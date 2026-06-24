ファイティングイーグルス名古屋所属のプロバスケットボール選手・宇都宮陸がFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【宇都宮陸 オフィシャルメンバーシップ】をオープン

THECOO株式会社

THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、宇都宮陸の公式ファンコミュニティ『宇都宮陸 オフィシャルメンバーシップ』を6月12日にオープンしました。

「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。



◆ 宇都宮陸プロフィール

生年月日：2002年12月6日

出身地：愛媛県松山市

ポジション：PG（ポイントガード）

＜経歴＞

報徳学園高等学校

京都産業大学

2022：愛媛オレンジバイキングス（特別指定選手）

2022：アルバルク東京（特別指定選手）

2024-：ファイティングイーグルス名古屋

愛媛県松山市出身。持ち味であるスピードと高いバスケットボールIQを武器に、高校は兵庫県の強豪・報徳学園高等学校へ進学。司令塔としてチームをけん引し、学校史上初となるインターハイベスト8進出に大きく貢献した。

京都産業大学では1年次から主力として活躍。第48回関西学生選手権では総アシスト数2位を記録するなど、その実力を発揮した。大学4年時には第51回関西学生選手権と2024年度関西学生リーグ戦の2冠達成に貢献し、自身も最優秀選手賞（MVP）を受賞した。

2022年に愛媛オレンジバイキングス、同年にアルバルク東京の特別指定選手としてプレー。2024年にはファイティングイーグルス名古屋へ特別指定選手として加入し、B.LEAGUEの舞台へ挑戦。2025年に契約継続、2026年はさらなる飛躍が期待される若手ポイントガードとして注目を集めている。

◆ コミュニティ概要

▼スタンダードプラン（月額\1,000）

まずは気軽に参加したい方におすすめのプランです。

- タイムライン投稿（近況・試合の裏話など）

- 生配信／ラジオ配信（アーカイブなし）

- スクラッチくじ（ここだけの景品が当たるチャンス）

- デジタル会員証

- デジタルバースデーカード（お誕生日に僕からメッセージ）

- 限定グッズ購入権利

▼プレミアムプラン（3,000円／月）

より深く交流したい方、特別な体験をしたい方におすすめです。

スタンダードプランのすべてに加え、

- オフ会参加権（直接会って交流できるイベント ※オフシーズンの開催を予定）

- 月1オンラインミーティング（ZOOM）

- グループチャット（ファン同士や僕との交流）

- 全配信アーカイブ視聴

- デジタルファンレターボックス（僕と1on1トーク）

- プレミアム限定グッズ購入権利

皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！

◆ ダウンロード

アプリ名 ： Fanicon

対応端末 ： iPhone／Android版

提供場所 ： App Store／Google Play

URL ：https://fanicon.net/fancommunities/7229

■ Fanicon（ファニコン）について

Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。

「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。

公式ページ：https://service.fanicon.net/

公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia

■ THECOO株式会社について

THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。

■ 会社概要

社名：THECOO株式会社

代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人

所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階

設立 ：2014年1月20日

URL ：https://thecoo.co.jp