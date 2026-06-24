ASTRO(アストロ)のYOON SAN-HA(ユンサナ) 今年もファンコンサートツアーを開催。日本公演の詳細を発表！

株式会社ハルコミュニケイション

ASTRO(アストロ)のYOON SAN-HA(ユンサナ)がソウルを皮切りにした2026単独ファンコンサート

ツアー「2026 YOON SAN-HA FANCON [JUST, NO REASON]」日本公演の詳細を発表。

2ndミニアルバム『CHAMELEON』から10か月ぶりに5/20にリリースされた3rdミニアルバム[NO

REASON]。自身の本質に向き合ったという『NO REASON』がツアータイトルとなった本公演は、『説明が不要な、ユンサナそのものの自信』という意味が込められています。

また、VIP席確約、宿泊、VIP特典、オリジナルポストカードなどがセットになった各公演100名様

限定（抽選）のJTB宿泊付きオフィシャルツアーも実施決定。

本日、6/24（水）18時からのJTB受付サイトでスタートします。

【2026 YOON SAN-HA FANCON [JUST, NO REASON] in JAPAN 公演概要】

■開催日時

2026/8/16(日) 東京都・LINE CUBE SHIBUYA

OPEN 13：45 / START 14:30

2026/8/16(日) 東京都・LINE CUBE SHIBUYA

OPEN 17：45 / START 18：30

■チケット価格

VIP席：\28,000 (税込)

・客席前方エリア確約

・終演後お見送り会

・限定フォトカード付

※抽選で終演後グループ撮影会（5名×15グループ）、直筆サイン入りチェキ（15名）

指定席：\16,000(税込)

・限定フォトカード付

※抽選で終演後グループ撮影会（10名×5グループ）

※来場者の中から直筆サイン入りA4ポスター （抽選、1公演につき300名）

●未就学児入場不可

●撮影・録音・録画行為禁止（携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の

持込不可）

●公演当日、映像および写真撮影のカメラが入ります。収録された映像・写真は商品化や

プロモーション等に使用される可能性がございます。予めご了承下さい。

●転売目的のチケット購入はご遠慮ください。オークションでの出品などが発覚した場合は

出品者及び購入者の入場を拒否させていただきます。また、公演当日にはご本人確認を

する場合があります。

●座席位置によってステージ演出の全体・一部、ステージが見えにくい場合がございます。

視界不良によるチケットの払い戻しはできません。

●VIP席は状況によりエリアを拡大する場合もございます。

●その他の注意事項 https://hal-event.jp/yoonsanha/justnoreason/

■券売スケジュール

・オフィシャル1次先行：6/24(水)18:00～7/5(日)23:59

・JTBオフィシャルツアー発売(抽選)：6/24(水)18:00～7/5(日)23:59

・iT'S MEMBER先行(抽選)：6/24(水)18:00～7/5(日)23:59

・オフィシャル2次先行：7/10(金)18:00～7/20(月祝)23:59

・プレイガイド(e+)先行(先着)：7/29(水)18:00～7/31(金)23:59

・一般発売：8/1(土)10:00～

■イベントオフィシャルサイト

https://hal-event.jp/yoonsanha/justnoreason/

■公演に関するお問合せ

サンライズプロモーション 0570-00-3337(平日12:00～15:00)

■チケットに関するお問い合わせ

イープラス https://support-qa.eplus.jp/