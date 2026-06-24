ASTRO(アストロ)のYOON SAN-HA(ユンサナ) 今年もファンコンサートツアーを開催。日本公演の詳細を発表！
ASTRO(アストロ)のYOON SAN-HA(ユンサナ)がソウルを皮切りにした2026単独ファンコンサート
ツアー「2026 YOON SAN-HA FANCON [JUST, NO REASON]」日本公演の詳細を発表。
2ndミニアルバム『CHAMELEON』から10か月ぶりに5/20にリリースされた3rdミニアルバム[NO
REASON]。自身の本質に向き合ったという『NO REASON』がツアータイトルとなった本公演は、『説明が不要な、ユンサナそのものの自信』という意味が込められています。
また、VIP席確約、宿泊、VIP特典、オリジナルポストカードなどがセットになった各公演100名様
限定（抽選）のJTB宿泊付きオフィシャルツアーも実施決定。
本日、6/24（水）18時からのJTB受付サイトでスタートします。
【2026 YOON SAN-HA FANCON [JUST, NO REASON] in JAPAN 公演概要】
■開催日時
2026/8/16(日) 東京都・LINE CUBE SHIBUYA
OPEN 13：45 / START 14:30
2026/8/16(日) 東京都・LINE CUBE SHIBUYA
OPEN 17：45 / START 18：30
■チケット価格
VIP席：\28,000 (税込)
・客席前方エリア確約
・終演後お見送り会
・限定フォトカード付
※抽選で終演後グループ撮影会（5名×15グループ）、直筆サイン入りチェキ（15名）
指定席：\16,000(税込)
・限定フォトカード付
※抽選で終演後グループ撮影会（10名×5グループ）
※来場者の中から直筆サイン入りA4ポスター （抽選、1公演につき300名）
●未就学児入場不可
●撮影・録音・録画行為禁止（携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の
持込不可）
●公演当日、映像および写真撮影のカメラが入ります。収録された映像・写真は商品化や
プロモーション等に使用される可能性がございます。予めご了承下さい。
●転売目的のチケット購入はご遠慮ください。オークションでの出品などが発覚した場合は
出品者及び購入者の入場を拒否させていただきます。また、公演当日にはご本人確認を
する場合があります。
●座席位置によってステージ演出の全体・一部、ステージが見えにくい場合がございます。
視界不良によるチケットの払い戻しはできません。
●VIP席は状況によりエリアを拡大する場合もございます。
●その他の注意事項 https://hal-event.jp/yoonsanha/justnoreason/
■券売スケジュール
・オフィシャル1次先行：6/24(水)18:00～7/5(日)23:59
・JTBオフィシャルツアー発売(抽選)：6/24(水)18:00～7/5(日)23:59
・iT'S MEMBER先行(抽選)：6/24(水)18:00～7/5(日)23:59
・オフィシャル2次先行：7/10(金)18:00～7/20(月祝)23:59
・プレイガイド(e+)先行(先着)：7/29(水)18:00～7/31(金)23:59
・一般発売：8/1(土)10:00～
■イベントオフィシャルサイト
https://hal-event.jp/yoonsanha/justnoreason/
■公演に関するお問合せ
サンライズプロモーション 0570-00-3337(平日12:00～15:00)
■チケットに関するお問い合わせ
イープラス https://support-qa.eplus.jp/