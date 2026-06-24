Z世代に大人気！キーボードアプリ「Simeji」、『アイドリッシュセブン』と第一弾コラボキャンペーンを開催！

バイドゥ株式会社

バイドゥ株式会社(https://www.baidu.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役社長：Feng Jiang）が提供するきせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji(https://simeji.me/)」（iOS、Android版）は、今年11周年を迎える、スマートフォン向けアプリゲームを主軸にしたメディアミックスプロジェクト『アイドリッシュセブン』とのコラボキャンペーンを実施いたします。

本コラボキャンペーンの第一弾として、「限定きせかえキャンペーン」を開催いたします。

さらに、ファンの皆様にお楽しみいただける参加型企画も順次展開予定です。ぜひ続報をご期待ください。

■「アイドリッシュセブン×Simeji」限定きせかえ配布キャンペーン

『アイドリッシュセブン』とSimejiの初コラボを記念して、限定デザインのきせかえを全4種類配布いたします。『アイドリッシュセブン』の世界観を自身のスマホキーボードでお楽しみいただける、ファン必見のデザインをご用意。この機会をぜひお見逃しなく！

＜キャンペーン開催期間＞

2026年6月24日（水）18:00～2026年8月14日（金）23:59

＜参加方法＞

1）スマートフォンに「Simeji」をダウンロード

※既にダウンロードしている場合は最新バージョンへのアップデートをお願いいたします

2）Simeji公式X（@Simeji_pr(https://x.com/Simeji_pr)）のキャンペーン投稿、またはSimejiアプリ内の「アイドリッシュセブン×Simeji」のコラボバナーをタップ

3）欲しいきせかえを選ぶ

4）「XシェアしてきせかえをGET」をタップしてXにてポスト

５）シェア完了後、キャンペーンページに戻り、【きせかえをGET】をタップしてきせかえを入手・適用

＜きせかえイメージ＞

※本企画きせかえはiPad非対応です

※Simejiの無料きせかえは、端末間での引き継ぎをサポートしておりませんので、アンインストールや機種変更の際はご注意ください

■『アイドリッシュセブン』について

スマートフォン向けアプリゲームを主軸にし、音楽・LIVE・アニメ・書籍・タイアップ等、さまざまなメディアを通した、『仲間と共に成長するアイドル』をキーコンセプトとするメディアミックスプロジェクトです。

アプリは全世界で累計 700 万ダウンロードを記録し（※2025 年 7 月時点）、2023 年 5月より公開された、全編ライブ構成の劇場公開映画である『劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD』は、興行収入約 33 億円、動員数約 184 万人を突破！

2025年8月20日に10周年を迎えました。

■権利表記

IDOLiSH7(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)Bandai Namco Music Live Inc.

■公式サイト

https://idolish7.com/

■きせかえ顔文字キーボードアプリ「Simeji」について

Z世代に大人気！ダウンロード数7,500万（※）を誇るキーボードアプリ。キーボードのきせかえやエフェクト機能に加え、20万語以上の顔文字、連発コメのようなユニークな機能を備えたSimejiが表現豊かなコミュニケーションをお手伝いします。

※2025年12月時点、当社調べ（Android版とiOS版の合算）

・HP：https://simeji.me/(https://simeji.me/)

・X（旧Twitter）：https://x.com/Simeji_pr

・Simejiランキング：https://simeji.me/?p=news(https://simeji.me/?p=news)

・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8(https://itunes.apple.com/jp/app/id899997582?mt=8)

・Android版：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adamrocker.android.input.simeji)