【千葉/袖ケ浦】元オリンピック日本代表 鈴木 明子 氏による「ひとつひとつ、少しずつ。夢への道のり」講演会（市民三学大学講座）を７月４日（土）に開催します！

袖ケ浦市【先着630名・事前申込不要】鈴木明子氏の特別講演を袖ケ浦市民会館で開催。実践発表ではジュニアオーケストラの生演奏も（7月4日）

千葉県袖ケ浦市は、次代を担う青少年の健全育成と地域における育成活動の促進を目的とし、令和8年7月4日（土）に袖ケ浦市民会館にて「令和8年度袖ケ浦市青少年健全育成推進大会」および「市民三学大学講座（記念講演）」を開催いたします。

本イベントでは、プロフィギュアスケーターで元オリンピック日本代表の鈴木明子氏をお招きし、「ひとつひとつ、少しずつ。夢への道のり」と題した特別講演を入場無料で実施します。また、袖ケ浦市ジュニアオーケストラによる実践発表なども行い、地域全体で子どもの未来を応援する機運を高めます。

本イベントの見どころ

元オリンピック日本代表・鈴木明子氏による特別講演

世界を舞台に活躍された鈴木明子氏にご登壇いただき、夢に向かって歩み続ける大切さや、その道のりでの葛藤・成長についてお話しいただきます。青少年はもちろん、子育て中の保護者や目標に向かって頑張るすべての方に響く内容です。

袖ケ浦市ジュニアオーケストラによる生演奏

第一部の実践発表では、地元の子どもたちで構成される「袖ケ浦市ジュニアオーケストラ」が演奏を披露。日々の練習の成果を地域の皆様にお届けします。

多くの方が参加しやすい環境整備（保育・オンライン配信）

子育て世代の方々にも気軽にご参加いただけるよう、会場での保育サービス（要事前申込）を実施します。また、当日会場へお越しいただけない方に向けて、後日YouTubeでの録画配信（要事前申込）もご用意しています。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/133445/table/169_1_b8a72bd30a24f31b8d352ce5659a5563.jpg?v=202606240651 ]

市民三学大学講座のオンライン配信（録画配信）について

第二部の記念講演につきましては、後日YouTubeにてオンライン配信を行います。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/133445/table/169_2_a8dd0051ae9bd8cf6808da0ecec981a0.jpg?v=202606240651 ]

問合せ先

袖ケ浦市教育委員会 生涯学習課

電話：0438-62-3743

FAX：0438-63-9680