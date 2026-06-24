【GOKUMIN】″ぴったり派″と″しっかり派″、あなたはどっち？｜タイプ別の新作枕2モデル「ミルフィーユピロー NEO」「ハードファイバーピロー」を6月順次発売

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開する寝具ブランド「GOKUMIN」は、2026年6月、寝心地の評価軸が異なる2つの新作枕を発売しました。5種類のウレタンシートで高さ・硬さを16通りに調整できるカスタマイズ枕「ミルフィーユピロー NEO」（6月23日発売）と、横向き寝の頭・首・肩を支える立体形状を採用した硬め・高めの高反発ファイバー枕「ハードファイバーピロー」（6月10日発売）の2モデル。"ぴったり派"と"しっかり派"、枕選びに「あなたはどっち？」という新しい選択軸を提案します。

■ 開発者の想いと背景

枕に求める寝心地は、人によってまったく違います。「もう少しだけ低く／やわらかくしたい」と微調整を求める方もいれば、「横向きで寝るから硬めにしっかり支えてほしい」と決まった寝姿勢を持つ方もいます。

GOKUMIN では今回、タイプの違うこの2モデルを開発しました。カスタマイズで自分仕様にする「ミルフィーユピロー NEO」と、横向き寝に応える「ハードファイバーピロー」。「ぴったり派にも、しっかり派にも、それぞれの答えがあっていい」という想いからお届けします。

■ "あなたはどっち？" 枕タイプ診断

思い当たる項目をチェックしてください。

3個以上当てはまった方が、あなたに合うタイプです。

A：ぴったり派 ―― ミルフィーユピロー NEO 向き

□ 枕を買ったあと、「もう少しだけ低く／やわらかく」と感じることが多い

□ 仰向けで眠りについたはずが、気づけば横向きで朝を迎えている

□ 季節や疲れ具合によって、好みの寝心地が変わる気がする

□ パートナーや家族と同じ枕では、どちらかが我慢している

□ 自分の好みの硬さ・高さが、いまだに分からない

B：しっかり派 ―― ハードファイバーピロー 向き

□ やわらかい枕だと「首が浮いている」気がして落ち着かない

□ 横向きで寝ると、肩に枕が当たって寝返りがしにくい気がする

□ 肩幅があり、低い枕では首元が物足りない

□ 通気性が悪いと、寝汗で目が覚めることがある

□ 中材まで洗えないと、衛生面が気になる

診断結果の見方

・Aが3個以上：ぴったり派。カスタマイズで毎日の寝心地を整える「ミルフィーユピロー NEO」が向きます。

・Bが3個以上：しっかり派。横向き寝に特化した立体形状の「ハードファイバーピロー」が向きます。

・A・B両方が3個以上：寝姿勢や好みが幅広い"複合派"。状況に応じて2モデルの使い分けもおすすめです。

・両方とも3個未満：枕の悩みがまだ顕在化していない初期段階。今の枕の不満点をメモすることから始めると、自分のタイプが見えてきます。

■ "ぴったり派"へ｜「ミルフィーユピロー NEO」

【16通りの組み合わせ、高さも硬さも自由自在】

特性の異なる5種類のウレタンシートを、枚数や重ねる順番を変えるだけで、高さ約6～14cm、やわらかめからしっかりめまで16通りの寝心地にカスタマイズ可能。低めでやさしく包み込まれる寝心地、ほどよい弾力のスタンダード、横向き寝にも合わせやすい高め設定など、その日の気分や寝姿勢に合わせてアレンジできます。

また、調整シートは入れ替えて使用できるため、へたりが気になる方にも長く快適にお使いいただけます。

【頭から首までやさしくフィットするウェーブ形状】

凹凸のあるウェーブ形状が、頭から首元のラインに沿ってやさしくフィット。仰向け・横向き・うつぶせなど、さまざまな寝姿勢に対応し、寝返り時にも首元にフィットしやすい設計です。

【カバー丸洗いOK＋抗菌防臭加工で清潔仕様】

アウター・インナーカバーともに取り外して洗濯機で丸洗い可能。抗菌防臭加工を施し、毎日使う枕を清潔な状態に保てる仕様です。底面の滑り止め加工で寝返り時もズレにくい安定感を実現しました。

【製品情報】ミルフィーユピロー NEO

[商品名]ミルフィーユピロー NEO

[価格]6,398円（税込）（※）

[サイズ]約W50×D35×H12～14cm

[重量]約0.9kg

[カラー]ホワイト／ブラック

[付属品]取扱説明書（保証書付き）

[保証]1年間

[発売日]2026年6月23日（火）

[販売店]

■公式EC：https://gokumin.co.jp/products/g-mlfu-wh-01

■Amazon

・ブラック：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4XYZPPR

・ホワイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4XZWZ41

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/g-mlfu-wh-01/

■Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/g-mlfu-01.html

■au PAY マーケット：https://wowma.jp/item/782428542

■Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1208370199

※商品の価格は変動する可能性があります。

■ 製品の特徴｜「ハードファイバーピロー」

【両サイド高め＋中央くぼみの立体形状で、横向き寝にフィット】

両サイドを高めに、中央をくぼませた立体形状で、横向き寝の頭・首・肩のラインに沿いやすく設計。首まわりが必要以上に沈み込まない硬めの寝心地で、肩幅のある方にも合わせやすい枕です。

【高反発ファイバー素材＋付属シート3枚で約4～13cmの高さ調整】

ポリエチレン100%の高反発ファイバーを中材に採用。頭が沈み込みすぎず、しっかりと支える寝心地を実現しました。付属の高さ調整シート3枚を組み合わせることで、体格や寝姿勢、マットレスとの相性に合わせて約4～13cmの範囲で高さをカスタマイズできます。

【中材まで水洗いOK＋通気性に優れたファイバー構造】

カバーは洗濯機で丸洗い可能、さらに中材も水シャワーで洗い流せるため、汗や皮脂が気になる季節も清潔に使い続けられます。立体的に絡んだファイバー構造により通気性に優れ、湿気や熱がこもりにくい仕様。裏面の滑り止め加工で寝返り時の安定感にも配慮しました。

【製品情報】ハードファイバーピロー

[商品名]ハードファイバーピロー

[価格]7,098円（税込）（※）

[サイズ]約W49×D30×H7～15cm

[重量]約0.9kg

[カラー]ブラック

[付属品]取扱説明書（保証書付き）／高さ調整シート3枚

[保証]1年間

[発売日]2026年6月10日（水）

[販売店]

■公式EC：https://gokumin.co.jp/products/g-hfp-bk-01

■Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4L7T6RH

■楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/gokumin/g-hfp-bk-01/

■Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/shuterlife/g-hfp-bk-01.html

■au PAY マーケット：https://wowma.jp/item/782249168

■Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1208285790

※商品の価格は変動する可能性があります。

■ シリーズ累計販売数 200万枚 「GOKUMIN」とは

GOKUMIN ロゴ

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。 おかげさまで「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

■ 関連プレスリリース

●【GOKUMIN】“眠る時間も、くつろぐ時間も”設計した新ライン｜抱きまくら・背中も支える枕・三角クッション3タイプ4製品を5月25日・26日順次発売

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000369.000036491.html

●【GOKUMIN】約9割が“枕難民”と自覚。～「超無重力ジェルピロー」が高さ・フィット感の悩みをセルフオーダーメイド級に解決～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000036491.html

●【GOKUMIN】熱帯夜が長期化する日本の夏に。“蒸れ・硬さ・支え”を解消する涼感ピロー3タイプを5月12日(火)～順次発売開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000364.000036491.html

■ GOKUMINの公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/

X：https://x.com/gokumin888

LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ

■ 会社概要

株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/