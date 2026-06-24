【7/7(火)・8(水)開催】鳥取市で首都圏の企業経営層を対象に、2日間の「地域共創・ビジネス交流ツアー」を実施

シビレ株式会社

「OFF TOKYO」というビジョンを掲げ、東京にこだわらない生き方を発信しているシビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木翠）は、首都圏のIT・農業・まちづくり分野の企業経営層を対象に、鳥取市で「地域共創・ビジネス交流ツアー」を開催します。10月には第2回を、12月にはツアー参加企業や鳥取市の担当者との交流会をOFF TOKYO（東京都中央区）で開催予定です。

ツアー開催の目的

鳥取市は、農業・宇宙・製造・ITなどの分野において、産学官金が一体となった連携体制のもと、企業の進出やスタートアップ支援に力を入れる地域です。駅周辺での約50年ぶりとなる再開発事業に合わせ、ビジネス共創拠点の整備をはじめとしたプロジェクトも多数進行しています。

本ツアーは、企業訪問・現地視察を通じた鳥取市の課題や可能性の理解、現地事業者とのネットワーク形成、新規事業や実証実験・協業の可能性探索などの機会として開催します。

開催概要

ツアーの行程（訪問・視察予定先）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18592/table/127_1_88379c3c419128865f045979f54aa7be.jpg?v=202606240651 ]

1日目

- 中心市街地の視察（鳥取市職員による案内）- - 中心市街地の現状、官民連携のまちなか再生プロジェクトについて- - 地域課題と企業の協業可能性の検討- - 今後のまちづくりの方向性について- 鳥取市まちなかビジネス共創スクエア カトカミ（以下「カトカミ」）見学- - オープニングイベント（トークセッション、懇親会）への参加- - カトカミ入居企業、市内事業者との交流

2日目

- 農業系企業2社- - ICTを活用したスマート農業に取り組む企業の訪問- 鳥取銀行- - 地域活性化事業、企業との連携について- 鳥取大学- - 産学連携の可能性の検討- 振り返り、意見交換

※第1回の参加企業の募集は終了しております。

第2回、および交流会への参加は準備募集を行う予定です。参加に関心のある企業からの問い合わせを受け付けています。

カトカミについて

カトカミは、地元で愛された文具店をリノベーションしたビジネス共創拠点です。

多様な人々が集い・つながることで、ビジネスによる地域課題の解決や、エリアの価値向上を目指しています。

▼詳細はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000117.000018592.html

▼カトカミ ホームページ

https://katokami.jp/

7/7（火）のグランドオープン時には、起業・創業、まちづくり、エリア価値向上をテーマにしたトークセッション・懇親会が開催されます。

▼詳細はこちら

https://katokami.jp/event/321/

今後の予定

第2回ツアー

10月19日（月）～20日（火）に第2回のツアー開催を予定しています。

IT・宇宙関連・ものづくりなどの分野に関して、5社程度の参加を想定しています。

交流会（東京開催）

各回のツアー参加企業や鳥取市の担当者と、現地で感じたリアルな所感や可能性の共有、意見交換、進出や協業の相談を行うことのできる交流会を企画しています。

ツアーや現地訪問の有無を問わず、参加いただける形で開催予定です。

第2回ツアーや交流会への参加、鳥取市のビジネス環境や企業立地・市内事業者との協業に関心のある企業は、シビレ株式会社・鳥取市までお問い合わせください。

シビレ株式会社

本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F

設立：2016年1月

代表取締役：鈴木 翠

資本金：11, 000, 000円

HP：https://sibire.co.jp/

事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業

【お問い合わせ】

・シビレ株式会社 担当：高橋

メールアドレス：event@sibire.co.jp

営業時間：9時30分～17時00分（お問い合わせはメールでお願いいたします）

・鳥取市 企業立地・支援課（誘致・振興係） 担当：大塚、手嶋

電話番号：0857-20-3225