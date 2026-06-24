ASTRO(アストロ)のYOON SAN-HA(ユンサナ) 今年もファンコンサートツアーを開催。日本公演の詳細を発表！

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株式会社ハルコミュニケイション


ASTRO(アストロ)のYOON SAN-HA(ユンサナ)がソウルを皮切りにした2026単独ファンコンサート


ツアー「2026 YOON SAN-HA FANCON [JUST, NO REASON]」日本公演の詳細を発表。



2ndミニアルバム『CHAMELEON』から10か月ぶりに5/20にリリースされた3rdミニアルバム[NO


REASON]。自身の本質に向き合ったという『NO REASON』がツアータイトルとなった本公演は、『説明が不要な、ユンサナそのものの自信』という意味が込められています。


また、VIP席確約、宿泊、VIP特典、オリジナルポストカードなどがセットになった各公演100名様


限定（抽選）のJTB宿泊付きオフィシャルツアーも実施決定。


本日、6/24（水）18時からのJTB受付サイトでスタートします。




【2026 YOON SAN-HA FANCON [JUST, NO REASON] in JAPAN　公演概要】


　■開催日時


　　2026/8/16(日)　 東京都・LINE CUBE SHIBUYA　


　　　　　　　 OPEN 13：45 / START 14:30


　　2026/8/16(日)　 東京都・LINE CUBE SHIBUYA　


　　　　　　　 OPEN 17：45 / START 18：30


　■チケット価格


　　VIP席：\28,000 (税込)


　　　　　　・客席前方エリア確約


　　　　　　・終演後お見送り会


　　　　　　・限定フォトカード付


　　　　　　※抽選で終演後グループ撮影会（5名×15グループ）、直筆サイン入りチェキ（15名）


　 指定席：\16,000(税込)


　　　　　　・限定フォトカード付


　　 　　　 ※抽選で終演後グループ撮影会（10名×5グループ）


※来場者の中から直筆サイン入りA4ポスター （抽選、1公演につき300名）



●未就学児入場不可


●撮影・録音・録画行為禁止（携帯電話に付属のカメラを除くカメラ・ビデオカメラ等の


持込不可）


●公演当日、映像および写真撮影のカメラが入ります。収録された映像・写真は商品化や


プロモーション等に使用される可能性がございます。予めご了承下さい。


●転売目的のチケット購入はご遠慮ください。オークションでの出品などが発覚した場合は


出品者及び購入者の入場を拒否させていただきます。また、公演当日にはご本人確認を


する場合があります。


●座席位置によってステージ演出の全体・一部、ステージが見えにくい場合がございます。


視界不良によるチケットの払い戻しはできません。


●VIP席は状況によりエリアを拡大する場合もございます。


●その他の注意事項　https://hal-event.jp/yoonsanha/justnoreason/



■券売スケジュール


・オフィシャル1次先行：6/24(水)18:00～7/5(日)23:59


・JTBオフィシャルツアー発売(抽選)：6/24(水)18:00～7/5(日)23:59


　 ・iT'S MEMBER先行(抽選)：6/24(水)18:00～7/5(日)23:59


・オフィシャル2次先行：7/10(金)18:00～7/20(月祝)23:59


　 ・プレイガイド(e+)先行(先着)：7/29(水)18:00～7/31(金)23:59


　 ・一般発売：8/1(土)10:00～



■イベントオフィシャルサイト


https://hal-event.jp/yoonsanha/justnoreason/　


　


■公演に関するお問合せ


　　サンライズプロモーション 0570-00-3337(平日12:00～15:00)



■チケットに関するお問い合わせ


イープラス https://support-qa.eplus.jp/