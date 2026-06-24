【長野県東御市】温泉で遊ぶ、食べる、巡る！湯楽里館「おらほ感謝祭2026」7月4日・5日に開催

東御市

長野県東御市にある湯楽里館は、日頃のご愛顧に感謝を込めて、2026年7月4日（土）・5日（日）の2日間、館内各所で楽しめるイベント「おらほ感謝祭2026」を開催します。

「おらほ感謝祭」は、温泉利用者や地域の皆さまに、湯楽里館をより楽しく、より身近に感じていただくための感謝イベントです。

館内を巡って楽しむ企画や、食・体験・買い物を楽しめる催しを多数用意し、家族連れから大人まで幅広い世代がお楽しみいただける2日間となっています。

会場となる湯楽里館は、長野県東御市のぶどう畑に囲まれた丘の上に建つ日帰り温泉施設です。

北アルプスや美ヶ原、八ヶ岳連峰まで望む眺望が魅力で、露天風呂や大浴場、サウナなどで、四季折々の景色を楽しみながらゆったりと過ごすことができます。

北アルプスや美ヶ原、八ヶ岳連峰を望む湯楽里館からの眺望

また、館内には東御市産ワインやクラフトビールを紹介する「ワイン＆ビアミュージアム」を併設。

千曲川ワインバレーの多彩なワイナリーの特徴や造り手の想いに触れながら、ワインの試飲や地ビール「オラホビール」も楽しめます。

物産ショップでは地元特産品も購入でき、温泉と地域の味覚を一度に楽しめるスポットです。

東御市産ワインやオラホビールを楽しめる「ワイン＆ビアミュージアム」

7月4日（土）は、地元業者である武田味噌さんを講師に迎える「味噌仕込み体験」や、ワイン＆ビアガーデン、腕相撲大会などを実施します。

7月5日（日）は、初出店となる「出張ゲーム屋」をはじめ、温泉deマルシェ、食堂限定のデカ盛りメニュー「ゆらりセット」、数量限定の豚汁ふるまいなどを開催します。

また、両日とも館内に隠された温泉御優待券を探す「トレジャーハント」や、お会計500円ごとにスタッフとじゃんけんができる「ゆらりジャン券」、水風呂にクールな入浴剤を投入する「イベント水風呂」を実施。小学生にはソフトクリーム50円引き券のプレゼントも予定しています。

夏の始まりに、温泉と地域のにぎわいを楽しめる「おらほ感謝祭2026」。

ぜひ湯楽里館へお越しください。

開催概要

7月4日（土）のプログラム7月5日（日）のプログラムイベント名

おらほ感謝祭2026

開催日

2026年7月4日（土）・7月5日（日）

※開催時間は企画により異なります。詳しくはチラシまたは湯楽里館公式Instagramをご確認ください。

会場

湯楽里館（長野県東御市和3875）

主催

湯楽里館

主な内容7月4日（土）- トレジャーハント- ゆらりジャン券- イベント水風呂- 腕相撲大会- 味噌仕込み体験- ワイン＆ビアガーデン- キッチンカー出店予定7月5日（日）- トレジャーハント- ゆらりジャン券- イベント水風呂- 出張ゲーム屋- 温泉deマルシェ- デカ盛り第三弾「ゆらりセット」- 豚汁ふるまい備考

一部イベントは数量限定・先着順・要予約です。

詳細はチラシまたは湯楽里館公式Instagramをご確認ください。

https://www.instagram.com/yurarikan1034

問い合わせ先

当日は、温泉・グルメ・体験企画を通じて、地域の皆さまに楽しんでいただける内容を多数ご用意しています。

報道関係者の皆さまにおかれましては、地域のにぎわいづくりや温泉施設を活用した交流イベントとして、ぜひご取材いただけますと幸いです。

湯楽里館

電話：0268-63-4126

東御市商工観光課

電話：0268-64-5895