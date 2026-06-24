ダンススタジオ『STUDIO IC』をオープンしたDA PUMP TOMOにインタビュー！「地元でダンススクールを開校するのが夢だった」【YOUTH TIME JAPAN 2026年6・7月号】

株式会社シップDA PUMP TOMO（提供画像）

株式会社シップ（東京都港区）は、全国の高校のみに配布するフリーペーパー『YOUTH TIME JAPAN 2026年6・7月号』を6月19日に発行しました。

今号の「YTJ Pick Up！」には、ボーカル＆パフォーマンスグループ・DA PUMPのTOMOさんが登場。10年以上前から「地元でダンススクールを開校するのが夢だった」と話すTOMOさんがついに愛知県名古屋市にダンススタジオ『STUDIO IC』をオープン！ダンスを始めたきっかけや、ダンススクールを通して生徒たちに学んでほしいことなどを聞きました。

本リリースではインタビューの一部を抜粋してご紹介します。

Q ．ダンスを始めたきっかけを教えてください。

僕がダンスを始めたのは17歳の高校生の時でした。その頃は今みたいにダンスが身近なものではない時代で。周りにダンスをしている人が1人もいない中、学校の授業で創作ダンスを考えなければいけない状況になったんですよ。そこで、テレビでアーティストが踊っているのを録画してコマ送りにして見始めたのが、最初にダンスに触れ合ったきっかけでした。当時はテレビが情報源だったので、DA PUMPのダンスも参考にしていましたね。

Q ．ダンサーを目指そうと思ったきっかけを教えてください。

めちゃくちゃ軽い考えではあるのですが、文化祭でダンスをしたら女の子にすごくモテたんです（笑）。当時は自分の表現方法というとスポーツかおしゃべりなどの身近なものだったのですが、音に乗せてダンスをした時にみんなから反応をもらえたことがすごく嬉しくて。そこからダンスにハマっていきました。高校卒業後はダンスで頑張りたいという思いがあったので、新聞の切り抜きで見つけた「沖縄アクターズスクール東京校」のオーディションを受けて、合格したので高校卒業を機に上京しました。そこからはアルバイトをしながらスクールに通って、とにかくダンスを上手くなるために練習する日々でした。

Q ．ダンスをするなかで転機となった経験はありますか？

今ダンス歴が30年近くなってきているんですけど、何回か衝撃的なことはありましたね。その中の一つを挙げるとすると、アメリカに行った時の衝撃はすごすぎましたね。それまでダンス・ヒップホップというカルチャーに憧れて生きてきたんですけど、アメリカに行ったら街の中にそれが全部あったんです。例えば落ちているゴミですらかっこいいと思うほど、街を歩いていて刺激がありました。当時は今みたいにインターネットがなかったので、紙の地図を持ちながらアメリカの街をドライブをしたりしていました。もちろんダンスレッスンにも行くのですが、めちゃくちゃ上手い人がたくさんいるんですよ。生徒のなかにも先生レベルの人たちがいるので、“こいつらと肩を並べてやらないといけないのか”と思ったり、アメリカに行った時の衝撃はとんでもなかったです。

Q ．ダンスで挫折した経験はありますか？

僕はめちゃくちゃポジティブマインドなので、失敗してもこれはこれで……と変換しちゃうクセがあって。“失敗も無駄じゃないのかな”と捉えています。挫折なのかはわからないですが、お金がなかったのが一番キツかったかもしれないです。お金がない中でどうやっていいものを作るかを考えていました。あと大きな悩みというところでは、ダンサーとしてどうなっていくのか明確じゃなかった時期は不安ではありましたね。ダンスでお金を稼げるようになって、レッスンを持ったり、バックダンサーをやったりして、アルバイトを辞められるようになって。その一方で、“ストリートダンサーの次のステージって何なんだろう”と、将来に対する不安を感じていた時期もありました。

Q ．ダンサーとしてなりたい姿を明確に見つけたのはいつだったのですか？

僕が27歳の頃、DA PUMPがやっていたダンス番組『スーパーチャンプル』に出演したのをきっかけに、ISSAくんが僕のショーを見に来てくれたり、とても仲良くさせていただいていたんです。その時に、ISSAくんからDA PUMPのメンバーを増やしたいからメンバーに入ってくれないかと声をかけていただいて。誘われた時に、DA PUMPの映像を見てダンスを始めて、DA PUMPみたいになりたかった過去の自分を思い出したんですよね。それまではダンスを始めたきっかけを忘れてたまま、ただひたすらダンスが上手くなりたいということしか思っていなくて。ISSAくんに声をかけてもらった時に、そのことを思い出して、そこで将来像が見えたかなという感覚がありましたね。

Q ．5月17日にダンススタジオ『STUDIO IC』をオープンしましたが、今の心境を教えてください。

10年以上前からダンススクールをやりたいなと思っていて、タイミングを伺いつつ、オープンに向けて事務所に相談をしていたんです。それが少しずつ動き始めたのが昨年で、ついに5月17日にオープンすることができました。思い描いていたものが具現化されていくのがすごく楽しくて、実際にオープンしたダンススタジオを見た時は感動的なものがありましたね。メンバーのKIMIちゃんとISSAくんがサプライズでわざわざ名古屋まで来てくれて、それもすごく嬉しかったです。

インタビュー全文はYTJP webにて公開しています。

https://www.ytjp.jp/2026/6/19/interview-dapump-tomo

■YOUTH TIME JAPAN 2026年6・7月号 コンテンツ

(C)YOUTH TIME JAPAN project

【Cover Story】

・あいみょん

【YTJ Pick Up！】

・映画『だぁれかさんとアソぼ？』出演 星乃あんな

・ダンススタジオ『STUDIO IC』プロデューサー DA PUMP TOMO

【Spotlight】

・千葉県立幕張総合高等学校 水球部

【全国高校生NEWS】

・山梨県立北杜高等学校「食杜北杜」

【なにものがたり】

・女子高生レーシングドライバー 松井沙麗

【Worker's file】

・ディスプレイ総合企業 製作担当 松本神楽

【YTJP海外ナビ ～ワーキングホリデー編～】

・大韓民国

【高校生調査】

・青切符制度施行以降、取り締まりの強化を感じる？

・青切符制度施行を機に気を付けるようになったこと

【プレゼントクイズに挑戦！】

クイズを解いて映画GIFT （2,000円分）をゲット

発行形態：フリーペーパー

ページ：16ページ

配布対象：YTJPに参加している全国の高等学校

配布校数：約2,000校

発行：株式会社シップ

■YOUTH TIME JAPAN projectについて

YOUTH TIME JAPAN project（YTJP）は、全国の高校の放送部・生徒会を中心としたネットワークです。1998年の発足以来、「メディア教育」「キャリア教育」の支援・応援を理念に、未来を担う高校生を対象としたさまざまなプログラムを展開しています。

「YTJP web」では、全国の高校生1,000人以上を対象としたアンケート結果を発表する「高校生調査」をはじめ、高校生の活動を紹介する「全国高校生NEWS」など、高校生に関するさまざまな情報を発信しています。

【主な事業内容】

■フリーペーパー『YOUTH TIME JAPAN』の編集・発行

全国の高校約2,000校に配布する高校生向けフリーペーパー。エンタメや商品・サービス情報のほか、著名人へのインタビュー、高校生による部活動・委員会活動レポートなどを掲載しています。

※YTJP参加校への配布のみで、一般流通には対応しておりません。

■校内放送活動支援

アーティスト楽曲や映画、サービス、キャンペーン情報などを収録した校内放送向け音源を提供し、昼休みを中心とした校内放送活動を支援しています。

■学内サンプリングプロモーション

食品・飲料・文具・日用品などの商品やノベルティの学内サンプリングを実施しています。

■YTJP webでのニュース配信

部活動・委員会活動・課外活動・高校生イベントに関するレポートや、高校生調査の結果など、高校生に特化したニュースを日々発信しています。

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