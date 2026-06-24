初単独ライブツアーを5大都市で開催決定！CITY LIVE TOUR2026「EXPLORE THE CITY」6月25日(木)11:00よりチケット先行受付開始！

吉本興業株式会社

CITYが5大都市単独ライブツアー『CITY LIVE TOUR2026「EXPLORE THE CITY」』を開催することが決定しました。

本ツアーでは、2026年9月から、ツアータイトル「EXPLORE THE CITY」の通り、東京・福岡・名古屋・大阪・札幌の5都市を巡り、各地のファンにCITYならではのネタをお届けします。2025年6月の結成から1年を経て満を持してスタートする、初の記念すべき単独ツアーです。

チケットは、6月25日(土)11:00よりFANYチケットにて先行受付を開始します。

CITY コメント

＜小野竜輔(左)＞

囲碁将棋の文田さんにツアーやりなよと言っていただき、

それを石井さんに伝えたらツアー決まりました！ありがとう文田さん！

全都市で文田さんにお土産買います！

＜石井輝明(右)＞

CITYがCITYを巡ることになりました！

全国の皆様にお会いできることを楽しみにしております！

何卒よろしくお願いします！

アイロンヘッドのことも何卒よろしくお願いします！

CITY LIVE TOUR 2026「EXPLORE THE CITY」 公演概要

▼東京公演

日時：9月13日(日)16:45開場/17:00開演

場所：渋谷よしもと漫才劇場

▼福岡公演

日時：9月21日(月・祝)18:45開場/19:00開演

場所：よしもと福岡 大和証券劇場

▼名古屋公演

日時：9月26日(土)13:45開場/14:00開演

場所：大須演芸場

▼大阪公演

日時：10月12日(月・祝)17:45開場/18:00開演

場所：よしもと漫才劇場

▼札幌公演

日時：10月25日(日)18:45開場/19:00開演

場所：ターミナルプラザことにパトス

●チケット料金

前売：3,000円(税込)／当日：3,500円(税込)

●チケット販売スケジュール

・先行受付：6月25日(木)11:00～7月2日(木)11:00

・一般販売：7月5日(日)10:00～

＜販売ページURL（全公演共通）＞

https://r.ticket.fany.lol/citylivetour2026