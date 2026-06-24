ELLEGARDEN、神はサイコロを振らない出演　武尊選手へ最大限のリスペクトを届ける「ETERNAL FIGHTER TAKERU DEEPEST RESPECT」 開催決定！

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9月24日(木)、東京・豊洲PITにて、武尊選手、ELLEGARDEN、神はサイコロを振らない出演のライブイベント「ETERNAL FIGHTER TAKERU DEEPEST RESPECT」を開催することが決定いたしました。

公式サイト :https://eternalfightertakeru.com/チケットはこちら :https://w.pia.jp/t/deepest-respect/

武尊選手は2011年9月24日に行われた「Krush.12」オープニングファイトにてプロデビュー。数々の輝かしい功績を残し、今年2026年4月29日に「ONE SAMURAI 1」にて現役ラストマッチに臨みました。結果は、対戦相手であるロッタン選手からダウンを4度奪い、5回2分22秒、TKO。見事に引退試合を飾り、リベンジを果たすとともに、暫定王座を獲得しました。

武尊

「ETERNAL FIGHTER TAKERU DEEPEST RESPECT」は、格闘技界をリードしてきた武尊選手に最大限のリスペクトと感謝を込め、第二章のスタートにライブの熱量と音楽で花を添えるイベント。ライブを披露するのは、武尊選手と親交の深いELLEGARDENと神はサイコロを振らない。武尊選手は、試合や練習の合間に彼らのライブに足を運び、その音楽からパワーを注入。ELLEGARDENのメンバー・細美武士、神はサイコロを振らないのメンバー・柳田周作は、武尊選手と日頃から親交を深め、熱い声援を送っていました。

ELLEGARDEN神はサイコロを振らない

チケットは、本日6月24日(水)18時 より、チケットぴあにてオフィシャル先行抽選受付がスタート。

一般発売は8月30日（日）10時より。詳細はオフィシャルサイトにてご確認下さい。

チケットはこちら :https://w.pia.jp/t/deepest-respect/公式サイト :https://eternalfightertakeru.com/

『ETERNAL FIGHTER TAKERU DEEPEST RESPECT』

■日程 2026年9月24日(木)

■会場 豊洲PIT （東京都江東区豊洲6-1-23）

■時間 OPEN 18：00／START 19：00

■出演 ELLEGARDEN／神はサイコロを振らない／武尊

■料金 スタンディング 5,900円（税込）

■チケット

オフィシャル1次先行 2026年6月24日(水)18:00～7月15日(水)23：59

オフィシャル2次先行 2026年7月18日(土)18:00～8月3日(月)23：59

プレリザーブ 2026年8月6日（木）18:00～8月18日（火)23：59

チケット一般発売日 2026年8月30日(日)10:00

▶受付URL https://w.pia.jp/t/deepest-respect/(https://w.pia.jp/t/deepest-respect/)

■オフィシャルサイト https://eternalfightertakeru.com/(https://eternalfightertakeru.com/)

※整理番号付き

※入場時ドリンク代必要

※未就学児童入場不可

武尊Profile

元キックボクサー。1991年7月29日生まれ。鳥取県米子市出身。オーソドックススタイルを軸に、圧倒的な攻撃力と勝負強さを誇ったファイター。リーチ173cm。数々の激闘を制し、“ナチュラル・ボーン・クラッシャー”の異名で多くのファンに親しまれてきた。2015年にK-1スーパー・バンタム級、2016年にフェザー級を制覇。さらに2018年にはスーパー・フェザー級王座を獲得し、K-1史上初となる3階級制覇を達成。国内外での人気・実績ともにトップクラスの存在となる。その後もムエタイ王者ヨーキッサダーやペッダムら強豪を次々と撃破し、2022年には東京ドームで那須川天心との世紀の一戦に出場。2023年にはフランスでISKA世界ライト級王座を獲得し、国際舞台でも大きなインパクトを残す。

2024年にはONE Championship日本大会にてスーパーレックとタイトルマッチを行い、さらに9月にはタイ・ルンピニースタジアムでのタン・ジン戦で鮮やかな逆転KO勝利を収める。

2025年には世界的人気を誇るロッタンとの一戦にも挑み、世界レベルでの闘いを続けた。そして2026年4月29日、有明アリーナで開催された「ONE SAMURAI 1」にて、ロッタン・ジットムアンノンとの再戦に勝利し、ONEフライ級キックボクシング暫定世界王座を獲得。有終の美を飾った。