【直方市】 夏休みこどもクッキング教室開催

直方市

直方市青少年育成市民会議では、子どもたちの自主性や創造性を育むことを目的に、「こどもクッキング教室」を開催します。火を使用せず、安全に配慮した内容で実施します。参加する子どもたちは保護者の手を借りずにクッキー作りに挑戦し、世界に一つだけのオリジナルクッキー作りを楽しみます。

【事業の目的】

本事業は、子どもたちが料理を通じて食への関心を高めるとともに、自ら考え行動する力や創造性を育むことを目的として実施します。また、夏休み期間中の体験活動の機会を提供し、楽しい思い出づくりにつなげます。

【開催概要】

・日 時：2026年7月28日（火）

午前の部： 9時30分～１１時30分

午後の部：13時30分～15時30分

※解散時刻は多少前後する場合があります。

・場 所：Q-SANショールームここち 1階調理室

（直方市新町3-3-10 ここちビル１Ｆ）

・参加資格：市内に住んでいるか、通学している小学生

・参加人数：午前午後 各回16名

※応募多数の場合は抽選となります。

・参加料金：200円

・持ち物：水筒,エプロン,上履き,バンダナ,タオル

・内容：クッキー作り

・申込方法：(期間) 6月26日（金）9時00分 ～ 7月15日（水）17時00分

【申込方法】

・電子申請（Graffer）

https://ttzk.graffer.jp/city-nogata/smart-apply/apply-procedure-alias/08Lets-kids-cooking

・申込書の提出

直方市中央公民館窓口へ平日9時～17時にご来館ください。

※電話での受付は致しませんのでご了承ください。

【結果通知】

当選・落選いずれの場合も申込者全員に通知を行います。

・インターネットでお申し込みの方：メールにて結果をお知らせします。

・申込書提出にてお申し込みの方：文書にて結果をお知らせします。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

直方市青少年育成市民会議事務局（中央公民館内） 早田・渡邊・重谷

TEL：0949-25-2326

e-mail：n-kominkan@city.nogata.lg.jp