットは完全にクリア。

IHだけでなくオーブンやラジエントヒーター等の様々な熱源にも対応しているためどんな家庭でもご使用いただけます。

セラミックコーティングで、より健やかな毎日へ。

ゼロカーボンポットは、近年注目されているPFASフリーで、健康や環境への配慮を求める方にも安心してお使いいただけます。

品質の高いコーティングで耐久力も高く、万が一空焚きを行なってしまっても有毒ガスも発生しません。

ゼロカーボンポットで広がる料理の幅

ゼロカーボンポットは「炊く」だけでなく「煮る」「蒸す」「焼く」も一台で完結。外蓋はグリルプレートになっており、お肉や魚などの調理も可能。煮物や蒸し野菜も高い熱伝導率と遠赤外線効果で素早く芯まで火が通ることで余分な水分を出さずに旨みを閉じ込めます。

Makuakeプロジェクトについて

【Makuake先行予約受付開始】

TOBEST cooker ゼロカーボンポットは、 先行してMakuake(マクアケ)にて予約受付を開始いたします。

・MakuakeプロジェクトページURL

TOBEST cooker ZERO CARBON POT

https://www.makuake.com/project/zero-carbonpot/

・プロジェクト実行日

2026年3月28日（土）～2026年6月21日（日）22:00終了予定



tobestはお客様の暮らしに関する様々な「悩み」や「困り」にフォーカスし、少しでも状況の回復と健康促進に繋がる日用品の展開を目指しています。

お客様により良い体験を提供するために、常に製品の改良と新しいアイデアを追求しています。

