【OMO】愛犬用の「ひんやりかき氷」で暑さ対策。快適な夏旅を提案する「夏の愛犬都市旅宣言」を開始

星野リゾート愛犬用のひんやりかき氷 イメージ

星野リゾートが全国に展開する「街ナカ」ホテル「OMO（おも）」は、都市部で愛犬と楽しむ新しい旅の形「愛犬都市旅宣言」を提唱しています。愛犬同伴の宿泊を現在11のOMOで実施しており、その中でも2026年4月に開業の「OMO7横浜」をはじめ、「OMO5東京五反田」「OMO7大阪」の3施設で「愛犬都市旅宣言」を開始し、都市旅のハードルを解消するサービスを充実させます。今夏は、これら3施設にて、年々厳しくなる暑さの中でも快適な夏旅を提案します。

「愛犬都市旅宣言」とは？

星野リゾートは「愛犬も大事なゲスト」という理念のもと、現在42施設で愛犬同伴の宿泊を受け入れています。 自社調査では、多くの飼い主が「事前の詳細なリサーチが必要」「飼い主の用事中に愛犬を待たせてしまう」といったハードルから、都市部への旅行を諦めている現状が明らかになりました。一方で、都市部は利便性が高く、愛犬と楽しめるスポットが凝縮された魅力的なエリアでもあります。「テンションあがる『街ナカ』ホテル」OMOは、これまで培った地域連携の知見を活かし、飼い主と愛犬が快適に街を楽しめるようサポートします。（＊1）

＊1：参考 ”街ナカ”ホテル「OMO」が「愛犬都市旅宣言」を発表。愛犬と身軽に都市を楽しむ新たな旅を提案(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002199.000033064.html)

夏の愛犬都市旅宣言、4つのサポート

1. 熱中症対策にも！愛犬用のひんやりかき氷を提供

チェックイン後や散歩後のクールダウンとして、愛犬用のひんやりかき氷を提供します（＊2）。涼しげに削り出した氷には、栄養豊富で消化に優しいヤギミルクパウダーを贅沢に使用。さらに、いちごフレークをトッピングして見た目にも華やかに仕上げました。 美味しく水分補給をしながら、体の内側から優しく体温を下げる、愛犬のための特別な夏のひんやりスイーツです。

愛犬用のひんやりかき氷

＊2：提供時間は施設ごとに異なります。

詳細は各施設ホームページをご確認ください。

2. 夏のケアアイテムを無料で貸し出し

近年の猛暑は愛犬にとっても負担が大きく、夏のお出かけには虫や感染症への予防・暑さ対策が欠かせません。そこで、愛犬を優しく労わる夏のケアアイテム（虫よけスプレー、クールミスト、肉球ケアローション）を無料で貸し出します。 OMO7横浜とOMO5東京五反田は館内の「OMOドッグガーデン」に常設、OMO7大阪は客室（ドッグフレンドリールーム）にあらかじめ用意し、お出かけ前後にサッと使える体制を整えました。重たいケア用品を持ち運ぶことなく、愛犬との都市滞在をいつでも身軽に、そして安全にサポートします。

3. 夏らしさを感じるフォトスポット

夏のケアアイテム

ホテル館内には、それぞれの街の個性を活かした、夏らしさ感じるフォトスポットが登場します。OMO7横浜は港町に映える鮮やかな「ひまわり」、OMO5東京五反田は都会の涼を演出するカラフルな「水風船」、OMO7大阪は関西の賑やかな活気を表現した「夏祭り」がテーマ。その地域ならではの特別なデザインを背景に、愛犬の愛らしい表情をカメラに収め、旅の思い出の一枚が残せます。

4. AI搭載「Furboペットカメラ」と「温湿度計」の貸し出し

OMO7横浜のフォトスポット

宿泊中にFurboペットカメラを無料で貸し出します（＊3）。一時的に客室を離れて館内施設や周辺観光へ出かける際も、ご自身のスマートフォンから愛犬の様子をリアルタイムに確認できます。おやつが飛び出す機能やAI見守り機能を活用し、離れていても愛犬に声をかけたり異変に気付けます。また、今夏は、客室内に設置できる温湿度計をFurboペットカメラと合わせて無料で貸し出します。Furboペットカメラの画面を通じて、外出先からスマートフォンのアプリでリアルタイムに客室の温度・湿度を確認できるようになります。これにより、エアコンの効き具合や愛犬の周辺環境を常に把握でき、熱中症のリスクから愛犬を守ります。

Furboペットカメラと温湿度計

＊3：Furboペットカメラの貸し出し数には限りがあります。(予約無し、先着順)

夏の愛犬都市旅宣言 概要

期間：2026年7月1日～9月30日

料金：無料

対象：OMO7横浜、OMO5東京五反田、OMO7大阪の愛犬同伴宿泊者

夏の愛犬宿泊キャンペーン

「夏の愛犬都市旅宣言」発表に伴い、宿泊料金最大30％OFFになる愛犬宿泊キャンペーンを実施。さらに、愛犬1頭の宿泊料が無料になる夏の特別プランを公式サイトにて販売します。

■プラン内容：宿泊料金10～30％割引（＊4）、愛犬1頭分の宿泊費無料

■予約期間 ：2026年7月1日～9月29日

■宿泊期間 ：2026年7月17日～9月30日チェックイン

■詳細・予約：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/omo/sp/dog-stay/

＊4：割引率は施設、日程により異なります。

愛犬都市旅宣言の対象施設

OMO7横浜

大型犬が2頭まで宿泊できるスイートルーム含む全32室の客室を用意。屋内外のドッグランを備えた「OMOドッグガーデン」、愛犬と横浜散策を満喫できる周辺スポットを30か所以上紹介した「愛犬ご近所マップ」を愛犬専用フロアに常設。

公式サイト(https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo7yokohama/sp/dog-stay/) ／ Instagram @omo7yokohama_dog(https://www.instagram.com/omo7yokohama_dog/)

愛犬と宿泊できる客室は星野リゾート最大の32室

OMO5東京五反田

高層階からの夜景を楽しめる全17室の客室を用意。広々とした屋内外の「OMOドッグガーデン」を完備し、季節のフォトスポットやプロカメラマンによる撮影を体験できるサービスも実施。

公式サイト(https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5tokyogotanda/sp/dog-stay/) ／ Instagram @omo5tokyogotanda_dog(https://www.instagram.com/omo5tokyogotanda_dog?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

天井高6mの開放的なOMO5東京五反田のロビー

OMO7大阪

愛犬同伴OKな飲食店やスポットを20か所以上網羅した携帯用マップを提供。広大なガーデンエリア「みやぐりん」で開催される夜のイベントには愛犬同伴で参加することができ、愛犬用の光るアイテムを用意しています。

公式サイト(https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo7osaka/sp/dog-stay/) ／ Instagram @omo7osaka_dog(https://www.instagram.com/omo7osaka_dog?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

OMO7大阪の夜のイベント「OSAKA PIKAPIKA NIGHT」「OMO（おも）」とは？

「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが地域の方々と仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出会い、知らず知らずのうちにその街までお気に入りに。現在18施設を展開。2026年1月に「OMO5横浜馬車道」、4月に「OMO7横浜」が開業しました。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/omo/

OMOは全国18か所で展開