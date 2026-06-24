初単独ライブツアーを5大都市で開催決定！CITY LIVE TOUR2026「EXPLORE THE CITY」6月25日(木)11:00よりチケット先行受付開始！

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吉本興業株式会社

CITYが5大都市単独ライブツアー『CITY LIVE TOUR2026「EXPLORE THE CITY」』を開催することが決定しました。



本ツアーでは、2026年9月から、ツアータイトル「EXPLORE THE CITY」の通り、東京・福岡・名古屋・大阪・札幌の5都市を巡り、各地のファンにCITYならではのネタをお届けします。2025年6月の結成から1年を経て満を持してスタートする、初の記念すべき単独ツアーです。


チケットは、6月25日(土)11:00よりFANYチケットにて先行受付を開始します。




CITY　コメント



＜小野竜輔(左)＞


囲碁将棋の文田さんにツアーやりなよと言っていただき、


それを石井さんに伝えたらツアー決まりました！ありがとう文田さん！


全都市で文田さんにお土産買います！



＜石井輝明(右)＞


CITYがCITYを巡ることになりました！


全国の皆様にお会いできることを楽しみにしております！


何卒よろしくお願いします！


アイロンヘッドのことも何卒よろしくお願いします！


CITY LIVE TOUR 2026「EXPLORE THE CITY」 公演概要

▼東京公演


日時：9月13日(日)16:45開場/17:00開演


場所：渋谷よしもと漫才劇場



▼福岡公演


日時：9月21日(月・祝)18:45開場/19:00開演


場所：よしもと福岡 大和証券劇場



▼名古屋公演


日時：9月26日(土)13:45開場/14:00開演


場所：大須演芸場



▼大阪公演


日時：10月12日(月・祝)17:45開場/18:00開演


場所：よしもと漫才劇場



▼札幌公演


日時：10月25日(日)18:45開場/19:00開演


場所：ターミナルプラザことにパトス



●チケット料金


前売：3,000円(税込)／当日：3,500円(税込)



●チケット販売スケジュール


・先行受付：6月25日(木)11:00～7月2日(木)11:00


・一般販売：7月5日(日)10:00～


＜販売ページURL（全公演共通）＞


https://r.ticket.fany.lol/citylivetour2026