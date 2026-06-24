自分らしい美しさを自由に表現する韓国発メイクアップブランド「ENTROPY」がA:PERSにて期間限定イベントを開催！ポップアップイベント第10弾

株式会社L＆K

株式会社L&Kが運営する体験型ライフスタイルセレクトショップ「A:PERS（エイパース）」では、韓国発メイクアップブランド「ENTROPY（エントロピー）」のPOP-UP EVENTを、6月26日（金）～7月15日（水）の期間限定で開催いたします。

本イベントでは、ENTROPYの人気アイテムを実際にお試しいただけるほか、A:PERS限定のノベルティイベントやSNSフォローキャンペーンをご用意。ENTROPYならではの感性あふれる世界観と、トレンド感のあるメイクアップアイテムを楽しめる特別なイベントとなっております。

■ENTROPYについて

ENTROPY（エントロピー）は、個性と美しさを自由に表現する韓国発のメイクアップブランドです。

ブランド名の由来でもある「エントロピー」という概念から着想を得て、決められた美しさにとらわれず、一人ひとりが持つ個性や感性を自由に表現できるメイクアップを提案しています。ENTROPYは、リップ、チーク、グロス、ブロウ、ラッシュなど、日常のメイクに取り入れやすいアイテムを幅広く展開。韓国らしい感度の高いビジュアルと、実用性を兼ね備えた商品設計で、自分らしいメイクを楽しめるラインアップを揃えています。

なかでも、アクセサリー感覚で楽しめる「チャームティント」や、持ち運びにも便利な「スライドアップドウチーク」は、ENTROPYならではのデザイン性と使いやすさを感じられるアイテムです。

また、ENTROPYは性別や固定されたイメージにとらわれない、自由でニュートラルなムードもブランドの魅力のひとつ。カラーや質感を通じて、その日の気分やファッションに合わせたメイクアップを楽しむことができます。

今回のA:PERS POP-UPでは、ENTROPYの人気アイテムを実際に手に取りながら、ブランドならではの世界観を体験いただけます。

■PICK UP ITEM

●チャームティント

ENTROPYを代表する人気アイテムのひとつ。

リップメイクとアクセサリー感覚を同時に楽しめる、デザイン性の高いリップティントです。

みずみずしいツヤ感と鮮やかな発色で、唇を美しく彩ります。

持ち運びしやすく、ポーチに入れているだけでも気分が上がるENTROPYらしいアイテムです。

●スライドアップドウチーク

自然な血色感を演出するスティックタイプのチークです。

肌になじみやすく、頬にやわらかな色味をプラスすることで、簡単にトレンド感のあるメイクを楽しめます。

コンパクトなサイズ感で持ち運びにも便利なため、外出先でのメイク直しにもおすすめです。

■イベント内容

A:PERSでは今回のPOP-UPイベントをたくさんの方に楽しんでいただけるよう、限定のノベルティイベントを実施いたします。

【EVENT】

商品別の購入特典をご用意！豪華ノベルティをプレゼント！

１. シャンパンコレクションご購入

・ボディキャップ

・アクセサリーバックブローチ

２. スライドアップドウチークを2個ご購入

・シリコンケース

・ハートキーリング

３. ボディハイライターご購入

・オリジナルポーチ

４. チャームティントご購入

・ハートエンジェルキーリング

【購入金額別ノベルティ】

５.税込3,000円以上ご購入

・チャームティント プレゼント

６.税込5,000円以上ご購入

・ENTROPY 51% Lip Serum プレゼント

７.【SNS EVENT】

ENTROPYの商品購入後に公式Instagramをフォローしていただいた方には店頭でミニティント（サーモンチェリーカラー）をプレゼント

※すべてのイベントは無くなり次第終了になります。

さらにA:PERS公式instagramではプレゼントキャンペーンも開催！

■開催概要

イベント名：ENTROPY × A:PERS POP-UP EVENT

開催期間：6月26日（金）～7月15日（水）

開催場所：A:PERS

住所：東京都新宿区百人町2-1-1 K-PLAZA 1号館 1階

営業時間：10:00～22:00

アクセス：JR新大久保駅 徒歩3分

■A:PERSとは

A:PERSは、“多様な美しさを、一つの空間に”をテーマに、韓国コスメやライフスタイルアイテムを展開する体験型セレクトショップです。

店内ではブランドの世界観を体験できるPOP-UPスペースを常設し、限定イベントや特別企画を通して、新しい発見と出会いをお届けしています。

今回のPOP-UPイベントではENTROPYのオリジナルのブースをお楽しみいただけます。

■会社概要

会社名：株式会社L&K

所在地：東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル10F

代表者：代表取締役 李 政益

URL：https://www.landkcosme.com

■公式SNS

A:PERS公式Instagram：https://www.instagram.com/apers_official

A:PERS公式X：https://x.com/APERS_Official

■お問い合わせ

株式会社L&K PR担当

MAIL：info@landkcosme.com

TEL：03-6272-8319