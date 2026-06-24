Ship&co、ZonosとのAPI連携を開始 ― 日本郵便で米国へ、関税元払い（DDP）に対応

株式会社BERTRAND

ECの出荷作業を効率化するクラウド型送り状作成アプリおよびAPIソリューション「Ship&co」を提供する株式会社BERTRAND（本社：京都市中京区、代表取締役：ベルトラン・トマ）は、越境ECの関税計算・事前納付ソリューションを提供するZonos, Inc.（本社：米国ユタ州、以下「Zonos」）とのAPI連携を開始したことをお知らせいたします。

これにより、Ship&coをご利用のお客様は、Ship&coのアプリおよびAPIを介して、米国宛ての国際郵便について、関税元払い（DDP：Delivered Duty Paid）の送り状を直接発行・一元管理することが可能となります。

本連携の背景

2025年7月、米国政府は国際郵便物の免税措置（デミニミス）を同年8月29日付で停止する大統領令を発表しました。これにより、米国宛ての多くの郵便物は、荷物が米国に到着する前に、米国税関・国境警備局（CBP）が認証した事業者を通じて関税を事前に支払う必要が生じました。

日本郵便は2026年4月14日より、CBP認証事業者のアプリケーションを通じて関税を事前支払いすることを条件に、米国宛ての郵便物の引受を再開しています。現在、日本郵便が推奨する認証事業者はZonosのみとなっています。

Ship&coではこれまで、FedEx、DHL、UPS、日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便など主要な運送会社との連携を進めてまいりましたが、米国向けの発送において、日本郵便を引き続き利用したいというEC販売者・物流事業者から多くの声をいただいておりました。今回のZonosとの連携により、これらのお客様は、使い慣れたShip&coの環境から、コンプライアンスに対応した国際郵便のDDP送り状を発行できるようになります。

本連携で実現できること

Zonos国際郵便ラベルのプレビュー画面

国際郵便のDDP送り状の簡単発行

Ship&coのアプリおよびAPIを通じて、米国宛て国際郵便（EMS、国際エアパケット、国際小包など）のDDP送り状をシームレスに発行できます。

関税の自動計算・代理納付

Zonosが米国の関税を自動計算し、CBPへ代理納付します。申告番号（Declaration ID）は各送り状に自動で印字され、荷物が遅延なく通関・配送されます。

アプリでもAPIでも、運用に合わせて

Ship&coのアプリなら、Shopify、Amazon、eBay、Next Engineなど各種プラットフォームから同期された注文をもとに、国際郵便のDDP送り状をすばやく発行できます。大量発送を行う事業者、3PL（物流アウトソーシング事業者）や物流倉庫業者の方には、送り状発行を自動化できるAPIのご利用が最適です。

追跡番号の自動連携

ECプラットフォームへの追跡番号の自動反映および出荷ステータスの更新に対応（※アプリ利用時）し、出荷後の運用負荷を軽減します。

他の運送会社との一元管理

FedEx、DHL、UPSなどを既にご利用の場合、Ship&coの同一のインターフェースで国際郵便のDDP送り状発行についても一元管理できます。

なお、本連携のご利用にあたっては、お客様ご自身で日本郵便との料金後納契約を結んでいただいた上で、Zonosでの認証済みアカウント（Verified Account）を作成いただく必要があります。設定方法の詳細は、以下のサポートページをご覧ください。

https://support.shipandco.com/hc/ja/articles/58810470814361

各社コメント

Ship&coダッシュボード 操作画面Ship&co CEO ベルトラン・トマ

「Ship&coの使命は、EC販売者、物流事業者、倉庫オペレーターなどの皆様が、世界中のどこへでも簡単に・迅速に・安全に発送できる環境をお届けすることです。米国の通関ルールの変更により、多くの日本のEC事業者が米国向けの発送に課題を抱えていました。

今回のZonos様との連携により、お客様は使い慣れたShip&coのアプリとAPIから、これまで通り国際郵便のサービスを使って、関税元払いで米国へ発送できるようになります。複雑になりがちな越境ECの発送作業を、できる限りシンプルにする ― それが私たちの変わらぬ目標です。

Zonos様ならびに日本郵便株式会社様との協業に感謝するとともに、今後も世界中への発送をより簡単にするための機能を提供してまいります。」

Mr. Clint Reid, Founder & CEO, Zonos

"We're excited to continue our partnership with Japan Post and to work alongside platforms like Ship&co. Together we're making cross-border shipping simple for Japanese merchants, letting shippers calculate and prepay U.S. duties and generate a label before they ever reach the post office."

日本郵便株式会社 執行役員 久田 雅嗣 様

「このたび、長年EC販売者・物流事業者の出荷業務を支えてこられた株式会社BERTRAND様とZonos社様との連携によって、米国宛ての『関税元払いの送り状作成』をShip&coの中でシームレスに行えるようになりましたこと、大変喜ばしく、深く感謝申し上げます。

株式会社BERTRAND様とは、これまでも越境EC配送の高度化に向けて建設的な意見交換と協働を重ねてまいりました。今回の取り組みにより、EC販売者・物流事業者の米国宛て国際郵便発送の簡便化と業務効率化に貢献でき、さらなる越境ECの発展に寄与することを期待しております。

日本郵便は今後も、世界中に安心して商品を届けられるよう、広くパートナー企業の皆様と連携し、安心・確実な国際配送インフラのサービス拡充と品質向上に努めてまいります。」

Ship&coについて

Ship&co（シップアンドコー）は、送り状発行システムのパイオニアとして、EC販売者・物流企業向けに出荷処理を自動化するクラウド型のアプリとAPIを提供しています。FedEx、DHL、UPS、日本郵便、ヤマト運輸、佐川急便など主要な運送会社とAPI連携し、Shopify、Amazon、BASE、eBay、Magentoなど国内外のECプラットフォームともAPIでそれぞれ連携。現在、3,000以上の企業・ユーザーの皆様にご利用いただいています。

URL：https://www.shipandco.com

Zonosについて

Zonos, Inc.は、越境ECにおける関税・税金の計算、徴収、納付を自動化するクロスボーダー・テクノロジー企業です。米国税関・国境警備局（CBP）が認証した事業者として、日本郵便をはじめとする各国郵便事業者と連携し、米国向け郵便物の関税事前支払い（DDP）を可能にしています。

URL：https://zonos.com