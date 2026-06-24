ファイティングイーグルス名古屋所属のプロバスケットボール選手・宇都宮陸がFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【宇都宮陸 オフィシャルメンバーシップ】をオープン
THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、宇都宮陸の公式ファンコミュニティ『宇都宮陸 オフィシャルメンバーシップ』を6月12日にオープンしました。
「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。
◆ 宇都宮陸プロフィール
生年月日：2002年12月6日
出身地：愛媛県松山市
ポジション：PG（ポイントガード）
＜経歴＞
報徳学園高等学校
京都産業大学
2022：愛媛オレンジバイキングス（特別指定選手）
2022：アルバルク東京（特別指定選手）
2024-：ファイティングイーグルス名古屋
愛媛県松山市出身。持ち味であるスピードと高いバスケットボールIQを武器に、高校は兵庫県の強豪・報徳学園高等学校へ進学。司令塔としてチームをけん引し、学校史上初となるインターハイベスト8進出に大きく貢献した。
京都産業大学では1年次から主力として活躍。第48回関西学生選手権では総アシスト数2位を記録するなど、その実力を発揮した。大学4年時には第51回関西学生選手権と2024年度関西学生リーグ戦の2冠達成に貢献し、自身も最優秀選手賞（MVP）を受賞した。
2022年に愛媛オレンジバイキングス、同年にアルバルク東京の特別指定選手としてプレー。2024年にはファイティングイーグルス名古屋へ特別指定選手として加入し、B.LEAGUEの舞台へ挑戦。2025年に契約継続、2026年はさらなる飛躍が期待される若手ポイントガードとして注目を集めている。
◆ コミュニティ概要
▼スタンダードプラン（月額\1,000）
まずは気軽に参加したい方におすすめのプランです。
- タイムライン投稿（近況・試合の裏話など）
- 生配信／ラジオ配信（アーカイブなし）
- スクラッチくじ（ここだけの景品が当たるチャンス）
- デジタル会員証
- デジタルバースデーカード（お誕生日に僕からメッセージ）
- 限定グッズ購入権利
▼プレミアムプラン（3,000円／月）
より深く交流したい方、特別な体験をしたい方におすすめです。
スタンダードプランのすべてに加え、
- オフ会参加権（直接会って交流できるイベント ※オフシーズンの開催を予定）
- 月1オンラインミーティング（ZOOM）
- グループチャット（ファン同士や僕との交流）
- 全配信アーカイブ視聴
- デジタルファンレターボックス（僕と1on1トーク）
- プレミアム限定グッズ購入権利
皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！
◆ ダウンロード
アプリ名 ： Fanicon
対応端末 ： iPhone／Android版
提供場所 ： App Store／Google Play
URL ：https://fanicon.net/fancommunities/7229
■ Fanicon（ファニコン）について
Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。
「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。
公式ページ：https://service.fanicon.net/
公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia
■ THECOO株式会社について
THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。
■ 会社概要
社名：THECOO株式会社
代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人
所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階
設立 ：2014年1月20日
URL ：https://thecoo.co.jp